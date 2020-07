Chorych na koronawirusa w Polsce jest coraz mniej, a dane coraz lepsze – mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas konferencji prasowej.

Łukasz Szumowski / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Jak zwracał uwagę Szumowski, dzisiejszy raport Ministerstwa Zdrowia mówi o 299 nowych zakażeniach koronawirusem. To nie jest 500-600, to nie są tysiące nowych zakażeń, jak to ma miejsce w innych krajach - zauważył. Wiemy, że będą ogniska, wiemy, że te ogniska musimy szybko wyłapywać, robić badania, przesiewy i ta liczba będzie pewnie wahała się między 200-300 chorych, raz więcej, a raz mniej - mówił szef MZ.

Jak jednak zaznaczył, "tych chorych jest coraz mniej, a dane są coraz lepsze".



Szumowski poinformował, że z ponad 20 tys. przebadanych osób, które wybierają się do sanatoriów, liczba wyników dodatnich wyniosła 0,1 proc., czyli 34 osoby. To, jego zdaniem, pokazuje, że "w ogromnym badaniu przesiewowym, populacyjnym osób, które jadą do sanatoriów, mamy znikomą ilość tego wirusa".

To cieszy, bo oznacza, że te osoby w sanatoriach są bezpieczne, a po drugie to pokazuje, ile tego wirusa jest wśród Polaków - w porównaniu z doniesieniami z zagranicy, jest go naprawdę mało - powiedział Szumowski.

W czasie konferencji prasowej Szumowski powiedział, że "wszyscy medycy przez kilka ostatnich miesięcy pracowali w sposób całkowicie odmienny od tego, co znają, czego się uczyli przez lata", bo - jak stwierdził - "do epidemii trudno się przygotować, bo każda jest inna". Na pewno polscy medycy zdali egzamin celująco - oświadczył Szumowski.