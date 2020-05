Od dziś w szkołach podstawowych będą organizowane zajęcia dla klas I-III i konsultacje dla ósmoklasistów. Tydzień później ruszą konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jednocześnie nadal ma się odbywać nauka zdalna. Aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce to 21 440 potwierdzonych zakażeń i 996 ofiar śmiertelnych. Wciąż najwięcej zakażeń notuje się na Śląsku. W ciągu ostatniej doby nikt nie zmarł w Polsce z powodu Covid-19. Od początku epidemii wyzdrowiało natomiast w naszym kraju już 9 276 zakażonych.

- Aktualny bilans zakażeń koronawirusem w Polsce to 21 440 zakażonych i 996 ofiar śmiertelnych. Wyzdrowiało już 9 276 osób. W ciągu ostatniej doby nikt nie zmarł w Polsce z powodu Covid-19.

- Najmłodsi uczniowie - klas I-III szkół podstawowych - wraca do szkoły. Placówki oświatowe będą funkcjonować w nowym reżimie sanitarnym. Nauczyciele i dyrektorzy są pełni obaw.

- Włochy wchodzą w kolejną fazę znoszenia restrykcji - otwarte zostaną siłownie, ośrodki sportowe i baseny.

- O 638 wzrósł w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych. Łączna liczba zgonów z powodu koronawirusa w tym kraju wynosi 97 698.



- 653 osoby zakażone koronawirusem zmarły w ciągu ostatniej doby w Brazylii. W sumie na Covid-19 w tym kraju zmarło 22 666 osób. Zainfekowanych koronawirusem jest 363 211 osób. Brazylia pod względem liczby zakażeń jest druga na świecie.

10:53 Śląsk

Ponad 50 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono minionej doby wśród górników trzech spółek węglowych. Ogółem w poniedziałek rano zakażonych było 3376 górników z kilkunastu kopalń. Wczoraj było to 3323 osób.





10:31 Rosja

Liczba zakażeń koronawirusem w Rosji przekroczyła sięgnęła 353 427, po wykryciu w ciągu ostatniej doby 8946 nowych infekcji. Od soboty zmarło 92 pacjentów z Covid-19, przez co łączna liczba przypadków śmiertelnych wzrosła do 3633.

Rosyjscy obrońcy praw człowieka i adwokaci uruchomili projekt o nazwie Szara Strefa, w ramach którego zbierają informacje o przypadkach koronawirusa w aresztach śledczych i koloniach karnych. Jak podał w poniedziałek dziennik "Kommiersant", działacze uzupełniają oficjalne statystyki ogłaszane przez służby więzienne o informacje otrzymywane od skazanych i ich bliskich.





10:21 20 mln dolarów zebrano podczas meczu charytatywnego

Pieniądze zostaną przeznaczone na ofiary pandemii / MIKE EHRMANN / HANDOUT / PAP/EPA

Przy okazji charytatywnego meczu golfowego w Hobe Sound na Florydzie zebrano 20 mln dolarów. Zagrały w nim dwie gwiazdy tej dyscypliny Tiger Woods i Phil Mickelson oraz dwie sławy ligi futbolu amerykańskiego NFL Tom Brady i Peyton Manning.



Rywalizacja odbywała się w parach. Woods tworzył zespół z będącym już na sportowej emeryturze dwukrotnym mistrzem NFL Manningiem, a Brady, sześciokrotny zwycięzca Super Bowl, grał z Mickelsonem.



Górą byli Woods i Manning. Zebrane pieniądze mają pomóc ludziom dotkniętym przez pandemię koronawirusa.

10:07 Nowe dane nt. zakażonych koronawirusem w Polsce

Ostatniej doby nie zgłoszono przypadku zgonu z powodu COVID-19 - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Jest 148 nowych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (89), wielkopolskiego (18), dolnośląskiego (15), lubelskiego (10), świętokrzyskiego (4), opolskiego (4), pomorskiego (3), podlaskiego (3), lubuskiego (1), zachodniopomorskiego (1). Liczba zakażonych koronawirusem wynosi 21 440. Zmarły 996 osoby.





