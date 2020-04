U 1 700 000 ludzi na świecie wykryto koronawirusa, ponad 100 tys. z nich zmarło, a wyleczyło się ponad 370 tys. osób – to najnowszy bilans pandemii, z którą walczy ludzkość. Niechlubny rekord padł w Stanach Zjednoczonych - tam w ciągu doby zmarło 2108 osób. To pierwszy przypadek, gdy dobowa liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w jednym kraju przekroczyła 2 tys. Mimo to Donald Trump stwierdził, że chce otworzyć amerykańską gospodarkę tak szybko, jak to możliwe. W Polsce patogen wykryto u 5955 osób. Zmarło 181 z nich, ale wyzdrowiało 318. Dobre wiadomości płyną z Poznania: tamtejsi naukowcu opracowali polski test na koronawirua, który jest skuteczny i zgodny ze wszystkimi normami.

W Stanach Zjednoczonych w ciągu doby z powodu koronawirusa zmarło 2108 osób

Na świecie potwierdzono już 100 tys. zgonów spowodowanych COVID-19

W Polsce patogen wykryto u 5955 osób, zmarło 181 z nich, a wyzdrowiało 318

Naukowcy z Poznania opracowali polski test na koronawirusa

10:04

Mamy 133 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował też o śmierci 14 osób - wszystkie miały choroby współistniejące. Łącznie w Polsce zakażonych jest 6088 osób. Zmarło 195 z nich.







09:59

O 308 wzrosła w ciągu minionej doby liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem na Ukrainie; 4 osoby zmarły - podało w sobotę Centrum Zdrowia Publicznego tego kraju. Dotychczasowy bilans zakażeń to 2511. Odnotowano 73 zgony. Wyzdrowiało 79 osób.







09:55

Wietnamskie linie lotnicze Bamboo Airways i VietJetAir zapowiedziały w sobotę wznowienie połączeń krajowych. Miałoby to nastąpić w przyszły czwartek, gdy zakończy się okres obowiązkowego utrzymywania dystansu między ludźmi w przestrzeni publicznej.



Na początek zostanie wznowione połączenie między Hanoi i miastem Ho Chi Minh (dawnym Sajgonem, PAP) - wynika z oświadczenia wydanego przez kierownictwo Bamboo Airways. Pozostałe połączenia krajowe zostaną wznowione po 20 kwietnia - zapewniono w sobotę.





09:53

Złożono już prawie 615 tys. wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej - poinformowało w sobotę Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przedsiębiorcy najczęściej wnioskują o zwolnienie z opłacania składek ZUS i o świadczenie postojowe.



Z najnowszych danych MRPiPS wynika, że dotychczas złożono dokładnie 614 tys. 756 wniosków o wsparcie z instrumentów przewidzianych w tarczy antykryzysowej.



Zdecydowana większość z nich - 442 tys. 993 wnioski - dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS na trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj).

09:36

"Polski sektor biotechnologiczny będzie miał kluczowe znaczenie dla zapewnienia nam bezpiecznego powrotu do pracy" - mówi RMF FM prof. Jarosław Dastych, prezes firmy Proteon Pharmaceuticals SA. Niezwykle interesujący wywiad Grzegorza Jasińskiego już teraz możecie przeczytać i posłuchać na naszej stronie.









09:30

Ukraińska poczta za darmo dostarczy do domu poświęcone baby wielkanocne nazywane paskami. Będą one święcone w piekarniach i sklepach, a na wsiach koszyczki będą wystawiane do wyświęcenia na ulice, by minimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem. Już od poniedziałku poświęcone paski wyruszą do najodleglejszych zakątków Ukrainy - informuje ukraiński rząd.



Wierni Kościoła prawosławnego i greko-katolickiego obchodzą w tym roku Wielkanoc 19 kwietnia.

09:27

Już ponad pół miliona chorych jest w Stanach Zjednoczonych. Według najnowszych danych koronawirusa ma 505 012 osób.





09:19

Część nauczycieli prowadzących lekcje w ramach szkoły online na Ukrainie spotkała się z krytyką ze strony internautów i mediów w związku z popełnionymi przez siebie błędami, np. w działaniu matematycznym. Prezydent Wołodymyr Zełenski wystąpił w ich obronie i zganił hejterów.



Szkoła online ruszyła na Ukrainie w poniedziałek w związku z trwającą kwarantanną w placówkach edukacyjnych. Lekcje, które można obejrzeć w telewizji i internecie, nagrywa 40 nauczycieli.



