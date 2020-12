W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 9105 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 449 osób chorujących na Covid-19, 381 z nich miało choroby współistniejące. Policja zapowiada kontrole na stokach narciarskich i w galeriach handlowych, gdzie w weekend pojawiły się tłumy. Trwają prace nad planem dystrybucji szczepionki przeciw Covid-19 w Polsce. Najnowsze informacje dotyczące pandemii znajdziecie w naszej relacji!

Koronawirus w Polsce. Centrum Terapii Pozaustrojowej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

- W ostatnim raporcie Ministerstwa Zdrowia podano informacje o 9105 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarło 449 osób. Od początku pandemii wirusa wykryto już u 999 924 Polaków, zmarło 17 599 z nich.

- Po weekendzie, w czasie którego Polacy tłumnie wyjechali w góry, policja zapowiada kontrole w na stokach narciarskich. Mundurowi mają się również pojawić w - galeriach handlowych, które po otwarciu przeżywały szturm klientów. Narciarze mogą dostać mandaty w wysokości 500 zł, stoki kary w wysokości 30 tys. złotych.

- W biurach, fabrykach i warsztatach jednak nie trzeba będzie nosić maseczek. Teraz rząd szykuję kolejną zmianę rozporządzenia [CZYTAJ WIĘCEJ]

- Od dziś testy antygenowe na koronawirusa można wykonywać w POZ. Od jutra Ministerstwo będzie je wliczało do statystyk.

- Firmy Pfizer i BioNTech wystąpiły do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o warunkową autoryzację ich szczepionki przeciw Covid-19.

- Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nowy system opieki nad pacjentami zakażonymi koronawirusem, którzy na czas choroby zostają w domu. Chodzi o Domową Opiekę -Medyczną [CZYTAJ WIĘCEJ]

- Amerykański minister zdrowia Alex Azar zapowiedział, że dwie pierwsze szczepionki przeciwko Covid-19 będą dostępne dla Amerykanów przed Bożym Narodzeniem [CZYTAJ WIĘCEJ]

- Stacja CNN podała, że na początku rozprzestrzeniania się Covid-19 w Chinach regionalne władze sanitarne zbagatelizowały zagrożenie. Stacja opiera się na dokumentach, które wyciekły z Centrum Kontroli i Przeciwdziałania Chorobom (CDC) w prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan.

- Na całym świecie koronawirusa wykryto już u 63 milionów osób. 1,4 mln z nich zmarło.Najwięcej zachorowań odnotowano w Stanach Zjednoczonych, Indiach i Brazylii.

Przypomnijmy, do danych z 24 listopada resort doliczył te, które nie zostały wcześniej odpowiednio zaraportowane (szerzej piszemy o tym tutaj). W globalnej liczbie zakażeń uwzględniono więc ok. 22 tys. "zgubionych" przypadków, o których informował GIS. To oznacza, że na wykresach 24 listopada mamy 32 733 nowe przypadki, choć dzienna liczba zakażonych przekazana przez resort to 10 139.

Jak zastrzega resort zdrowia, po zmianie sposobu raportowania (centralizacji) - globalna liczba zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń.

To sprawia, że poniższe wykresy - na skutek wprowadzanych ręcznie przez ministerstwo wstecznych korekt - mogą zawierać pewne rozbieżności.





18:30 Francja plqanuje szczepienia na Covid-19

18:18 Szwecja: Wciąż wysoka liczba zakażeń i zgonów, na razie bez kolejnych restrykcji

W Szwecji od piątku do wtorku odnotowano 17 629 kolejnych przypadków koronawirusa, łączna liczba to 260 758. W tym okresie na Covid-19 zmarło 117 osób. Mimo trudnej sytuacji epidemicznej szwedzkie władze nie ogłosiły kolejnych restrykcji.



Łącznie na Covid-19 zmarło w Szwecji 6 798 osób.



Główny epidemiolog kraju Anders Tegnell, pytany we wtorek na spotkaniu z dziennikarzami o możliwość zaostrzenia obostrzeń odparł, że w porównaniu z wiosną "są one już restrykcyjne".



Od zeszłego tygodnia w Szwecji obowiązuje limit publicznych zgromadzeń do ośmiu osób, a od 20 listopada - zakaz sprzedaży alkoholu w restauracjach po godz. 22. Wcześniej można było organizować publiczne imprezy do 50 osób.

18:12 Pandemia koronawirusa tematem Popołudniowej rozmowy w RMF FM

Umiejętności obecnych decydentów i tworzenie strategii na walkę z koronawirusem są niewystarczające - mówi na antenie RMF FM lekarz Bartosz Fiałek. W Polsce wierzymy, że bankier, że ekonomista, rolnik będzie w stanie zaplanować świetną strategię na walkę z patogenem, czyli na wojnę biologiczną - dodał w rozmowie z Pawłem Balinowskim.



17:58 Lek stosowany w chorobie Parkinsona skutecznyc w leczeniu Covid-19?

17:45 W. Brytania: W ciągu doby 603 zgony z powodu Covid-19 i prawie 13,5 tys. zakażeń

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 603 zgony z powodu Covid-19 oraz wykryto 13 430 zakażeń koronawirusem - podał we wtorek po południu brytyjski rząd.



Liczba zgonów jest prawie trzykrotnie wyższa niż w bilansie z poniedziałku, ale wynika to z faktu, że statystyki dotyczące weekendu, czyli podawane w niedziele i poniedziałki są najniższe w tygodniu, z kolei nieuwzględnione zgony są uzupełniane we wtorki i w środy, stąd te ostatnie są zwykle najwyższe. Obecny bilans jest natomiast niższy o pięć od tego sprzed tygodnia oraz niższy o 93 od rekordowego w czasie drugiej fali epidemii.