10:04 Znoszenie kolejnych obostrzeń

Niewykluczone, że we wtorek rząd ogłosi kolejne etapy odmrażania kolejnych sektorów gospodarki. Tym razem będzie to rozrywka i rekreacja - dowiedział się reporter RMF FM.



10:00 Protest właścicieli siłowni i klubów fitness na Słowacji

Na Słowacji trwa protest właścicieli klubów fitness, którzy żądają ich otwarcia w ramach znoszenia obostrzeń związanych z koronawirusem. Protestujący grozili zablokowaniem autostrad. Według słowackich mediów skończyło się na częściowej blokadzie wjazdu do Bratysławy. Właściciele siłowni jadą wszystkimi trzema pasami autostrady z prędkością 30, 40 km na godzinę.



09:57 Ameryka Łacińska i Karaiby

Ponad 40 tys. osób zakażonych koronawirusem zmarło w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach od początku pandemii Covid-19 - wynika z najnowszego zestawienia agencji AFP sporządzonego na podstawie oficjalnych danych z poszczególnych krajów tego regionu.



Liczba ofiar śmiertelnych w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach podwoiła się w ciągu dwóch tygodni.



Najbardziej dotkniętym pandemią państwem jest Brazylia. Do tej pory potwierdzono tam 363 211 przypadków zakażenia koronawirusem, 22 666 osób zmarło.



Na drugim miejscu, ale z dużo mniejszymi bilansami zakażonych i zmarłych, plasuje się Meksyk. Od wybuchu pandemii zdiagnozowano tam 68 620 infekcji, przy czym 7394 osoby zmarły. W Peru jest co prawda więcej zakażonych - 119 959 - ale prawie dwa razy mniej zmarłych - 3456.



Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów (UNECLAC) kryzys gospodarczy spowodowany pandemią koronawirusa w tym roku w regionie pozbawi pracy 11,5 mln ludzi.

09:40 Szumowski: Drugiego lockdownu nie da się zrobić

Drugiego lockdownu już nie da się zrobić - powiedział w wywiadzie z tygodnikiem "Sieci" minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wyraził przy tym nadzieję, że "nawet jeśli będzie drugie uderzenie epidemii, to jednak nie będzie dramatycznie".



09:20 W Polsce wyzdrowiało w sumie 9 276 zarażonych koronawirusem

Wyzdrowiało już 9 276 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu covid-19 w szpitalach przebywa 2 268 chorych, a kwarantanną objęto 78 259 osób.

Osoby hospitalizowane nie zawsze są nosicielami koronawirusa lub chorują na covid-19. Dopiero test, którym są poddawane, daje potwierdzenie, czy są zakażone.

09:11 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 259 przypadków zakażenia koronawirusem, sześcioro chorych na Covid-19 zmarło, a 126 wyzdrowiało - podał ukraiński resort ochrony zdrowia. Bilans infekcji wzrósł do 21 245, zgonów do 623, a wyzdrowień do 7234.



Jak przekazało Centrum Zdrowia Publicznego, na Covid-19 zachorowało w kraju 1546 dzieci i 4112 pracowników medycznych. Ogółem największą liczbę infekcji SARS-CoV-2 potwierdzono dotąd w obwodzie czerniowieckim (3083) i w Kijowie (2652). Również w obwodzie czerniowieckim odnotowano najwięcej zgonów - 127.

08:33 Łukasz Szumowski o maseczkach

"Dzisiaj lub jutro będziemy komunikowali, od kiedy nie będzie obowiązkowe noszenie maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej" - ogłosił na antenie Polsat News Łukasz Szumowski. Szef resortu zdrowia zastrzegł przy tym, że ostateczna decyzja zależna będzie od sytuacji epidemicznej w danym województwie.



