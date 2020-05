Liczba zakażonych w Polsce przekroczyła 16 tys. 776 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin w Stanach Zjednoczonych. Rzecznik wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a zdementował medialne informacje o tym, że polityk poddał się kwarantannie. Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała o 17 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To najwyższy dobowy przyrost od 28 kwietnia. Nie odnotowano ani jednego nowego zgonu. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie prezentujemy w naszym raporcie dnia.

W Polsce odnotowano do tej pory 16 206 przypadków zakażenia koronawirusem. 803 osoby zmarły.

Obecnie hospitalizowanych jest 2 598 osób, natomiast 5 816 wyzdrowiało.

Na całym świecie zakażenie koronawirusem potwierdzono już u ponad 4 mln 100 tys. osób.

Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, zmarło już ponad 282 tys. zakażonych.

Najwięcej zakażeń potwierdzono w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.





10:30 Big Book Festival przełożony

Ósmy literacki Big Book Festival odbędzie się w dniach 28-30 sierpnia w Warszawie. Ze względu na pandemię impreza zaplanowana na koniec czerwca odbędzie się pod koniec wakacji, w nowej formule - wszystkie wydarzenia transmitowane będą w internecie.

Hasło tegorocznej edycji brzmi: "CZYSTA MIŁOŚĆ # PURE LOVE". "Big Book Festival celebruje książki jako wielką i łagodną siłę miłości. Literatura nie krzywdzi - otwiera, łączy, zachwyca. Czytamy bez uprzedzeń i podziałów. Z zaangażowaniem, oddaniem i namiętnością" - deklarują organizatorzy.





10:19 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 416 przypadków zakażenia koronawirusem, 17 osób chorych na Covid-19 zmarło - podał w poniedziałek resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zakażonych wzrósł do 15648, a zgonów - do 408. W poniedziałek zniesiono część restrykcji.

3288 osób, w tym 228 w ciągu ostatniego dnia, już wyzdrowiało. Jak poinformowało Centrum Zdrowia Publicznego, zakażenie wykryto u 1083 dzieci i 3026 pracowników służby zdrowia.





10:02 NOWE PRZYPADKI POLSKA

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 210 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, oraz śmierci kolejnych 3 chorych.



Aktualny bilans koronawirusa w Polsce wynosi 16 206 zakażonych i 803 zmarłych.



Resort przekazał w porannym zestawieniu, że nowe przypadki zakażenia dotyczą osób z województw: śląskiego (142), wielkopolskiego (25), dolnośląskiego (16), małopolskiego (14), opolskiego (5), pomorskiego (4), kujawsko-pomorskiego (3) i zachodniopomorskiego (1).









09:53 Rośnie liczba zakażonych górników

Czasowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Bobrek w Bytomiu - to informacja z Węglokoksu, do którego należy zakład. Powodem jest rosnąca liczba zakażonych górników. Z ostatnich danych wynika, że zaraziło się tam kolejnych 26 pracowników.



09:32 Węgry

Ośmioro chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech. Wykryto tylko 21 nowych zakażeń koronawirusem, co jest liczbą najniższą od ponad dwóch tygodni - wynika z danych, opublikowanych w poniedziałek na rządowej stronie poświęconej pandemii.



Na Covid-19 zmarło dotąd 421 osób i stwierdzono w sumie 3284 zakażenia koronawirusem. Prawie 1000 osób uznano już za wyleczone.



Obecnie w szpitalach leczone są 782 osoby, przy czym 42 oddychają przy pomocy respiratora. Na kwarantannie domowej przebywa prawie 11 tys. osób.





09:24 Wielka Brytania łagodzi obostrzenia

"Baby Steps" Borisa Johnsona - tak poranna prasa określa jego pierwsze ostrożne kroki w łagodzeniu restrykcji przyjętych przez Wielką Brytanię.

Od dziś Brytyjczycy powinni zacząć chodzić do pracy, jeśli nie są w stanie wykonywać jej z domu. A od środy będą mogli częściej wychodzić z domu, żeby uprawiać sport i przebywać na świeżym powietrzu - zachowując jednak zasady dystansu społecznego. Kary dla łamiących obostrzenia będą bardziej surowe niż dotychczas. Premier Johnson zapowiedział także, że w czerwcu do szkół powinni wrócić uczniowie podstawówek, a w lipcu otwarte zostaną hotele puby i restauracje. Wszystko to jednak zależeć będzie od tego, czy nie dojdzie do wzrostu zakażeń. Rząd zapowiedział także wprowadzenie kwarantanny dla osób, które przekraczać będą granicę Wielkiej Brytanii drogą powietrzną.





09:11 Prawie 6 ty. ozdrowieńców

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowy raport dzienny. W szpitalach przebywa obecnie 2 598 osób, wyzdrowiało już 5 816 zakażonych.