Dotychczasowy bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 59 051, z czego 51 718 osób zmarło w Anglii, 3759 - w Szkocji, 2563 - w Walii, a 1011 - w Irlandii Północnej. Te statystyki obejmują zgony, które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2. Natomiast liczba przypadków, w których w akcie zgonu wpisano koronawirusa jako prawdopodobny czynnik decydujący o śmierci, nawet jeśli nie został przeprowadzony test, wynosi - według zaktualizowanej we wtorek statystyki - 69 752.

17:32 Rosja: Zmarła Irina Antonowa, prezes Muzeum Puszkina w Moskwie; miała koronawirusa

W wieku 98 lat zmarła w Moskwie Irina Antonowa, honorowa prezes Państwowego Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina. Antonowa była historyczką sztuki i najdłużej sprawującą funkcję dyrektorką muzeum sztuki na świecie. Zmarła na Covid-19.



Antonowa zmarła 30 listopada. O jej śmierci poinformowało biuro prasowe Muzeum Puszkina i dyrektorka muzeum.

17:18 Pomorskie: Ruszyła infolinia dla ozdrowieńców chcących oddać osocze

Spółka Copernicus uruchomiła we wtorek infolinię dla osób, które przeszły zakażenie koronawirusem i chciałyby oddać osocze. Ozdrowieńcy mogą dzwonić pod nr tel. 58-727-01-30 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-17.30.



Spółka samorządu woj. pomorskiego Copernicus Podmiot Leczniczy pomaga Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Gdańsku w pozyskiwaniu osocza od ozdrowieńców. Wykorzystywane jest ono do leczenia pacjentów chorych na COVID-19. Aby było skuteczne, powinno mieć odpowiednią ilość przeciwciał. Dlatego, aby ułatwić i przyspieszyć procedury, w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku przeprowadzana jest wstępna kwalifikacja dawców. Przebadanych ma zostać 3 tys. osób.

17:11 Koronawirus w Polsce

16:55 Bułgaria: Wysoka liczba zgonów chorych na Covid-19 w ciągu ostatniej doby

Wysoką liczbę - 221 - zgonów na Covid-19 odnotowano w ostatniej dobie w Bułgarii - poinformował we wtorek resort zdrowia. Potwierdzono zakażenie u 2814 kolejnych osób, czyli ponad 42 proc. wszystkich przetestowanych w ciągu ostatnich 24 godzin.



Od ubiegłego tygodnia testów przeprowadza się mniej - o ponad połowę - w porównaniu z połową listopada. Resort zdrowia nie wyjaśnił, dlaczego tak się dzieję.

16:38 Lekarze rodzinni przeciwni masowym testom na COVID-19 w placówkach POZ

Efektem przeniesienia masowego testowania na Covid-19 do placówek podstawowej opieki zdrowotnej będzie tworzenie nowych ognisk zakażenia koronawirusa, a tym samym pozbawienie możliwości leczenia tysięcy pacjentów "niecovidowych" - uważają lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.



Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał we wtorek PAP, że od dzisiaj testy antygenowe można przeprowadzać w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, a od środy uwzględnione będą w oficjalnych statystykach dotyczących przebiegu zakażeń. Zgodnie z opublikowanym we wtorek zarządzeniem prezesa NFZ, placówki POZ otrzymają 74,5 zł za wykonanie takiego testu. Dla pacjentów to badanie będzie nieodpłatne.



Sprzeciw wobec takiego rozwiązania wyrazili lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ). W opublikowanym oświadczeniu lekarze rodzinni wskazali, że efektem przeniesienia masowego testowania w kierunku COVID-19 do placówek podstawowej opieki zdrowotnej będzie tworzenie nowych ognisk zakażenia koronawirusem, a tym samym pozbawienie możliwości leczenia tysięcy pacjentów "niecovidowych".



Cytat Zostaliśmy tą informacją nie tylko zaskoczeni, a wręcz zszokowani. Nikt wcześniej nie konsultował z naszym środowiskiem możliwości wykonywania na masową skalę testów antygenowych na COVID-19 w placówkach POZ. Rozumiemy, że jest to strategiczny element walki z pandemią (nieco spóźniony), ale musi mu towarzyszyć bezpieczne i realne w wykonaniu rozwiązanie organizacyjne. podkreśliła prezes PPOZ Bożena Janicka.

16:25 Szczytno: Szpital tymczasowy gotowy do przyjęcia pacjentów z Covid-19

Szpital tymczasowy w Szczytnie (Warmińsko-Mazurskie) od wtorku jest gotowy do przyjęcia pierwszych pacjentów z COVID-19. To jedna z dwóch takich placówek w regionie. Ministerstwo Zdrowia przekazało we wtorek, że na Warmii i Mazurach przybyło 534 zakażonych, a 34 osoby zmarły.



O gotowości placówki poinformował PAP zastępca dyrektora szpitala powiatowego w Szczytnie Dominik Górski. Mieści się ona w nowo wybudowanym skrzydle szpitala powiatowego.



Uruchomiony został moduł z 10 łóżkami respiratorowymi. Kolejne miejsca dla pacjentów są wyposażone w urządzenia do tlenoterapii. Dominik Górski wskazał, że w razie potrzeby pula łóżek z respiratorami będzie powiększana. Dodał, że początkowo pacjentami na dyżurze zajmować się będzie trzech lekarzy, w tym jeden anestezjolog.