07:07 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech wykryto 289 zakażeń koronawirusem - podał Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Tym samym liczba zakażonych w tym kraju od początku epidemii wzrosła do 178 570. Zmarło kolejnych 10 osób zainfekowanych SARS-CoV-2.



Łączny bilans ofiar śmiertelnych w kraju wynosi 8257.



Dobę wcześniej w Niemczech na Covid-19 zmarło 31 osób zakażonych osób i odnotowano 431 infekcji.



Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej zakażeń wykryto dotychczas w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii.

06:30 Macierzyństwo w czasie pandemii

Z powodu koronawirusa pracę i opiekę nad dziećmi zmuszona jest łączyć połowa mam - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Co druga z nich przyznaje, że sprawia jej to trudności. Najczęściej pracę zdalną z opieką godzą mamy w wieku 35-44 lat.



06:19 Meksyk

215 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Meksyku - podało meksykańskie ministerstwo zdrowia. Stwierdzono także 2764 nowe przypadki infekcji.



W sumie w Meksyku na Covid-19 zmarło do tej pory 7394 osoby, a zakażonych koronawirusem jest 68 620 osób.



Organizacje pozarządowe utrzymują, że faktyczna liczba zgonów spowodowanych koronawirusem może być nawet trzy razy wyższa.

06:18 Taksówkarze

Branża taksówkarska boleśnie odczuła skutki pandemii koronawirusa. Przewóz pasażerów zmalał o 70 proc., a zadłużenie branży na koniec kwietnia sięgnęło 119,5 mln zł - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Jak wyliczono, przeciętnie taksówkarz ma 25,8 tys. zł długu.



06:10 Napięcie polityczne w Brazylii

Narasta napięcie polityczne w Brazylii. Bezpośrednią przyczyną stało się ujawnienie nakazem brazylijskiego Sądu Najwyższego przez krajowe media filmu wideo, nagranego na polecenie rządu. Pokazywał on przebieg posiedzenia gabinetu Jaira Bolsonaro, na którym prezydent wyraził m.in. niezadowolenie z zarządzeń gubernatorów brazylijskich stanów w ramach walki z pandemią koronawirusa.



05:37 Kolejny etap łagodzenia restrykcji we Włoszech

Włochy wchodzą w kolejną fazę znoszenia restrykcji, wprowadzonych w marcu z powodu pandemii koronawirusa. Otwarte zostaną siłownie, ośrodki sportowe i baseny. Wstrzymuje się z tym do czerwca Lombardia, gdzie sytuacja, choć poprawia się, jest nadal poważna.



Ograniczenia dotyczą basenów, dlatego niektóre z nich zostaną otwarte z opóźnieniem, gdyż potrzeba tam więcej czasu na dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. Na każdą osobę musi przypadać 7 metrów kwadratowych powierzchni basenu. Instruktorzy pływania muszą mieć maseczki. Ten wymóg budzi kontrowersje. Jego przeciwnicy wskazują na przykład na to, że osoby uczące się pływać mogą nie słyszeć dobrze głosu instruktora i wydawanych przez niego poleceń.

05:35 Turcja

W Turcji potwierdzono 32 nowe zgony wskutek zakażenia koronawirusem - poinformował minister zdrowia tego kraju Fahrettin Koca. W sumie w Turcji na Covid-19 zmarło 4340 osób.



Potwierdzono też 1141 nowych przypadków zakażenia; łącznie zainfekowanych SARS-CoV-2 w Turcji od początku pandemii zostało 156 827 osób. Wyzdrowiało 118 tys. osób.



W zestawieniu krajów o największej liczbie zakażeń Turcja zajmuje dziewiąte miejsce. Eksperci w tym kraju uważają jednak, że liczba infekcji może być znacznie wyższa od podawanej w oficjalnych danych.