Już w pierwszych dniach widzowie wychwycili serię pomyłek merytorycznych. Zwrócono między innymi uwagę na błąd w odejmowaniu, informację o tym, że niedźwiedzie polarne żyją na Antarktydzie, czy o tym, że Australię oblewa Ocean Atlantycki.



Błąd to nic strasznego. Straszne jest to, kiedy przez całe swoje życie nie stworzy się niczego oprócz zanieczyszczeń. Straszne jest bycie nikim i poprawianie poczucia własnej wartości poprzez poniżanie innych ludzi. Mówię to każdemu "hejterowi", który uważał to za swój święty obowiązek, by napisać podłości pod adresem ukraińskich nauczycieli - powiedział Zełenski w nagranej odezwie do Ukraińców. Wyraził przy tym przekonanie, że osoby krytykujące nauczycieli to mniejszość wśród widzów.





08:46

/ RMF FM





Pokonanie dystansu co najmniej półmaratonu, czyli 21 kilometrów w ogródku o powierzchni 40 m kwadratowych! To sportowe świąteczne wyzwanie w szczytnym celu.

Właśnie teraz swój bieg rozpoczyna Michał Leksiński podróżnik, rzecznik ostatniej zimowej wyprawy Polaków na K2 oraz alpinista, który chce zdobyć wszystkie szczyty zaliczane do Korony Ziemi. W ramach akcji "zostań w domu" najwyższe góry zastąpił wyzwaniem.

Wędrowałem przez prawie 50 krajów świata. Wspinałem się na 6 kontynentach. Kolekcjonuję najwyższe skoki świata na bungee. Stworzyłem charytatywny projekt "7 Happy Summits" - Korony Ziemi dla Fundacji Happy Kids. Moja droga zaprowadziła mnie do roli managera projektu i rzecznika prasowy Zimowej Narodowej Wyprawy na K2 17/18 - podkreśla.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kwarantanna challange. Przebiegnie półmaraton w ogródku w szczytnym celu







08:40

Zdecydowana większość, bo aż 82 proc. Polaków, nie planuje w święta zobaczyć się z rodziną, która mieszka osobno - wynika z badań ankietowych przeprowadzonych 8-10 kwietnia. Wyniki badań - związanych z postawami wobec pandemii koronawirusa - opublikował zespół psycholożek z Warszawy.





08:33

Społeczna kwarantanna skłania wielu ludzi do podjęcia wyzwań, podczas których zbierane są środki na akcje charytatywne. O Brytyjczyku, który "pokonał Everest" we własnym domu przeczytanie na naszej stronie.









08:24

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie uruchomił platformę umożliwiającą oglądanie spektakli online. E-repertuar będzie dostępny do końca kwietnia a sztuki będą bezpłatne- zapowiadają przedstawiciele teatru.







08:23

Wojskowe laboratoria działające we wspólnym systemie z cywilną służbą zdrowia przeprowadziły dotychczas ponad 4,7 tys. testów na obecność koronawirusa - poinformował resort obrony.







08:10

W związku z pandemią Wojska Obrony Terytorialnej uruchomiły telefoniczną pomoc psychologiczną dla osób niedających sobie rady ze stresem. Z linii obsługiwanej przez specjalistów WOT skorzystało do tej pory ok. 2 tys. osób - poinformował oficer prasowy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej mjr Arkadiusz Rubajczyk.







07:59

Pandemia niekorzystnie odbija się na branży motoryzacyjnej w kolejnych krajach europejskich - wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. Skutki koronawirusa zaczyna odczuwać też polski przemysł motoryzacyjny w związku m.in. z problemami poddostawców części i akcesoriów.



Jak podkreślili analitycy PIE, branża motoryzacyjna jest szczególnie podatna na zmiany koniunktury gospodarczej, bo w okresie kryzysu popyt na samochody gwałtownie maleje.



"Oprócz czynników popytowych, za obecny kryzys odpowiadają także czynniki podażowe. Silne umiędzynarodowienie tej branży sprawia, że produkcja pojazdów jest wrażliwa na wszelkiego rodzaju zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw" - czytamy w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".





07:38

Arsenal Londyn zapewni ponad 30 tysięcy bezpłatnych posiłków, a także produkty sanitarne i do higieny osobistej dla osób najbardziej zagrożonych koronawirusem w lokalnej społeczności - poinformował klub angielskiej ekstraklasy piłkarskiej.







