Od dziś szkoły ponadpodstawowe w strefie czerwonej będą uczyć wyłącznie zdalnie, zaś te w strefie żółtej pracować będą w systemie mieszanym: połowa uczniów będzie uczyć się zdalnie, a połowa stacjonarnie. Na Stadionie Narodowym ma postać szpital polowy. Tymczasem połowa Polaków uważa, że działania rządu nie ograniczą rozwoju pandemii koronawirusa w Polsce - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Rząd Włoch ogłosił nowe obostrzenia, ogłaszając, że atak drugiej fali pandemii we Włoszech i w Europie jest "ostry". Rząd Słowacji zatwierdził przeprowadzenie powsrzechnych testów dla wszystkich obywateli. Zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 39,7 mln ludzi na świecie, a ponad 1,1 mln osób zmarło. Wiele krajów wprowadza ponownie obostrzenia, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Najważniejsze informacje na temat epidemii koronawirusa w kraju i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia.

10:34 Rosja

W Rosji dobowy przyrost zakażeń koronawirusem wyniósł 15 982, znów osiągając rekordowo wysoki poziom - poinformował w poniedziałek sztab ds. walki z pandemią. Ogólna liczba zakażeń wynosi teraz 1 415 316. Zmarło od niedzieli 179 pacjentów z Covid-19.

Tym samym, łączna liczba przypadków śmiertelnych wynosi teraz w Rosji 24 366.

Próg 15 tysięcy zachorowań w ciągu jednej doby przekroczony został już trzeci raz w ostatnich tygodniach. Wiosną wskaźnik ten nie przekraczał 12 tysięcy.

10:25 Ministerstwo Zdrowia

Z danych MZ wynika, że od początku epidemii wyzdrowiało 94 tys. 14 osób, u których potwierdzono zakażenie, wobec 92 651 osób w niedzielę, czyli w ciągu doby przybyło 1363 ozdrowieńców.

Na kwarantannie przebywa 304 tys. 567 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 46 tys. 864 osoby.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 8375 osób - 672 z nich są pod respiratorami.

09:49 Szpital na Stadionie Narodowym - kto tam będzie pracował?

Na Stadionie Narodowym w Warszawie powstaje tymczasowy szpital z 500 łóżkami dla pacjentów zakażonych koronawirusem - i możliwością rozbudowy do tysiąca miejsc. Obiekt na Narodowym nie będzie jedynym takim w kraju: w najbliższym czasie podobne szpitale mają organizować również wojewodowie w innych regionach.







09:43 Ekspert w RMF FM

"Mamy znaczą grupę chorych, których do tej pory nie dotyczyły żadne udokumentowane choroby. Mamy co raz więcej takich osób jak ratownicy górscy, ludzie uprawiający ultramaratony" - mówi dr Wojciech Serednicki, konsultant wojewody małopolskiego ds. intensywnej terapii. W rozmowie z RMF FM przyznaje, że choć polski system ochrony zdrowia jest profesjonalny, to wszyscy są też bardzo zmęczeni i bardzo napięci. Pytany o to, czy na Tauron Arenie w Krakowie powstanie szpital polowy, dr Serednicki odpowiada, że decyzja należy do wojewody, ale "musimy przygotować się na scenariusze najbardziej pesymistyczne". Podkreśla, jak ważne jest, by społeczeństwo zdało sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie ze sobą epidemia koronawirusa. "Żadna metoda lockdownu w bogatych krajach nie okazała się być metodą zdecydowanie lepszą. Każda ma swoje plusy i minusy. Jako lekarz chciałbym, żeby wszyscy siedzieli w domach, ale to nie jest możliwe" - przyznał.





09:25 Ukraina

Liczba wykrytych od początku pandemii zakażeń koronawirusem na Ukrainie przekroczyła 300 tys. W niedzielę potwierdzono 4766 infekcji, 66 chorych na Covid-19 zmarło.

W sobotę zmarł 8-letni chłopiec zakażony koronawirusem. Trafił do szpitala w obwodzie iwano-frankowskim w ciężkim stanie z zapaleniem płuc w czwartek wieczorem. Portal Ukraińska Prawda zwraca uwagę, że to już czwarty zgon na Ukrainie osoby niepełnoletniej zakażonej koronawirusem.

09:10 Czechy

5059 potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 odnotowano w niedzielę w Czechach. To o około 3600 mniej niż w sobotę. Dane ministerstwa wskazują, że liczba aktywnych obecnie infekcji przekroczyła 100 tys. U większości zakażonych infekcja ma łagodny przebieg, ale rośnie liczba hospitalizowanych z Covid-19.

W Czechach w związku z tempem szerzenia się SARS-CoV-2 obowiązuje stan wyjątkowy i liczne ograniczenia. Wszystkie szkoły od podstawowych po wyższe przeszły na naukę zdalną. Restauracje, bary i kluby są nieczynne. Nie wolno organizować imprez kulturalnych i sportowych. Od poniedziałku w ślubach i pogrzebach może uczestniczyć maksymalnie 30 osób.

08:59 Nowy minister edukacji

Prezydent Andrzej Duda powołał Przemysława Czarnka na ministra edukacji i nauki. Pierwotnie Czarnek miał odebrać nominację, podobnie jak pozostali nowi ministrowie, 5 października, jednak wcześniej tego dnia poinformował, że ma dodatni wynik testu na obecność koronawirusa.



