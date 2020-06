27 668 potwierdzonych zakażeń i 1 191 ofiar śmiertelnych: to aktualny bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Resort zdrowia poinformował dzisiaj o śmierci 8 chorych i 108 nowych infekcjach. Szef resortu Łukasz Szumowski ostrzega jednak: niech nas to nie uspokaja. Jak zapowiada: w najbliższych dniach zanotujemy wyraźny wzrost liczby nowych zakażeń: głównie na Śląsku, bowiem konieczne są kolejne badania przesiewowe w kopalniach. Amerykański ekspert Anthony Fauci nazwał koronawirusa "najgorszym koszmarem" i ostrzegł, że w związku z łagodzeniem obostrzeń w wielu krajach kryzys nie został jeszcze zażegnany. WHO przypomina z kolei, że zarażanie innych przez ludzi, którzy przechodzą infekcję bezobjawowo, jest wciąż "kwestią otwartą".

"Samo mycie rąk nie wystarczy. Historia epidemii, ostatnie odkrycia archeologiczne, postępujący kryzys klimatyczny i modele matematyczne uczą nas, że nadejdą kolejne pandemie, które pochłoną setki milionów istnień. Pod ich biczem świat człowieka zadrży w posadach. W minionych wiekach chwiał się wielokrotnie, tyle że ludzkość woli nie pamiętać o bolesnych lekcjach z przeszłości i chwytać dzień. Tak żyje się łatwiej".

Polecamy Wam felieton Kamila Wyszkowskiego, prezesa polskiej sieci firm, miast, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych współtworzących w ramach ONZ United Nations Global Compact - inicjatywę Sekretarza Generalnego ONZ na rzecz współpracy z biznesem!

13:31 ŁUKASZ SZUMOWSKI OSTRZEGA

Liczba zakażeń koronawirusem dzisiaj spadła, ale niech nas to nie uspokaja - ostrzega minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jak zaznacza: w najbliższych dniach zanotujemy wyraźny wzrost liczby nowych infekcji - głównie w Śląskiem.

Tamtejsze ognisko epidemii nie gaśnie, więc konieczne będą kolejne badania przesiewowe w kopalniach.

13:18 NIEMCY

Zniesienie od 15 czerwca kontroli granicznych na przejściach ze Szwajcarią, Francją, Austrią i Danią zapowiedział szef MSZ Niemiec Horst Seehofer. Złagodzone mają natomiast zostać kontrole na innych granicach - w tym na granicy z Polską.

Seehofer poinformował również, że od połowy czerwca przestaną obowiązywać rządowe ostrzeżenia przed podróżami do 27 państw UE i Wielkiej Brytanii.

Co najmniej do końca miesiąca obowiązują natomiast ograniczenia dot. wjazdu do Niemiec obywateli państw spoza UE.

12:31 Czechy

Czeskie biuro podróży oferuje swoim klientom wyjazdy zagraniczne, podczas których będą oni mieszkać w hotelach zarezerwowanych w całości dla Czechów. Oferta dotyczy kilku hoteli w miejscowościach Słoneczny Brzeg i Primorsko w Bułgarii; w Primorsku biuro zamierza również zarezerwować część plaży dla klientów z Czech.

12:24 Kraków

U trzech pracowników krakowskiego MPK potwierdzono zakażenie koronawirusem. To motorniczy prowadzący tramwaje z zajezdni Nowa Huta. Kwarantanną objęto osobowy, z którymi mieli bezpośredni kontakt. Nie ma pewności, czy zarazić się mogli pasażerowie komunikacji, ale jak twierdzą przedstawicie spółki we wszystkich pojazdach od dawna stosowane są środki bezpieczeństwa, a kierowcy oddzieleni są od pasażerów specjalną zamkniętą strefą.

12:01 Francja

Kancelaria premiera Francji Edouarde'a Philippe'a poinformowała, że 10 lipca zakończy się w kraju stan zagrożenia epidemicznego, dający władzom specjalne uprawnienia do walki z epidemią koronawirusa. Nie oznacza to jednak końca obostrzeń.

We wtorek po raz pierwszy od 19 marca liczba chorych na Covid-19 na oddziałach intensywnej terapii spadła poniżej 1000. W całym kraju zmarło dotąd 29 296 osób zakażonych koronawirusem. Całkowita liczba infekcji wynosi 154 591.

11:26 Minister zdrowia o kopalniach

Minister zdrowia broni decyzji o zamknięciu kopalń. "Decyzja o czasowym wstrzymaniu pełnej mocy kopalń była zasadna i chcemy, żeby górnicy za 3 tygodnie wrócili bezpiecznie do pracy" - mówił Łukasz Szumowski.

Dodał, że poza Śląskiem jest bardzo niewiele nowych przypadków zakażeń koronawirusem.

11:21 Rosja

216 pacjentów zakażonych koronawirusem zmarło w Rosji w ciągu minionej doby, łączna liczba przypadków śmiertelnych Covid-19 wzrosła w kraju do 6358. Poprzednio tak wysoką liczbę zgonów odnotowano w Rosji 29 maja, gdy sztab poinformował o śmierci 232 chorych na Covid-19.

Zgodnie z informacjami ze środy, w ciągu minionych 24 godzin wykryto w Rosji 8404 nowe zakażenia koronawirusem. Tym samym, bilans zakażeń od początku pandemii wzrósł do 493 657.