07:26

W przedświąteczną sobotę sklepy będą pracować krócej - maksymalnie do godz. 14. W związku z epidemią obowiązuje ograniczenie liczby klientów, którzy mogą jednocześnie przebywać w sklepie, a w godzinach od 10 do12 zakupy mogą robić jedynie osoby powyżej 65. roku życia. Zgodnie z Ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w tym sobotę poprzedzającą Wielkanoc - wszystkie sklepy tego dnia mogą być otwarte maksymalnie do godziny 14. Dłużej mogą być czynne tylko te placówki, w których za ladą staną ich właściciele.







07:25

Prawie 60 proc. mieszkańców Hiszpanii udało się utrzymać swoją masę ciała podczas obowiązującej od 15 marca kwarantanny nakazującej pozostanie w domach z powodu epidemii koronawirusa - wynika z badania opublikowanego przez agencję prasową Europa Press z Madrytu.



Badanie, które wykonała firma Sanus Vitae, potwierdziło, że pomimo obowiązku pozostawania w domach Hiszpanie dbają o linię oraz intensywnie ćwiczą w swoich czterech kątach.





07:24

Już 21 pracowników NHS (brytyjska służba zdrowia), publicznej brytyjskiej służby zdrowia - głównie lekarzy, ale także pielęgniarek - zmarło z powodu koronawirusa, przez co coraz częściej stawiane są pytania o to, dlaczego dla personelu medycznego brakuje odzieży i sprzętu ochronnego.





07:01

Nie chcemy przesądzać, kiedy uczniowie wrócą do tradycyjnej formy nauki - powiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski w rozmowie z "Faktem".



Minister był pytany o ewentualne kolejne przedłużenie nauczania zdalnego. Będziemy obserwować rozwój epidemii i będziemy się kierować wskazaniami ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego. Nie chcemy przesądzać, kiedy uczniowie wrócą do tradycyjnej formy nauki - powiedział.





07:00

Te święta to dla nas, tak jak dla wszystkich Polaków, czas próby. Jednak dzięki naszej odpowiedzialnej postawie mamy szansę uczynić z tych świąt święta życia - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski w rozmowie z "Super Expressem".



To będą specyficzne święta. Jednak będą to nadal święta nadziei... A może nawet bardziej niż zawsze będą to święta nadziei. W te święta bliskość będzie znaczyła bardziej bliskość duchową niż fizyczną. Dziś dbałość o naszych bliskich, rodziców czy dziadków oznacza brak bezpośredniego z nimi kontaktu - powiedział minister, cytowany w weekendowym wydaniu "SE".







06:59

W Chinach kontynentalnych wykryto 46 nowych przypadków koronawirusa w porownaniu z 42 dzień wcześniej - poinformowała w sobotę Narodowa Komisja Zdrowia.



Z 46 nowych przypadków 42 wykryto u osób, które przybyły z zagranicy.



Równocześnie wykryto 34 przypadki infekcji koronawirusem u osób, które nie miały żadnych objawów chorobowych, w porównaniu z 47 dzień wcześniej.

06:56

Premier Mateusz Morawiecki napisał na łamach sobotniego wydania rzymskiego dziennika "La Repubblica", że Europa ma obowiązek pomóc Włochom, zmagającym się z epidemią koronawirusa. Dodał, że UE , ma skuteczne instrumenty by walczyć z kryzysem gospodarczym.





06:16

Po raz pierwszy od wybuchu pandemii koronawirusa, w piątek odnotowano w stanie Nowy Jork mniej pacjentów na szpitalnych oddziałach intensywnej terapii. W porównaniu do poprzedniej doby było też mniej zgonów, których liczba zmniejszyła się o 22.





06:15

Chcę uruchomić gospodarkę tak szybko jak to możliwe - powiedział w piątek prezydent USA Donald Trump. Działania administracji w tym zakresie mają być koordynowane ze specjalnym zespołem złożonym m.in. z przedsiębiorców i lekarzy. W trakcie piątkowej konferencji prasowej w Białym Domu Trump zapowiedział utworzenie zespołu, który ma doradzać jego administracji w procesie uruchamiania gospodarki. Jego skład zostanie ogłoszony we wtorek. Wśród członków oprócz przedstawicieli biznesu mają znajdować się też czołowi lekarze, gdyż - jak tłumaczył prezydent USA - zadanie "wykracza poza gospodarkę".





06:10

Rząd turecki zakazał w piątek mieszkańcom 31 największych miast kraju, w tym Stambułu i Ankary opiuszcznie domów przez najbliższe 48 godzin w ramach walki z pandemią koronawirusa. Zakaz obowiązuje od północy w piątek do północy w niedzielę.