09:02 Nowa Zelandia znosi obostrzenia

Od czwartku będą mogły działać restauracje, kawiarnie, kina, centra handlowe i będzie można podróżować po kraju, gdyż łagodzimy restrykcje wprowadzone, by powstrzymać epidemię Covid-19 - przekazała w poniedziałek premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern.





08:52 Policjanci zakażeni koronawirusem

Już 85 policjantów zarażonych koronawirusem wyzdrowiało - poinformował w poniedziałek PAP rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka. Dodał, że od początku działań zwalczających pandemię 170 policjantów zostało zarażonych, a obecnie na kwarantannie przebywa 286.

Rzecznik KGP przekazał w poniedziałek, że od początku działań ponad 2700 policjantów było na kwarantannie, a obecnie jest na niej 286. "Nie oszukujmy policjantów, dbajmy o zdrowie nas wszystkich. To dzięki działaniom policjantów mniej pacjentów mają lekarze, ratownicy czy pielęgniarki" - zaapelował





08:37 Francja otwiera zakłady fryzjerskie

We Francji pierwsze salony fryzjerskie otworzyły się o północy, by jak najwcześniej skorzystać z odmrożonych od dziś przepisów o walce z koronawirusem.

Marc Mauny planuje spotykać się z klientem co godzinę, do 19 z krótką przerwą na sjestę. Jak mówi ma już zarezerwowane wizyty na cały tydzień od momentu otwarcia a następny tydzień szybko się zapełnia.

08:29 Obowiązkowe testy na kwarantannie

Od dziś Ministerstwo Zdrowia uruchamia obowiązkowe testy samochodowe dla osób przebywających w kwarantannie. Każda osoba poddana kwarantannie w 11 dobie izolacji dostanie SMS-a z prośbą, by dzień później przyjechała do punktu, w którym - bez wysiadania z auta - pobrana zostanie od niego próbka do badań:

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, wyjaśnia, że jeśli ktoś nie ma auta, to próbka do badań zostanie pobrana u niego w domu.





08:10 Tłumy w Tatrach

Mimo wciąż obowiązujących obostrzeń w pierwszy weekend w pełni otwartych Tatr na szlaki weszło 20 tysięcy turystów - informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki. Mieszkańcy Zakopanego skarżyli się na przyjezdnych, którzy nawet w mieście nie nosili maseczek, TPN prawdopodobnie wprowadzi limity wejść na najpopularniejsze szlaki.









22 osoby zakażone koronawirusem zmarły w Niemczech w ciągu ostatniej doby. Odnotowano 357 nowych zakażeń. Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii w tym kraju wzrosła do 7417

Wskaźnik reprodukcji koronawirusa w Niemczech wynosi aktualnie 1,13. Oznacza to, że jedna zakażona osoba zaraża więcej niż jedną osobę. Wskaźnik reprodukcji na początku maja utrzymywał się przez wiele dni w granicach 0,7 - 0,8

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto w Bawarii - 44368, w Nadrenii Północnej-Westfalii - 35132 i w Badenii-Wirtembergii - 33190.

Około 1300 chorych na Covid-19 uznano w ciągu ostatniej doby za wyleczonych. Ogółem wyzdrowiało ok. 145600 zakażonych. Jest to 85 proc. wszystkich dotychczas zidentyfikowanych przypadków koronawirusa w Niemczech.

Mimo szczerych chęci nie mogę zadeklarować, że przykładowo od 1 lipca będzie wolno przekraczać granice i można już rezerwować wyjazdy w biurach podróży. Mamy wyjątkową sytuację. Światową pandemię. Tegoroczne wakacje nie będą takie jak poprzednie. Musimy się z tym pogodzić. Szukamy rozwiązań i obecnie rozważamy umożliwienie wyjazdów do państw Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Słowacji i Węgier. Zachorowalność w tych państwach, podobnie jak w Polsce, jest niska, więc ryzyko zachorowania nie jest tam dziś tak duże jak na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych - stwierdził w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy.



Na pytanie o wakacyjne obozy i kolonie dla dzieci Gut-Mostowy odpowiedział, że zakup wyjazdu na kolonię, która jest imprezą turystyczną, objęty został ochroną na wypadek niewypłacalności, a każdy klient - w razie rezygnacji - po spełnieniu wymogów ustawowych w związku z COVID-19 dostanie 100 proc. zwrotu wpłat lub będzie mógł odebrać voucher.