16:10 Irlandia: Skończył się sześciotygodniowy lockdown, wyraźnie mniej zakażeń

W Irlandii skończył się we wtorek sześciotygodniowy lockdown, a poziom zagrożenia koronawirusem został obniżony z najwyższego, piątego, na trzeci. Część restrykcji zostanie jednak zniesiona dopiero w kolejnych dniach.



Od rana we wtorek znów mogą być otwarte wszystkie sklepy, a nie tylko te sprzedające towary pierwszej potrzeby, a także punkty usługowe, w tym salony fryzjerskie i kosmetyczne, muzea, galerie czy siłownie. Także od wtorku w świątyniach mogą odbywać się nabożeństwa z udziałem wiernych.

15:50 Poczta Polska przetransportowała blisko 40 tys. palet z łóżkami i sprzętem medycznym

15:39 Sosnowiec kolejnym miastem, w którym można oddać osocze

Sosnowiec jest kolejnym miastem w woj. śląskim, w którym osoby po COVID-19 mogą oddać osocze, podawane chorym - podał we wtorek Urząd Miasta Sosnowca. Lokalne władze apelują do ozdrowieńców o zgłaszanie się do tamtejszego oddziału centrum krwiodawstwa.



"Takich punktów w naszym województwie jest mało, dlatego bardzo się cieszę, że Sosnowiec dołącza do tej grupy" - powiedział prezydent miasta Arkadiusz Chęciński.

15:32 Z powodu pandemii nie będzie wizyt duszpasterskich w archidiecezji gdańskiej

Z powodu pandemii w tym roku nie odbędą się wizyty duszpasterskie w archidiecezji gdańskiej - taką decyzję podjął administrator apostolski archidiecezji bp Jacek Jezierski. Przypomniał, że błogosławieństwa domów i warsztatów pracy mogą dokonać osoby świeckie.





15:18 Senat: Komisje za zniesieniem zakazu handlu w niedzielę m.in. w okresie obowiązywania stanu epidemii

Senackie komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Ustawodawcza przyjęły bez poprawek, senacki projekt ustawy posłów KO wprowadzający m.in. zawieszenie zakazu handlu w niedziele na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii oraz w okresie do 90 dnia po odwołaniu takiego stanu.





15:05 Pierwszy pacjent w szpitalu tymczasowym w Katowicach

Starszy mężczyzna chory na COVID-19 trafił we wtorek do szpitala tymczasowego, zorganizowanego w hali Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. To pierwszy pacjent tej placówki, oddanej na potrzeby chorych w poniedziałek.



Poinformowała o tym PAP rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Dodała, że zgodnie z zapowiedzią wojewody Jarosława Wieczorka rozpoczął się proces "odmrażania" miejsc przeznaczonych dotąd dla chorych na COVID-19 w zwykłych szpitalach dla pacjentów potrzebujących leczenia innych chorób.

14:58 Niemcy: Rząd krytykuje kraje związkowe za otwarcie hoteli na Boże Narodzenie

Rząd federalny skrytykował decyzje kilku krajów związkowych - landów, zezwalającą na pobyty w hotelach dla rodzin w okresie świątecznym. Obywatele są wzywani do unikania wycieczek turystycznych - powiedział rzecznik rządu Steffen Seibert, a informację przekazała telewizja ARD.



Kilku premierów niemieckich krajów związkowych - landów zapowiedziało, że zezwolą na pobyty rodzinne w hotelach w dużych miastach w okresie świąt Bożego Narodzenia.



Po Nadrenii Północnej-Westfalii, Dolnej Saksonii, Hesji, Szlezwiku-Holsztynie, Berlinie i Meklemburgii-Pomorzu Przednim również Saksonia podjęła ostatnio podobną decyzję - mimo że Saksonia ma obecnie najwyższy wskaźnik nowych infekcji koronawirusa w całym kraju.

14:45 Rau: wielostronna współpraca powinna być osią naszych strategii wychodzenia z kryzysu po pandemii

Współpraca wielostronna powinna być główną osią naszych strategii wychodzenia z kryzysu po pandemii Covid-19 - powiedział minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podczas swojego wystąpienia na 23. spotkaniu ministerialnym UE-ASEAN.



Jak poinformował MSZ, spotkanie odbyło się we wtorek w formie wideokonferencji. Jak wynika z informacji resortu, podczas wtorkowego spotkania szef polskiej dyplomacji pogratulował partnerom z ASEAN (Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej) niedawnego podpisania przez kraje Stowarzyszenia oraz Chiny, Japonię, Republikę Korei, Australię i Nową Zelandię umowy o regionalnym wszechstronnym partnerstwie gospodarczym. Jednym z naszych głównych celów powinna być obecnie dalsza liberalizacja handlu między UE a członkami ASEAN - powiedział Rau.

14:38 KE zapowiada, że wyda zezwolenie na szczepionkę zaraz po jej zatwierdzeniu przez EMA

Komisja Europejska wyda ostateczne zezwolenie na wprowadzenie na rynek szczepionek przeciw koronawirusowi w kilka dni po ich zatwierdzeniu przez Europejska Agencję Leków (EMA) - oznajmił we wtorek rzecznik KE Stefan de Keersmaecker.





14:25 Finlandia: 25 proc. wszystkich zakażeń koronawirusem wśród mieszkańców obcego pochodzenia

Jedną czwartą wszystkich potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem w Finlandii zdiagnozowano u nierdzennej ludności, dla której językami ojczystymi są rosyjski, somalijski, arabski czy kurdyjski - wynika z opublikowanych we wtorek danych Fińskiego Instytutu Zdrowia i Spraw Socjalnych.



Mieszkańcy posługujący się jako pierwszymi wskazanymi językami tworzą największe grupy obcokrajowców zamieszkujących 5,5-milionową Finlandię.



