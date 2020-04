U 1 700 000 ludzi na świecie wykryto koronawirusa, ponad 100 tys. z nich zmarło, a wyleczyło się ponad 370 tys. osób – to najnowszy bilans pandemii, z którą walczy ludzkość. Niechlubny rekord padł w Stanach Zjednoczonych - tam w ciągu doby zmarło 2108 osób. To pierwszy przypadek, gdy dobowa liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w jednym kraju przekroczyła 2 tys. Mimo to Donald Trump stwierdził, że chce otworzyć amerykańską gospodarkę tak szybko, jak to możliwe. W Polsce patogen wykryto u 5955 osób. Zmarło 181 z nich, ale wyzdrowiało 318. Dobre wiadomości płyną z Poznania: tamtejsi naukowcu opracowali polski test na koronawirua, który jest skuteczny i zgodny ze wszystkimi normami.

Koronawirus dotarł również do Peru /Nathalia Aguilar /PAP/EPA