Kilka dni temu minister zdrowia stwierdził, że ryzyko nowej fali zachorowań na Covid-19 w najbliższych miesiącach jest niewielkie. Zasugerował jednak, że zagrożenie będzie większe wraz z początkiem jesieni.

05:30 Chiny

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała o 11 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Wszystkie dotyczą osób, które przyjechały z zagranicy. Nie odnotowano ani jednego nowego zgonu.



Ogólna liczba osób zakażonych w Chinach wynosi 82 985.



Od początku epidemii w Chinach zmarły 4634 osoby.



Chińskie służby medyczne stwierdziły także 40 nowych bezobjawowych przypadków zakażenia koronawirusem, które nie są zaliczane do bilansu osób zainfekowanych, dopóki nie wystąpią objawy choroby.

05:16 USA

O 638 wzrósł w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych. Łączna liczba zgonów z powodu koronawirusa w tym kraju wynosi 97 698 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Baltimore.

Poprzednio przyrost zgonów mniejszy niż tysiąc w ciągu doby odnotowano w USA w poniedziałek.

Stany Zjednoczone zajmują pierwsze miejsce na świecie pod względem liczby ofiar śmiertelnych Covid-19. Przy zachowaniu obecnego trendu bilans ten przekroczy w USA 100 tys. jeszcze w maju.

Liczby (wykrywanych) przypadków i śmierci spadają w całym kraju! - napisał w niedzielę na Twitterze prezydent USA Donald Trump.

05:15 USA zamykają granice dla cudzoziemców, którzy byli ostatnio w Brazylii

Rząd Stanów Zjednoczonych zamknął w niedzielę granice dla większości cudzoziemców, którzy w ciągu ostatnich dwóch tygodni przebywali w Brazylii - poinformowała rzeczniczka Białego Domu Kayleigh McEnany.



McEnany wyjaśniła, że decyzja Waszyngtonu nie dotyczy przepływu handlu między obydwoma krajami. Mamy nadzieję, że będzie to tymczasowe, ale z uwagi na sytuację w Brazylii zrobimy wszystko, co konieczne, aby chronić naród amerykański- powiedział doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Robert O'Brien.



O'Brien dodał, że Stany Zjednoczone przeanalizują możliwość zastosowania podobnych decyzji w stosunku do innych krajów z Ameryki Południowej.



Zakazem wjazdu na teren USA nie są objęte osoby posiadające zieloną kartę oraz bliscy krewni obywateli amerykańskich.

05:13 Brazylia

653 osoby zakażone koronawirusem zmarły w ciągu ostatniej doby w Brazylii - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia. W sumie na Covid-19 w tym kraju zmarło 22 666 osób.

Potwierdzono także 15 813 nowych zakażeń, co oznacza, że w Brazylii zainfekowanych koronawirusem jest 363 211 osób. Brazylia pod względem liczby zakażeń jest druga na świecie, za USA, natomiast pod względem śmiertelności - szósta, za USA, Wielką Brytanią, Włochami, Hiszpanią i Francją.

05:09 Powrót uczniów klas I-III podstawówek do szkoły

Jedna ze szkół podstawowych w Rzeszowie / Darek Delmanowicz / PAP

Od dziś w szkołach podstawowych będą organizowane zajęcia dla klas I-III i konsultacje dla ósmoklasistów. Tydzień później ruszą konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jednocześnie nadal ma się odbywać nauka zdalna.

Szkoły mają funkcjonować w określonym reżimie sanitarnym. Zalecenia wydał resort edukacji, zdrowia i GIS. Zgodnie z nimi, wszyscy pracownicy szkoły - w razie konieczności - powinni być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej. O obawach nauczycieli przeczytasz tutaj.

Według wytycznych MEN, MZ i GIS dotyczących zajęć dla klas I-III w grupie będzie mogło przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego będzie można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej jednak niż o dwoje. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani mają być ci sami nauczyciele.