Fiński Instytut Zdrowia i Spraw Socjalnych (THL), zajmujący się monitorowaniem stanu epidemii Covid-19 i wydawaniem zaleceń w tym zakresie, zauważa jednocześnie, że w skali całego kraju obcojęzyczni mieszkańcy stanowią ok. 8 proc. całego społeczeństwa Finlandii.

14:13 Płock: Szpital tymczasowy, wybudowany przez PKN Orlen, przekazano szpitalowi wojewódzkiemu

PKN Orlen, który wybudował w Płocku (Mazowieckie) szpital tymczasowy, przekazał we wtorek tę placówkę tamtejszemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu (WSzZ). Szpital tymczasowy powstał w trybie błyskawicznym, jest ukończony, może funkcjonować - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.



W przekazaniu szpitala tymczasowego w Płocku, który będzie oddziałem tamtejszego WSzZ, uczestniczyli m.in. wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas i wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

W sumie szpital dysponuje 200 łóżkami - dodał Obajtek. Przekazując oficjalnie tymczasową placówkę dyrektorowi WSzZ Stanisławowi Kwiatkowskiemu zapewnił: "szpital jest ukończony, może funkcjonować". Wyjaśnił, że placówka ta w momencie, gdy już nie będzie potrzebna, będzie mogła być rozebrana, przewieziona w inne miejsce i w razie potrzeby moduły, z których się składa będą mogły ponownie służyć, także do innych celów.

14:02 Włoski episkopat: Msze w Święta przy pełnym poszanowaniu restrykcji epidemicznych

Świąteczne msze we Włoszech odbędą się przy pełnym poszanowaniu norm walki z epidemią koronawirusa, wprowadzonych przez rząd - zapewniła Konferencja Episkopatu. Znaczy to, że pasterki w Wigilię zostaną odprawione wcześniej, by zakończyły się przed rozpoczęciem godziny policyjnej, tj. przed 22.00.



Biskup Mario Meini, prezentując we wtorek stanowisko Episkopatu w związku z oczekiwanym dekretem rządu, dotyczącym restrykcji w okresie Bożego Narodzenia, oświadczył: To, że liturgie i spotkania wspólnotowe są przedmiotem szczególnej troski i ostrożności nie powinno nas zniechęcać. W minionych miesiącach jasne okazało się, jak można odprawiać msze w warunkach bezpieczeństwa, przy pełnym przestrzeganiu norm.

13:52 Prezydent zachęcająca ozdrowieńców do pomocy senioriom

13:22 We Wrocławiu rusza Ośrodek Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Covid-19

Pierwszy na Dolnym Śląsku i drugi w Polsce Ośrodek Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po COVID-19 otwarto przy Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. Obejmie on opieką pacjentów, u których występują powikłania po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.



W ramach działalności ośrodka pacjenci będą mogli korzystać m.in. z badań czynnościowych i obrazowych układu oddechowego, badań serca, badań laboratoryjnych, a także z bezpłatnych konsultacji rehabilitanta, psychologa, dietetyka i pracownika socjalnego.





Cytat Zależy nam na zapewnieniu kompleksowej opieki dla wszystkich naszych pacjentów. Zakażenie koronawirusem to w wielu przypadkach dopiero początek walki o powrót do pełni zdrowia. Późniejsze powikłania po chorobie mogą być bardzo niebezpieczne. Miejsca takie jak to zapewniają profesjonalną opiekę i specjalistyczny sprzęt. Pamiętajmy, aby obserwować się i zgłaszać w razie wystąpienia niepokojących objawów. zaapelował we wtorek marszałek województwa Cezary Przybylski

13:11 Hiszpania: Ponad 86 tys. zakażeń koronawirusem wśród pracowników służby zdrowia

W Hiszpanii do wtorku zainfekowało się koronawirusem ponad 86 tys. pracowników służby zdrowia, zarówno placówek publicznych, jak i prywatnych - wynika ze statystyk ministerstwa zdrowia tego kraju.



Oznacza to, że liczba zachorowań wśród personelu medycznego nie przekracza 6 proc. wszystkich przypadków infekcji w tym kraju.



Zgodnie ze statystykami służb medycznych Hiszpanii tylko podczas ostatniego tygodnia listopada infekcji wirusem SARS-CoV-2 uległo prawie 1,7 tys. pracowników służby zdrowia.

12:59 Terytorialsi



Pięć placówek - domów pomocy społecznej, domów seniora i hospicjów - wsparł już specjalny zespół interwencyjny, w skład którego wchodzą żołnierze 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej (ŚBOT). Pomaga on w gaszeniu ognisk koronawirusa.





12:57 Powstanie ośrodek leczenia psychicznych powikłań pokowidowych

Władze województwa podlaskiego wspólnie ze Szpitalem Psychiatrycznym w Suwałkach planują utworzenie specjalnego ośrodka do leczenia psychicznych zaburzeń pokowidowych. Ma on powstać w budynku byłej szkoły w Smolnikach, na Suwalszczyźnie.



Wszystko jest już gotowe. Mamy projekt, pozwolenie na budowę i komplet dokumentów. Teraz musimy zgromadzić pieniądze na ten cel. Będą one pochodziły zapewne z budżetu województwa podlaskiego oraz budżetu państwa - powiedziała dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach Bożena Łapińska.







12:55 Zmarł policjant z człuchowskiej komendy

Na Covid-19 zmarł policjant pionu kryminalnego KPP w Człuchowie sierż. szt. Mateusz Król - podały we wtorek służby prasowe pomorskiej policji. Miał 34 lata.