08:30 Ekspert w RMF FM

"Jeżeli chodzi o poziom (zakażeń koronawirusem), który nam grozi, to zależy to od zachowania społeczeństwa" - podkreślał w Porannej rozmowie w RMF FM wirusolog prof. Włodzimierz Gut. "Powiem tu krótko. Dlaczego było dobrze? Było dobrze, ponieważ użycie masek sięgało ponad 70 procent (...). I tzw. dystans społeczny został zredukowany o 60 procent. Najkorzystniej było dokładnie 13 kwietnia - potem zaczęło nam wszystko rosnąć, w związku z czym doszliśmy do poziomu bardzo ryzykownego, gdzie jeden zakażony przypada na mniej więcej 500 osób. A z tyloma się dziennie spotykamy" - stwierdził ekspert.





08:17 Szpital polowy na Stadionie Narodowym

Rzecznik rządu Piotr Müller potwierdził w TVP Info powstanie szpitala polowego na Stadionie Narodowym. Koordynacją działań ma się zająć szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. To będzie, jak zaznaczył Müller, około 500 miejsc "z możliwą tlenoterapią również na miejscu, aby zabezpieczyć potrzeby dla osób, które będą potrzebować hospitalizacji".

07:12 Włochy

"Halloween to idiotyzm", "podczas gdy my liczymy łóżka w szpitalach dla chorych na Covid-19, są kretyni, którzy szykują się do obchodów"- tak szef władz włoskiego regionu Kampania Vincenzo De Luca wytłumaczył swą decyzję o zakazie zabaw w nocy 31 października.







07:01 Mazowsze

Około 30 pracowników szkoły podstawowej w Wieniawie w pow. przysuskim (Mazowieckie) jest zarażonych koronawirusem. Z tego powodu od poniedziałku zajęcia szkolne będą prowadzone zdalnie.

Przypadki koronawirusa potwierdzono także m.in. wśród pracowników Urzędu Gminy w Wieniawie, w Gminnym Centrum Kultury i Sportu oraz w miejscowej parafii i przedszkolu.

06:28 Rzmowy ws. zamkniętych siłowni i basenów

Szef MRPiT Jarosław Gowin oraz wiceminister tego resortu Olga Semeniuk wezmą dziś udział w konsultacjach nie tylko z branżą fitness i weselną, ale również handlową.

Od soboty weszły w życie nowe obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. W związku z tym zawieszona została działalność basenów, aquaparków i siłowni.

06:26 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 4325 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 12 kolejnych zgonów.

W ostatnich tygodniach w Niemczech liczba infekcji gwałtownie rośnie. W tej sytuacji władze zdecydowały się wprowadzić nowe restrykcje, które mają powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Obostrzenia dotyczą miast i regionów, gdzie nowych infekcji jest najwięcej.

06:18 Słowacja

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w niedzielę rząd Słowacji podjął decyzję o przeprowadzeniu w kraju powszechnych testów na obecność SARS-CoV-2. Operację "Wspólna Odpowiedzialność" przeprowadzi wojsko. Nie rozstrzygnięto, czy badania będą obowiązkowe.



06:00 Sondaż dla RMF FM i "DGP"

50 proc. Polaków uważa, że działania rządu nie ograniczą rozwoju pandemii koronawirusa w Polsce - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". W sukces gabinetu Mateusza Morawieckiego w walce z koronawirusem wierzą przede wszystkim wyborcy Zjednoczonej Prawicy - większość zwolenników partii opozycyjnych jest przeciwnego zdania.





05:37 Włochy

Przy stole w restauracji nie może siedzieć więcej niż sześć osób, siłownie mają tydzień na wprowadzenie kroków bezpieczeństwa sanitarnego - to postanowienia z nowego dekretu rządu Włoch, przedstawionego w niedzielę wieczorem przez premiera Giuseppe Contego. "Sytuacja jest krytyczna, ale rząd jest" - mówił Conte na konferencji prasowej w Rzymie i apelował do obywateli o przestrzeganie reguł.





05:30 Chasydzkie wesele

Władze Nowego Jorku udaremniły urządzenie na Brooklynie wesela, na które miało przybyć około 10 tys. gości. Urzędnicy ostrzegli, że narusza to wydane z powodu Covid-19 przepisy o zgromadzeniach.

05:28 USA

W ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych zarejestrowano 57 519 nowych przypadków zakażenia Covid-19 i 711 kolejnych zgonów - poinformował Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Według danych amerykańskiej uczelni od wybuchu pandemii zdiagnozowano w całym kraju 8 142 913 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło łącznie 219 676 osób.

05:25 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 10 982 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 230 kolejnych zgonów.

Łączna liczba przypadków śmiertelnych od początku pandemii wzrosła do 153 905 a osób zainfekowanych do 5 235 344.

05:15 Szpital polowy na Stadionie Narodowym

Na Stadionie Narodowym w Warszawie powstaje szpital polowy - ustaliła Wirtualna Polska. Pierwsze prace ruszyły już w sobotę. Bierze w nich udział wojsko. Szpital ma mieć początkowo 500 łóżek, a docelowo ich liczba ma być jeszcze większa.





05:10 Szkoły i zasady nauki

Większość uczniów liceów i techników zostaje od poniedziałku w domach: w ramach walki z pandemią koronawirusa zmieniają się zasady pracy szkół średnich i wyższych. Od poniedziałku szkoły ponadpodstawowe w strefie czerwonej będą uczyć wyłącznie zdalnie, zaś te w strefie żółtej pracować będą w systemie mieszanym: połowa uczniów będzie uczyć się zdalnie, a połowa stacjonarnie.