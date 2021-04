W kwietniu punkty szczepień mają być wprost zalane szczepionkami przeciwko koronawirusowi. Nie będzie odkładania dawek na drugie szczepienia - ustalili reporterzy RMF FM. Żołnierze pomagają policjantom w kontrolowaniu siłowni. Dziś odbędzie się pilnie zwołana wideokonferencja unijnych ministrów zdrowia w sprawie ostatnich informacji Europejskiej Agencji Leków (EMA) dotyczących szczepionki firmy AstraZeneca przeciwko Covid-19. EMA uznała, że nietypowe zakrzepy krwi powinny być wymienione jako bardzo rzadki efekt uboczny szczepionki. Zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 132,6 mln ludzi na świecie, a około 2,88 mln zakażonych zmarło. Informacje na temat walki z epidemią koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia. Dane są w nim aktualizowane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

/ ANDREA MEROLA / PAP/EPA

09:14 Szczepienia przyspieszają

W kwietniu punkty szczepień mają być wprost zalane szczepionkami przeciwko koronawirusowi. Nie będzie odkładania dawek na drugie szczepienia - ustalili reporterzy RMF FM. Wszystko co przyjedzie do Polski zostanie rozdzielone między punkty szczepień. W ubiegłym tygodniu placówki, które szczepią - dostały ponad 800 tysięcy dawek. W tym i następnym to będzie ponad milion.







09:09 Kontrole w siłowniach

Wojsko dołącza do kontrolowania tego, czy firmy przestrzegają ograniczeń koronawirusowych - ustalili dziennikarze RMF FM. Żołnierze razem z policjantami i inspektorami sanepidu pojawiają się w kolejnych firmach i pomagają we wręczaniu mandatów.



08:50 Kambodża

W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem władze Kambodży zamykają dla zwiedzających największą atrakcję turystyczną kraju - kompleks starożytnych świątyń Angkor, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Od początku epidemii Covid-19 w Kambodży potwierdzono zaledwie 3028 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym 23 śmiertelne.

08:00 Indie

W Indiach odnotowano w ciągu ostatniej doby rekordową liczbę 126 789 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

Tymczasem Nowa Zelandia zamyka na około dwa tygodnie granice dla przyjezdnych z Indii, w tym własnych obywateli.

06:58 Polscy uczniowie na HO

Jesteśmy w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o czas zamknięcia dzieci w domach - wynika z ostatnich danych UNESCO, na które powołuje się "Dziennik Gazeta Prawna".





06:20 Włochy

Włoskie wyspy Capri, Ischia, Procida, Ponza, Elba i inne wolne od Covid-19 - nad takim planem pracuje rząd w Rzymie, by uratować turystykę i letni sezon podczas pandemii. Planuje szybkie masowe szczepienia, aby zapewnić odporność ich mieszkańcom.

Koncepcję wysp wolnych od Covid-19 popiera z całą mocą branża hotelarska, która obawia się “ucieczki" amerykańskich turystów w kierunku Grecji.

06:16 Prof. Gut o epidemii

Każde poluzowanie obostrzeń daje wzrosty zakażeń - powiedział wirusolog prof. Włodzimierz Gut. W jego ocenie tylko masowe szczepienia mogą przyspieszyć koniec pandemii.

"Do tej pory było za mało dostaw. Teraz chodzi o to, aby szczepić szybko, efektywnie, aby przyspieszyć kres epidemii"- dodał.

06:07 Dostawy szczepionki

Nie jak zaplanowano 171 tys. a 88 tys. dawek szczepionki AstraZeneca dotrze do Polski w najbliższą niedzielę - poinformował Michał Kuczmierowski prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). W przyszłym tygodniu trafią do naszego kraju również preparaty Moderny i Pfizera. Ile dokładnie? Tego nie wiadomo.





05;12 NIemcy

Niemcy wkrótce rozpoczną negocjacje z Rosją w sprawie zakupu szczepionki Sputnik V, poinformowało źródło Reutersa. Chcą najpierw ustalić, jakie ilości Rosja może dostarczyć i kiedy. Kupią Sputnika dopiero wtedy, gdy szczepionka zostanie zatwierdzona przez EMA.