W oficjalnym komunikacie podano, że sierż. szt. Mateusz Król zmarł 29 listopada. "Odchodząc tak wcześnie pozostawił pogrążoną w smutku rodzinę i bliskich. W imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Człuchowie, policjantów i pracowników cywilnych składamy rodzinie oraz bliskim wyrazy żalu i współczucia" - napisano.









12:51 Szpital tymczasowy w Płocku

PKN Orlen, który wybudował w Płocku (Mazowieckie) szpital tymczasowy, przekazał we wtorek tę placówkę tamtejszemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu (WSzZ). Szpital tymczasowy powstał w trybie błyskawicznym, jest ukończony, może funkcjonować - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.







12:49 Szybkie testy w Chełmie

W Chełmie (Lubelskie) pacjenci z objawami Covid-19 mogą skorzystać z szybkich testów antygenowych, które finansuje samorząd miasta w ramach przyjętego programu walki z pandemią. Minister zdrowia zapowiedział, że testy antygenowe będą udostępnione w całej Polsce.



Samorząd miasta Chełm - w ramach ogłoszonej na początku listopada strategii walki z pandemią - finansuje dostęp do szybkich testów antygenowych dla swoich mieszkańców. Celem tego programu jest pomoc lekarzom i pacjentom w zakresie szybkiej diagnostyki zakażeń Covid-19.



Na terenie miasta powstał punkt, w którym wykonywane są testy antygenowe drugiej generacji, zapewniające wysoką czułość badania, a wynik jest dostępny w ciągu kilkunastu minut. Pierwsi pacjenci skorzystali z nowej usługi w poniedziałek. Spływają pierwsze zlecenia. Szacujemy, że do końca tygodnia wykonamy co najmniej 100 szybkich testów - poinformował we wtorek Dominik Gil z gabinetu Prezydent Miasta Chełm.





12:48 Nowe ogniska koronawirusa w województwie kujawsko-pomorskim

Wtorkowy raport Ministerstwa Zdrowia ws. nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wykazał ich najwięcej w województwie kujawsko-pomorskim - 1214. Większość stanowią pozytywne wyniki testów zleconych przez lekarzy POZ, ale pojawiły się także nowe ogniska - m.in. w DPS-ie k. Żnina i w szpitalach.



Pytany o liczbę zakażeń podaną we wtorek rano rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy Łukasz Betański wskazał, że pojawiło się kilka nowych ognisk w regionie.

Największe dotyczy oddziału terapii uzależnień SP ZOZ w Radziejowie, gdzie pozytywny wynik uzyskało 19 pacjentów. 17 zakażeń badania laboratoryjne wykryły w Leśnym Domu Seniora w Piastowie k. Żnina. Zakażonych jest także 13 pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, 7 pracowników Szpitala w Grudziądzu oraz 3 w Szpitalu w Lipnie.





12:27 Wsparcie dla DPS-ów

Do Domów Pomocy Społecznej przekazaliśmy ponad 600 mln zł m.in. na wsparcie dla pracowników - przekazała we wtorek minister rodziny Marlena Maląg. Dodała, że do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów przyłączyło się ponad 150 organizacji młodzieżowych.



Szefowa MRiPS powiedziała na konferencji prasowej, że rząd już walczy z drugą falą epidemii koronawirusa. Tą pierwszą na pewno wygraliśmy, tzn. miejsca pracy zostały uratowane - mówiła Maląg. Wskazywała, że m.in. dzięki inicjatywie prezydenta Andrzeja Dudy ustanowiony został dodatek solidarnościowy.





12:20 Planowane zmiany dotyczące maseczek

W biurach, fabrykach i warsztatach jednak nie trzeba będzie nosić maseczek. Od soboty obowiązują przepisy nakazujące nam zakładanie maseczki, jeżeli w miejscu, w którym pracujemy, przebywają oprócz nas inne osoby. Teraz rząd szykuję kolejną zmianę rozporządzenia - ustalili dziennikarze RMF FM.









12:18 Potrzebne wsparcie dla seniorów

Do tej pory (...) ponad 10 tysięcy wolontariuszy zgłosiło się do akcji Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, ale jest też faktem, że o wsparcie zgłosiło się ponad 13 tysięcy seniorów. W związku z powyższym jak widać to zapotrzebowanie jest, ono jest większe niż liczba zgłoszonych do tej pory wolontariuszy - powiedział prezydent na wtorkowej konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim.



Andrzej Duda zachęcał ozdrowieńców, by oddawali osocze, zgłaszali się przez stronę internetową wspierajseniora.pl do różnych form pomocy dla seniorów, ale także do akcji Wolontariat Ozdrowieńców, ukierunkowanej na pomoc w Domach Pomocy Społecznej. Prezydent wskazywał, że pomoc w DPS-ach jest bardzo potrzebna i może też stanowić istotne rozwiązanie problemów wsparcia kadrowego, zwłaszcza w dobie pandemii.







12:10 Prezydent apeluje o pomoc dla seniorów

Pandemia koronawirusa to czas trudny dla ludzi, także od strony psychologicznej; szczególnego wsparcia potrzebują osoby starsze, dla których załatwienie codziennych spraw jest poważnym problemem lub po prostu zagrożeniem życia - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda.



Prezydent podczas wspólnej konferencji prasowej z minister rodziny Marleną Maląg wskazywał, jak ważna jest inicjatywa Solidarnościowego Korpus Wsparcia Seniorów, który działa od końca października.





12:07 Nowe punkty testowania na koronawirusa

Dwa nowe punkty testowania w kierunku koronawirusa powstały w Policach i w Złocieńcu w Zachodniopomorskiem - poinformowała we wtorek rzeczniczka zachodniopomorskiego NFZ. W regionie jest obecnie 31 punktów testowania.



