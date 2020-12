Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ws. wsparcia dla przedsiębiorców działających w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z Covid-19, tzw. tarczę 6.0 - podała Kancelaria Prezydenta RP. Pomoc w postaci m.in. zwolnienia ze składek ZUS trafi do firm z ok. 40 branż.

Resort szacuje, że z instrumentów przewidzianych w tarczy 6.0 skorzysta 270 tys. firm / Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Narzędzia pomocowe, jakie zaproponowano w ustawie to:

- zwolnienia z ZUS,

- świadczenia postojowe (ok. 2 tys. zł miesięcznie),

- tzw. małe dotacje w wysokości 5 tys. zł

- dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 tys. zł.

Obejmują one zarówno osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia, ale zlecenia, od którego płacone są składki na ubezpieczenia społeczne.

Tarcza przewiduje również rekompensaty dla gmin w związku z utraconymi dochodami z tytułu opłaty targowej.



Z tarczy 6.0 skorzysta ok. 40 branż

Pierwotnie tarcza 6.0 przewidywała udzielenie wsparcia finansowego ok. 30 branżom. Senat w swoich poprawkach rekomendował poszerzenie grona beneficjentów o kolejne kilkadziesiąt branż. Ostatecznie Sejm zgodził się na rozszerzenie pomocy dla kolejnych branż, m.in. firm działających w cateringu, transporcie, kulturze, handlu. Łącznie narzędzia pomocowe trafią do ok. 40 branż - m.in. do branży gastronomicznej, turystycznej, kulturalno-rozrywkowej, sportowej, edukacyjnej.



W komunikacie na stronie Kancelarii Prezydenta RP zaznaczono, że celem ustawy jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z wprowadzonymi obecnie zasadami bezpieczeństwa, mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się Covid-19. "Ustawa wprowadza do porządku prawnego dalsze, szczególne rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym i utrzymanie miejsc pracy" - wskazano.

Branże, które mogą ubiegać się o wsparcie

O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy reprezentujące branże:

- gastronomiczną,

- kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną),

- sportową (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska),

- sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary),

- turystyczną (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów),

- transportową (firmy autokarowe, taksówkarze),

- edukacyjną,

- cateringową,

- usług pralniczych.



Działalności gospodarcze, które obejmie możliwość skorzystania z dotacji, to m.in.:

- sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,

- sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,

- sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,

- restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, ruchome placówki gastronomiczne,

- pozostała usługowa działalność gastronomiczna, przygotowywanie i podawanie napojów,

- działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

- działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

- działalność fotograficzna,

- wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.



Nowe przepisy przewidują m.in. dofinansowanie w wysokości 2000 zł miesięcznie do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie jest udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

Pomoc dla gmin

Ustawa przewiduje też uprawnienia dla rad gmin do wprowadzenia zwolnienia lub przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19, czy rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do skorzystania z pomocy finansowej, w postaci dodatkowego świadczenia postojowego, na kolejne grupy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.



Chodzi również o wprowadzenie dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego.

Od kiedy będą obowiązywać przepisy?

Jak podało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, regulacje dotyczące dofinansowania do wynagrodzenia pracowników oraz dotacji zaczną obowiązywać po upływie trzy dni od momentu publikacji treści tarczy branżowej w Dzienniku Ustaw. Z kolei przepisy dotyczące zwolnienia z płacenia składki ZUS oraz dodatkowego świadczenia postojowego wejdą w życie po upływie 14 dni od ich publikacji w Dzienniku Ustaw.



"Rozwiązania tarczy branżowej dotyczą 3 miesięcy. Jeśli będzie to konieczne, w odpowiednim czasie rząd podejmie decyzje o przedłużeniu wsparcia dla przedsiębiorców. Możliwe będzie też poszerzenie pomocy o kolejne branże" - informował resort.



Resort szacuje, że z instrumentów przewidzianych w tarczy 6.0 skorzysta 270 tys. firm.