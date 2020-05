Od poniedziałku przywrócone zostaną opłaty i kontrole w obszarze płatnego parkowania w Krakowie. Z powodu epidemii koronawirusa były one zawieszone od połowy marca. Kontrolerzy zajmą się nie tylko sprawdzaniem, czy kierowcy wnieśli opłatę, ale też dezynfekcją parkomatów.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Wszyscy ci, którzy mieli kupione abonamenty postojowe oraz zastrzeżone stanowiska postojowe w okresie zawieszenia strefy, otrzymają automatycznie (bez konieczności wizyty w biurze) ich przedłużenie o 49 dni, czyli o okres zawieszenia. Na przykład, jeżeli komuś skończyła się ważność abonamentu 1 kwietnia, to automatycznie jego ważność zostanie przedłużona do 20 maja. Dotyczy to abonamentów obowiązujących w całym okresie zawieszenia strefy.

Jak mówił kilka dni temu radnym prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, dla miasta czasowa rezygnacja z pobierania opłat w strefie płatnego parkowania oznacza zmniejszenie wpływów do budżetu o ok. 15 mln złotych. Władze miasta zdecydowały się na to w połowie marca, żeby ułatwić funkcjonowanie tym osobom, które musiały dojeżdżać do pracy w centrum, a z powodu pandemii koronawirusa obawiały się korzystania z komunikacji miejskiej oraz tym, którzy opiekowali się osobami mieszkającymi w centrum i robili im zakupy.



Od grudnia zeszłego roku w strefie płatnego parkowania w Krakowie obowiązują nowe wyższe stawki: w podstrefach A - 6 zł za pierwszą i każdą kolejną godzinę; w podstrefach B - 5 zł za pierwszą i każdą kolejną godzinę parkowania; a w podstrefach C - 4 zł za pierwszą i każdą kolejną godzinę parkowania. Opłaty są pobierane od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 20.



W poniedziałek bezpośrednią obsługę mieszkańców wznowi Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa. Załatwienie sprawy w wydziale będzie możliwe po wcześniejszej rezerwacji wizyty - telefonicznej lub przez internet.