Punkt testowania w Policach jest zorganizowany przed wjazdem do szpitala, przy ulicy Siedleckiej 2 i pracuje od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 12 do 15:10. Drugi, czynny od dzisiaj punkt poboru, został zorganizowany przez Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu i testuje we wszystkie dni tygodnia w godz. 7-12- poinformowała we wtorek rzeczniczka zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Małgorzata Koszur.

11:54 Węgrzy chcą skorzystać z rosyjskiej szczepionki





11:35 Szczepionki przeciw Covid-19 w Europie

Firmy Pfizer i BioNTech wystąpiły do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o warunkową autoryzację ich szczepionki przeciw Covid-19 - podał we wtorek Reuters. Dyrektor generalny BioNTech zapowiadał wcześniej, że szczepionka może być dopuszczona do użytku przez organy regulacyjne UE w połowie grudnia.



Amerykański producent leków Pfizer poinformował 18 listopada razem ze swym niemieckim partnerem BioNTech o wynikach badań, które wykazały, że ich kandydat na szczepionkę wykazał 95 proc. skuteczności w zapobieganiu Covid-19, bez większych obaw o bezpieczeństwo.



Pfizer i BioNTech poinformowały o wystąpieniu do EMA dzień po tym jak taki krok ogłosił amerykański koncern Moderna, który również opracowuje szczepionkę przeciw koronawirusowi.





11:32 63 pacjentów w Szpitalu Narodowym

W Szpitalu Narodowym przebywa aktualnie 63 pacjentów. Od początku jego działania hospitalizowano tam łącznie 147 chorych - poinformowała we wtorek placówka. Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym działa jako filia Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.



Z informacji przekazanych we wtorek przez CSK MSWiA w Warszawie wynika, że o północy z poniedziałku na wtorek w Szpitalu Narodowym przebywało 63 pacjentów na 84 gotowe łóżka.



W ciągu dwóch dni szpitale 13 razy kontaktowały się ze Szpitalem Narodowym w celu skierowania pacjentów na leczenie do szpitala tymczasowego, z czego 10 pacjentów zostało zakwalifikowanych. Łącznie od początku działalności liczba hospitalizowanych - przyjętych do leczenia - wynosi 147 osób - przekazała Iwona Sołtys z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie





11:30 Rekordowa liczba zgonów w Rosji

W ciągu minionej doby w Rosji odnotowano rekordowe 569 zgonów z powodu koronawirusa - wynika z opublikowanych we wtorek danych sztabu ds. walki z pandemią Covid-19. W tym okresie zarejestrowano również 26 402 nowe infekcje SARS-CoV-2.



Najnowsza dobowa liczba zgonów to rekord w Rosji od początku pandemii. Liczba ta jest też aż o 201 zgonów wyższa niż dobę wcześniej.





11:18 Żołnierze pomagają w szpitalach

Żołnierze w ramach walki z epidemią koronawirusa pomagają w prawie 700 szpitalach oraz wspierają 160 stacji sanitarno-epidemiologicznych.



"Wojsko Polskie nieustannie zaangażowane jest w działania wspierające walkę z koronawirusem. Żołnierze pomagają w prawie 700 szpitalach oraz wspierają 160 stacji sanitarno-epidemiologicznych. Działa także specjalna infolinia wsparcia m.in. dla ośrodków pomocy społecznej" - napisał minister obrony narodowej Błaszczak na Twitterze.



Ministerstwo Zdrowia podało we wtorek, że stwierdzono 9 105 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 449 osób. Łącznie od początku epidemii wykryto 999 924 przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 17 599 chorych.





11:06 Raport Ministerstwa Zdrowia

Mamy już najnowszy raport dotyczący zakażeń w Polsce. Dziś wykonano 38,4 tysiąca testów.





10:27 Igrzyska w Tokio

Pomnik przedstawiający olimpijskie pierścienie wrócił do Tokio, gdzie pozostanie aż do zakończenia przyszłorocznych igrzysk. Pierwotnie znalazł się w stolicy Japonii w styczniu br., ale został przetransportowany do Jokohamy po decyzji o przełożeniu imprezy.



Zmianę terminu igrzysk wymusiła pandemia koronawirusa, a decyzję organizatorów i Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego ogłoszono w marcu. Pierścienie zabrano z Tokio w sierpniu w celu konserwacji.





10:00 Testy antygenowe w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Od wtorku testy antygenowe można przeprowadzać w Podstawowej Opiece Zdrowotnej; ministerstwo będzie je podawać w codziennych statystykach od środy - przekazał dziś Adam Niedzielski.







09:57 500 złotych mandatu dla narciarzy, nawet 30 tysięcy dla stoku

Policja wspólnie z sanepidem będzie kontrolować przestrzeganie obostrzeń koronawirusowych. Zarówno w hotelach, jak i na stokach narciarskich. Regionalne oddziały i komendy dostały już pierwsze polecenia w tej sprawie. Kontrole mają ruszyć jak najszybciej. Jeszcze przed weekendem.

Jeżeli chodzi o stoki narciarskie, to główny nacisk ma zostać położony na dwie kwestie. Po pierwsze, na to, żeby sprawdzić czy ludzie stojący w kolejce do wyciągu zachowują odstęp. Jeżeli tego nie robią to oni mają dostawać po 500 złotych mandatu, a właściciel wyciągu nawet 30 tysięcy złotych kary oraz zakaz korzystania z państwowej pomocy. Po drugie, kontrolerzy mają sprawdzać czy w gondolkach na wyciągach jest pilnowany 50-procentowy limit wstępu.

