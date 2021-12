Aż do końca stycznia będą obowiązywały najnowsze, koronawirusowe obostrzenia - w tym limity w hotelach, kinach i restauracjach. Zajętych będzie mogło być 30 proc. miejsc, w limity nie wliczają się osoby zaszczepione. Od jutra zamknięte będą również dyskoteki i kluby taneczne. Z opublikowanego rozporządzenia wynika, że wyjątków nie będzie nawet w Sylwestra.

Jutro wejdą w życie nowe obostrzenia. / Shutterstock

W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obostrzeń koronawirusowych. Zakłada ono przedłużenie do 31 stycznia 2022 r. obowiązywania większości aktualnych restrykcji.

Dotąd, jak wskazuje dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski, mowa była o tym, że zakaz działalności klubów i dyskotek nie obejmie Sylwestra i Nowego Roku. Z rozporządzenia wynika jednak, że wyjątków nie będzie.

Jest jeszcze szansa na zawieszenie zakazu działalności dyskotek i klubów na sylwestrową noc, ale to będzie zależało od sytuacji epidemicznej - informuje nasz dziennikarz.

Resort zdrowia dopiero rozważy kolejną nowelizację, ale aktualna sytuacja na pewno nie pomaga przedsiębiorcom - organizatorom imprez na powitanie nowego roku.

Limity i problemy rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw

Nowe przepisy zaostrzają także limit liczby klientów korzystających z restauracji, hoteli i z kin. W rozporządzeniu napisano, że nie wlicza się do nich osób zaszczepionych przeciwko Covid-19.

Dokument nie rozwiewa jednak wątpliwości na temat tego, jak weryfikować osoby zaszczepione, by mogły one zapełnić nie 30 a 100 proc. miejsc w kinie, hotelu czy barze. Rozporządzenie mówi tylko o tym, że jest to możliwe - pod warunkiem okazania przez te osoby certyfikatu covidowego.

W rozporządzeniu brakuje stwierdzenia, że przedsiębiorca ma prawo żądać dokumentu, albo iż klient ma obowiązek okazania go, jest jedynie warunek.

Wiadomo, że od jutra osoby, które mieszkają pod jednym dachem z osobą zakażoną koronawirusem - mimo zaszczepienia - trafią na kwarantannę. Zostaną z niej zwolnione dopiero po wykonaniu testu. Rozporządzanie nie określa, kiedy trzeba wykonać test. Kwarantanna skończy się, gdy w systemie pojawi się negatywny wynik.

Zmiany wejdą w życie 15 grudnia.