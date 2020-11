​Senat będzie czekał na ruch ze strony rządu i Sejmu w sprawie dodatkowej handlowej niedzieli - dowiedział się reporter RMF FM. Projekt nowych przepisów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 zakłada, że handel byłby dozwolony w niedzielę 6 grudnia. Aby nowelizacja weszła w życie, muszą zaakceptować ją obie izby parlamentu. Obecnie obowiązujące przepisy zakładają, że sklepy będą ponadto otwarte w dwie niedziele grudnia: 13 i 20.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji jednej z tarcz antypandemicznych. Według jego zapisów w niedzielę przypadającą na 6 grudnia sklepy i galerie handlowe mogłyby być otwarte dla klientów. Warunkiem wejścia w życie uchwały jest przyjęcie jej przez Sejm oraz Senat.

Jak ustalił nasz reporter, współpracownicy Tomasza Grodzkiego, marszałka Senatu, przyznają, że ruch w kwestii niedzieli z otwartymi sklepami, jest po stronie rządu. "Zobaczymy, jakie przepisy i kiedy trafią do Senatu" - tak najkrócej można streścić sceptyczne podejście kierownictwa izby wyższej.



Sejm zbierze się w najbliższy piątek. Do posiedzenia zatem zostało niewiele czasu, a przepisów nie skierowano jeszcze formalnie do parlamentu.



Zastrzeżenia do projektu nowelizacji mają związkowcy z handlowej Solidarności, a także Polska Izba Handlu, która zrzesza małe sklepy. Organizacje domagają się konsultacji w tej sprawie.



Więcej niedziel handlowych w grudniu

Obowiązująca ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę zakłada, że zakaz nie będzie obowiązywał jeszcze dodatkowo w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie, czyli 13 i 20 grudnia.



Zakaz nie obowiązuje jednak m.in. w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą, kawiarniach. Jednak ze względu na pandemię wiele z tych biznesów funkcjonuje w zmodyfikowany sposób. Na przykład kawiarnie i restauracje mogą sprzedawać posiłki i napoje jedynie na wynos lub z dowozem do domu.



Jakie jeszcze restrykcje w związku z pandemią nas obowiązują? Przeczytajcie: Premier ogłasza 100 dni solidarności. Co to oznacza?



W związku w rozwojem epidemii i nowymi obostrzeniami we wszystkich placówkach handlowych jest wymóg noszenia maseczek ochronnych, sklepy mają obowiązek udostępnić klientom podczas zakupów rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji rąk.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.