Osobne kontrole mają dotyczyć hoteli. Tam głównie sprawdzane ma być czy hotelarze przyjmują turystów udających osoby podróżujące służbowo. Jak to będzie robione? Trochę podstępem. Inspektorzy i policjanci mogą próbować rezerwować pokój jako turyści i sprawdzać, czy hotel godzi się na łamanie prawa.





09:22 Program DOM - czyli leczenie koronawirusa w domu

Szacujemy, że do programu Domowej Opieki Medycznej, codziennie dołączy ok. 3 tys. nowych osób powyżej 55 lat. Do dyspozycji jest teraz 120 tys. sztuk pulsoksymetrów, do końca tygodnia ich liczba zostanie podwojona, a dalsze zakupy zależą od rozwoju sytuacji - przekazała wiceminister zdrowia Anna Goławska.



Program DOM dla osób zakażonych koronawirusem ma umożliwić szybkie wykrycie pacjentów, którzy są w izolacji domowej, a ze względu na pogorszenie stanu powinni trafić na leczenie szpitalne. Do zdalnego monitoringu stanu zdrowia potrzebny jest pulsoksymetr i system PulsoCare.



Wiceminister podała, że obecnie w programie jest ponad 8 tys. osób 55 plus. Opierając się na liczbie zakażeń na COVID-19 z ostatnich dni, szacujemy, że codziennie do programu dołączy około 3 tys. osób 55 plus - powiedziała.



Zaznaczyła, że nie ma ograniczenia w odniesieniu do liczby osób, które można objąć zdalnym monitoringiem.

09:17 Szczepienia przeciw Covid-19 w Polsce

Jeżeli szczepionka na Covid-19 trafi do Polski na przełomie grudnia i stycznia, będziemy gotowi w styczniu do rozpoczęcia programu szczepień - mówił we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. Dodał, że szczegółowe informacje ogłosi w tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki.



Szef KPRM został zapytany w TVN24, kiedy pierwszy polski pacjent zostanie zaszczepiony na Covid-19. To przede wszystkim zależy od producentów i dostawców szczepionek. Zgodnie z ich deklaracjami, te szczepionki trafią na przełomie grudnia i stycznia do Polski. W tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki ogłosi założenia programu szczepień, który się rozpocznie w Polsce niezwłocznie po tym, jak szczepionki zostaną do naszego kraju dostarczone - powiedział.



Dodał, że zgodnie z deklaracjami producentów szczepionki powinny trafić do Polski na przełomie grudnia i stycznia. "Jeżeli tak się stanie, my będziemy gotowi w styczniu do rozpoczęcia całego programu szczepień" - powiedział Dworczyk pytany, czy szczepienia są możliwe już w styczniu.

09:11 F1

/ TOLGA BOZOGLU / POOL / PAP/EPA





Mistrz świata Formuły 1 Brytyjczyk Lewis Hamilton uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa i nie wystąpi w niedzielę (6 grudnia) w zawodach Grand Prix Sakhir - poinformował w komunikacie jego team Mercedes.



Dwa dni temu na torze Sakhir Hamilton zwyciężył w GP Bahrajnu. To była jego 95. wygrana w karierze.



Na razie nie wiadomo, kto zastąpi go w ekipie Marcedesa w przedostatniej rundzie MŚ 2020. Hamilton już wcześniej zapewnił sobie siódmy tytuł mistrza świata F1.

W klasyfikacji generalnej MŚ, po 15 z 17 wyścigów, Brytyjczyk ma 332 pkt i wyprzedza Fina Valtteriego Bottasa (Mercedes) - 201. Trzeci jest Holender Max Verstappen (Red Bull) - 189.





08:50 Czechy

W Czechach w ciągu ostatniej doby wykryto 3572 nowe infekcje wirusem SARS-CoV-2 - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia tego kraju. To o ok. 800 mniej niż tydzień temu. Szczyt epidemii w tym państwie zanotowano w październiku, od tego czasu liczba zakażeń spada.



Zaprezentowane we wtorek dane są najniższe od 5 października. Spada także liczba wykonywanych dziennie testów. Na przełomie października i listopada badano od 40 do 50 tys. osób; teraz - 20-25 tys. Zmienił się współczynnik pozytywnych wyników wśród wszystkich przeprowadzonych testów. Według danych resortu spadł z rekordowych 38 proc. do 20,5 proc. - to najmniejsza wartość od 3 października.



Od 1 marca, kiedy to w Czechach stwierdzono pierwsze przypadki infekcji koronawirusem, badania potwierdziły zakażenie u 523 298 osób, z których 451 607 wyzdrowiało, a 8295 zmarło. W niedzielę odnotowano 82 zgony - najmniej od połowy października. Według danych ministerstwa w poniedziałek zmarło 61 chorych na Covid-19, ale te dane będą jeszcze uaktualniane w ciągu dnia.





07:59 Rosja

Pandemia koronawirusa, która ograniczyła możliwości podróżowania Rosjan za granicę, sprawiła, że tamtejsza kolej myśli o przywróceniu oferty, jaka istniała w czasach ZSRR - wycieczek po kraju pociągiem. Takie turystyczne trasy już istnieją, ale tylko lokalnie.



Pomysł ten promuje firma Federalna Kompania Pasażerska (FPK), podlegająca kolejom państwowym RŻD. Jej szef Władimir Piastołow powiedział dziennikowi "Izwiestija", że celem jest "odrodzenie turystyki kolejowej".