10:33 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu minionej doby 23 osoby zmarły w kraju na Covid-19, wykryto 525 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a 357 osób wyzdrowiało. Według statystyk Ukraińskiej Prawdy odnotowano najwyższy dobowy bilans zgonów do tej pory.

Ogólna liczba zainfekowanych wzrosła na Ukrainie do 28 381, zgonów do 833, a wyzdrowień do 12 769.

10:32 Koronawirus wśród górników

Jest 40 nowych przypadków koronawirusa w śląskich kopalniach - tak wynika z danych przekazanych przez spółki węglowe. Dziś i jutro mają się zacząć badania przesiewowe w dwóch kolejnych zakładach wydobywczych.

Jastrzębska Spółka Węglowa odnotowała łącznie 22 przypadki - najwięcej 16 w kopalni Zofiówka, gdzie łącznie są już zakażone 1164 osoby. W Polskiej Grupie Górniczej od wczoraj przybyło 18 pracowników z dodatnim wynikiem testu, najwięcej w kopalni Marcel - 10. Tam łącznie 174 osoby maja koronawirusa.

10:17 NOWY BILANS EPIDEMII w POLSCE

Aż 7 z 8 ofiar śmiertelnych, o których poinformował właśnie resort zdrowia, pochodziło z województwa łódzkiego.

Liczba potwierdzonych dotąd zakażeń na Śląsku to w tej chwili 10 156 przypadków.

10:05 NOWY BILANS EPIDEMII w POLSCE

O 108 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 8 chorych poinformował właśnie resort zdrowia.

Aktualny bilans epidemii w naszym kraju to: 27 668 potwierdzonych zakażeń i 1 191 ofiar śmiertelnych.

09:54 Rosja

216 pacjentów zakażonych koronawirusem zmarło w Rosji w ciągu minionej doby, łączna liczba przypadków śmiertelnych Covid-19 wzrosła w kraju do 6358. W Moskwie w ciągu ostatniej doby zmarło 56 osób, 49 - w Petersburgu, 32 w obwodzie moskiewskim.

09:17 Ozdrowieńcy w Polsce

Do tej pory wyzdrowiało już 13 411 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV- 2, a w szpitalach z powodu koronawirusa przebywa 1 993 osób. Takie dane przekazało Ministerstwo Zdrowia.

Ponadto resort podał, że kwarantanną objętych jest 86 002 osoby, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 19 336.

08:07 Meksyk

W Meksyku zdiagnozowano we wtorek 4199 nowych zakażeń koronawirusem, a 596 osób zmarło. Ogółem od wybuchu epidemii zainfekowanych zostało w tym kraju 124 301 osób, zmarło 14 649.

Rząd przyznaje, że podawane liczby dotyczą jedynie przypadków potwierdzonych, a rzeczywista liczba zachorowań i zgonów spowodowanych przez SARS-CoV-2 jest prawdopodobnie znacznie wyższa; zdaniem ekspertów nawet trzykrotnie.

06:56 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech odnotowano 318 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2, co zwiększa ogólną liczbę infekcji w tym kraju od wybuchu pandemii do 184 861. 18 osób zmarło, przez co bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrósł do 8729.

06:54 Nowy Jork

Nowy Jork wyasygnuje 37,5 mln dolarów USA na pomoc dla mieszkańców dzielnic najbardziej dotkniętych przez epidemię koronawirusa. Burmistrz Bill de Blasio nazwał wtorek niezwykłym dniem, bo wszystkie wskaźniki są niższe niż konieczne dla odmrożenia gospodarki. "To niewiarygodnie dobra wiadomość" - oświadczył.

06:04 Włochy

Burmistrzowie włoskich metropolii są zaniepokojeni nocnym życiem na placach oraz ulicach i pełni obaw, że w ten sposób mogą powstać kolejne ogniska zakażeń koronawirusem. Poprosili MSW, by siły porządkowe wzmocniły patrole w miejscach takich spotkań.

05:37 USA

Wśród funkcjonariuszy Gwardii Narodowej, którzy uczestniczyli w tłumieniu zamieszek w Waszyngtonie 31 maja po śmierci Afroamerykanina George’a Floyda, potwierdzono przypadki zakażenia SARS-CoV-2. W komunikacie nie wskazano ich liczby.

"Rodzi to uzasadnione obawy, że zamieszki w stolicy kraju dodatkowo przyczyniły się do rozprzestrzenienia się koronawirusa" - podkreśla "Forbes" w komentarzu opublikowanym we wtorek na jego portalu informacyjnym.

05:32 Brazlia

Po interwencji Sądu Najwyższego prezydent Brazylii Jair Bolsonaro wycofał się po 4 dniach ze swej decyzji o utajnianiu części danych nt. epidemii Covid-19 w Brazylii. Tamtejsze ministerstwo zdrowia poinformowało, że dobowy przyrost nowych zakażeń koronawirusem wyniósł w tym kraju 32 091. W ciągu ostatnich 24 godzin z powodu Covid-19 zmarły 1272 osoby.

Całkowita liczba zakażonych w Brazylii wynosi obecnie 739 503, a liczba wszystkich zgonów - 38 406.

05:15 Wielka Brytania

Brytyjski rząd wycofał się z planu, by wszystkie dzieci ze szkół podstawowych w Anglii wróciły do klas przed wakacjami. Szkoły od początku ostrzegały, że wypełnienie zaleceń ws. zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa nie jest możliwe w tak krótkim czasie.