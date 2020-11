To prezes Rządowego Centrum Legislacji wydał polecenie służbowe, żeby ważna ustawa covidowa została opublikowana w ostatnim możliwym terminie, czyli 2 grudnia - dowiedział się dziennikarz RMF FM Patryk Michalski. Przypomnijmy, ustawa została podpisana przez prezydenta już ponad 2 tygodnie temu. Najważniejsi politycy PiS-u - w trakcie prac nad nią - twierdzili, że powinna jak najszybciej wejść w życie. Później jednak zorientowali się, że przez pomyłkę przyjęli niepożądaną przez nich poprawkę Senatu.

Posłowie na sali obrad Sejmu / Wojciech Olkuśnik / PAP

PiS chce opublikować ustawę od razu z nowelizacjami

"Ustawa covidowa" ma wprowadzić ustawowy obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz ułatwienia w pracy dla medyków i służb mundurowych w czasie pandemii. Posłowie PiS-u przez pomyłkę jednak przyjęli też poprawkę Senatu, która wprowadza dodatek covidowy dla większej grupy medyków, niż pierwotnie chciała partia rządząca. Z tego właśnie powodu publikacja ustawy jest odwlekana.

Politycy partii rządzącej chcą ją teraz opublikować wraz z nowelizacją, żeby przepisy o poszerzonym dodatku covidowym były od początku martwe. Jak się okazało, pomaga im w tym prezes Rządowego Centrum Legislacji.

Z dokumentów, które widział reporter RMF FM, Patryk Michalski, wynika, że prezes RCL Krzysztof Szczucki - wydał służbowe polecenie - żeby ustawę opublikować najpóźniej jak to możliwe, zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi.

Takie polecenie zostało przekazane wiceprezesowi RCL-u, a następnie dyrektorowi odpowiedzialnemu za publikację. Dyrektor w ponownym pytaniu, upewniał się, czy ustawa na pewno ma zostać ogłoszona 2 grudnia, co osobiście potwierdził prezes RCL. Urzędnicy piszą też między sobą o "wadze sprawy", mimo że ustawa nie różni się niczym szczególnym. Poza tym, że zawiera poprawkę, którą politycy PiS-u przegłosowali przez pomyłkę.

Co ciekawe, inne ustawy covidowe były publikowane niemal natychmiast, nawet tego samego dnia, lub dzień po uchwaleniu.

Według opozycji mamy do czynienia z uzależnianiem publikacji ustawy od celów politycznych PiS-u.

Poprawka Senatu przyjęta przez pomyłkę

Nowelizacja tzw. ustawy covidowej w jej pierwotnym brzmieniu zakładała dodatki tylko dla personelu medycznego skierowanego przez wojewodę do walki z epidemią. Pod koniec października Sejm przyjął jednak poprawkę Senatu, która powiększyła grono beneficjentów do wszystkich pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w leczenie Covid-19.



Rzecznik rządu Piotr Müller tłumaczył w ubiegłym, że nowela tzw. ustawy covidowej w obecnym brzmieniu jest efektem pomyłki w głosowaniach i jej wejście w życie oznaczałoby wypłacenie dodatkowych wynagrodzeń praktycznie wszystkim lekarzom.



Nowela zakłada ponadto m.in. wyłączenie z odpowiedzialności karnej w czasie epidemii personelu medycznego walczącego z COVID-19 oraz reguluje kwestię ułatwienia zatrudniania w Polsce lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską.



Wicemarszałek Czarzasty mówił dziennikarzom także, że "żadne sprawy drażliwe w ciągu tych dwóch dni obrad Sejmu nie będą wchodziły (pod obrady), pewnie dlatego, że nie ma większości takiej, jakby koleżanki i koledzy z PiS chcieli". To znaczy nie ma ani ustawy związanej z "piątką dla zwierząt", ani nie ma projektu prezydenta ws. aborcji - dodał.

Michał Dworczyk nie wie, co się dzieje z ustawą covidową podpisaną przez prezydenta

W poniedziałek, w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Robert Mazurek dopytywał szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka o to, dlaczego ustawa "covidowa" podpisana 4 listopada przez prezydenta nie została wciąż opublikowana w dzienniku ustaw.



W tej sprawie nie mam wiedzy. Nie wiem, czy wpłynęła do Rządowego Centrum Legislacji, czy została podpisana elektronicznie, czy również w papierze. Czy już wszystkie dokumenty (...) są w RCL - przyznał Michał Dworczyk.

Na pewno po naszej rozmowie zweryfikuję tę kwestię - zadeklarował szef KPRM. Przedtem minister tłumaczył, że RCL "to nie jest część KPRM" i "jest samodzielną jednostką".