Dzięki rozgałęzionej sieci kolei możemy przewozić do najdalszych zakątków naszego kraju podróżników indywidualnych, jak i duże grupy zorganizowane. Możemy zapewnić wyżywienie i łazienki z prysznicem. Nasz serwis nie będzie ustępował niektórym hotelom - zapewnił dyrektor FPK.

07:17 Meksyk

W Meksyku w ciągu ostatniej doby odnotowano 6472 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 285 kolejnych zgonów w związku z Covid-19 - poinformowało w poniedziałek czasu lokalnego ministerstwo zdrowia tego kraju.



Zwiększyła się zatem ogólna liczbę infekcji od początku epidemii Covid-19 w Meksyku do 1 113 543, a ofiar śmiertelnych do 105 940.



Według władz faktyczna liczba zakażonych jest prawdopodobnie znacznie większa niż potwierdzonych przypadków infekcji.





07:00 Australia

Australijczycy świętują zniesienie ograniczeń w podróżowaniu do Queensland. Po 250 dniach rodzinny mieszające w różnych częściach kraju w końcu mogły się zobaczyć.





/ DAVE HUNT / PAP



/DAVE HUNT /PAP

06:55 Do zakażeń dochodzi w domach i na spotkaniach rodzinnych

W Lombardii w drugiej fali pandemii do prawie 93 procent zakażeń koronawirusem doszło w domach i podczas spotkań rodzinnych - to ustalenia naukowców z Mediolanu, Pawii i włoskiego ministerstwa zdrowia. Restrykcje okazują się skuteczne w przestrzeni publicznej.











06:40 Niemcy

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Niemczech 13 604 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 388 kolejnych zgonów - poinformował we wtorek rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Dzień wcześniej RKI informował o ponad 11 tysiącach nowych infekcji i 125 zgonach. Najwięcej ofiar śmiertelnych w ciągu doby zarejestrowano w ubiegłą środę: 410.



Od początku pandemii zdiagnozowano w Niemczech 1 067 473 przypadków zakażenia koronawirusem. Do tej pory na Covid-19 zmarło w tym kraju 16 636 osób, a około 758 800 wyzdrowiało.

06:34 Sytuacja w Polsce

W każdym z województw wolnych pozostaje przynajmniej kilkaset łóżek dla pacjentów z Covid-19. W całej Polsce zachowany pozostaje też bufor wolnych respiratorów - wynika z danych zebranych przez PAP.





06:32 Sytuacja w USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore poinformował w poniedziałek, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 138 903 nowe przypadki zakażenia Covid-19. Zmarło 826 osób.



Zgodnie z szacunkami uczelni amerykańskiej od wybuchu epidemii w Stanach Zjednoczonych liczba ofiar śmiertelnych sięga 268 016. Zdiagnozowano łącznie 13 mln 536 217 przypadków zakażenia wirusem.



W poniedziałek amerykański koncern Moderna Inc. poinformował, że zwrócił się do władz regulacyjnych w USA i UE o awaryjne dopuszczenie do użytku jego szczepionki przeciwko Covid-19. Jest trzecią firmą za Pfizer i jej niemieckim partnerem BioNTech, starającą się o rozpoczęcie szczepień w USA jeszcze w grudniu.





06:28 Raport CNN o pandemii w Chinach

Więcej o raporcie CNN o pierwszych tygodniach pandemii w Chinach przeczytacie tutaj:









05:46 Chiny

Na początku rozprzestrzeniania się Covid-19 w Chinach regionalne władze sanitarne zbagatelizowały zagrożenie - twierdzi CNN. Stacja opiera się na dokumentach, które wyciekły z Centrum Kontroli i Przeciwdziałania Chorobom (CDC) w prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan.



"W raporcie oznaczonym "dokument wewnętrzny, prosimy o zachowanie poufności", lokalne władze sanitarne w prowincji Hubei, gdzie wykryto koronawirusa po raz pierwszy, podają 10 lutego o potwierdzeniu łącznie 5 918 nowych przypadków. Jest to ponad dwukrotnie więcej niż przekazana oficjalnie liczba" - podkreśla amerykańska telewizja, zwracając uwagę na liczne rozbieżności w tym, co w istocie się działo, a co zostało ujawnione opinii publicznej.





05:30 Brazylia

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Brazylii 21 138 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 287 kolejnych zgonów - poinformowało w poniedziałek wieczorem czasu miejscowego brazylijskie ministerstwo zdrowia.



Dzień wcześniej resort zdrowia informował o ponad 25 tys. zakażeń i 272 zgonach w ciągu doby.



Od początku pandemii według oficjalnych danych w Brazylii zdiagnozowano 6 335 878 infekcji. Do tej pory z powodu koronawirusa zmarło w tym kraju 173 120 osób. Wyleczono ponad 5 mln 601 tys. pacjentów.



Statystycznie w Brazylii odnotowuje się ponad 82 zgony i ponad 3 tys. zakażonych osób na każde 100 000 mieszkańców.





05:15 USA

W odpowiedzi na gwałtowne nasilenie pandemii stan Nowy Jork przygotowuje się do zwiększenia personelu medycznego i liczby łóżek w szpitalach. Według przewidywań jeszcze więcej zakażeń pojawi się pod koniec roku. Konieczna może być budowa szpitali polowych.



Jak podkreśliła lokalna telewizja NY1, dla gubernatora stanu Nowy Jork Andrew Cuomo kluczowym problemem jest rosnący napływ chorych z powodu koronawirusa do szpitali. Poinformował on, że liczba hospitalizacji w ciągu ostatniej doby sięgała w całym stanie 3532, zmarły 54 osoby, a wskaźnik testów na Covid-19 z wynikiem pozytywnym doszedł do 4,57 proc.