Zależy nam bardzo na tym, żeby dzieci i młodzież mogły bezpiecznie odpocząć podczas wakacji. Po spotkaniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej mamy wspólne stanowisko, że w odpowiednich reżimach sanitarnych wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży może być możliwy. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy oczywiście do ministra zdrowia, który na bieżąco monitoruje sytuację epidemiczną. (...) Zrobimy wszystko, żeby umożliwić dzieciom i młodzieży zasłużony odpoczynek podczas wakacji - zapewnił.

Wciąż jesteśmy na początkowym etapie pandemii COVID-19, jednak w poszczególnych krajach sytuacja epidemiczna jest mocno zróżnicowana - twierdzi epidemiolog, dr Paweł Grzesiowski. Według niego, Polska pod względem epidemiologicznym wobec innych krajów jest opóźniona o miesiąc lub dwa, bo skutecznie wprowadziliśmy kwarantannę narodową.

Są jedynie dwa skuteczne sposoby, żeby się uodpornić na zakażenie: przechorowując infekcję lub poddając się szczepieniu - wyjaśnia specjalista. Szczepionki jeszcze nie ma i nie wiadomo kiedy będzie, a jeśli chodzi odporność populacyjną na koronawirusa SARS-CoV-2, to jest ona wciąż niewielka.

Sytuacja jest zatem taka, jak po wybuchu bomby radioaktywnej, gdy nadal unosi się pył radioaktywny, a ludzie schowali się do schronów. Teraz zaczynają z nich wychodzić, ale pył radioaktywny wciąż się unosi, czyli wirus nadal krąży, bo on nie zniknął - tłumaczy ekspert.

Otwieranie bram świata jest niczym innym, jak zapraszaniem wirusa do zwiększonej aktywności. Pamiętajmy, że wiele osób wciąż nie jest odpornych na koronawirusa SARS-CoV-2. Najwyższe odsetki odpornej na zakażenie populacji sięgają 30-50 proc. i to jedynie w najbardziej zakażonych rejonach. Dotyczy to jedynie niektórych miejsc, np. jakiegoś miasta, ale nie całego kraju. Tak nie jest nawet we Włoszech - zwraca uwagę dr Grzesiowski.





Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała o 17 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To najwyższy dobowy przyrost od 28 kwietnia. Nie odnotowano ani jednego nowego zgonu.

Siedem nowych przypadków zakażenia dotyczy osób, które przyjechały z zagranicy, natomiast 10 to infekcje lokalne. Pięć nowych przypadków stwierdzono w Wuhan, gdzie pod koniec zeszłego roku wybuchła epidemia koronawirusa. W mieście tym nowe infekcje po raz ostatni stwierdzono w połowie marca.





Rozpoczęły treningi na takich zasadach, jak amatorzy. Nie wiadomo, czy mają poddać się kwarantannie. Nie wiadomo zatem, czy dograją sezon i czy ktoś sfinansuje im testy na obecność koronawirusa. Mowa o piłkarkach grających w polskiej Ekstralidze. Kiedy Ekstraklasa jest na dobrej drodze do dokończenia sezonu, Ekstraliga nie może nawet normalnie trenować. Polski Związek Piłki Nożnej może zająć się tą sprawą już jutro. O problemach polskiej piłki kobiecej w dobie koronawirusa z trenerem Czarnych Sosnowiec Sebastianem Stemplewskim rozmawiał dziennikarz RMF FM Paweł Pawłowski.





Teatry we Włoszech przygotowują się do wznowienia działalności po ponad dwóch miesiącach przerwy z powodu pandemii koronawirusa. Wśród proponowanych rozwiązań są maseczki i dystans społeczny, także na scenie, oraz ograniczenie liczby widzów.



Maksimum 200 widzów w zamkniętym teatrze i tysiąc osób podczas spektaklu pod gołym niebem włącznie z pracownikami obsługi; takie są według mediów propozycje komitetu techniczno-naukowego, doradzającego rządowi Włoch w sprawie kolejnych faz otwierania kraju i łagodzenia restrykcji.



Eksperci zgadzają się na otwarcie teatrów w pierwszym tygodniu czerwca, ale pod warunkiem przestrzegania całej serii kroków prewencyjnych.

Stowarzyszenia twórców i pracowników teatrów zaapelowały o pilne rozmowy z ministrem kultury Dario Franceschinim i specjalistami, by znaleźć inne rozwiązania, które byłyby do przyjęcia dla artystów i obsługi. Największe kontrowersje budzi zalecenie, aby aktorzy występowali w maseczkach.





Rzecznik wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a zdementował medialne informacje o tym, że polityk poddał się kwarantannie. Jak podkreślił cytowany przez CNN Devin O'Malley, każdy kolejny test dał u Pence'a wynik negatywny, a w poniedziałek będzie normalnie pełnił swoje obowiązki w Białym Domu.

776 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin w Stanach Zjednoczonych - wynika z bilansu prowadzonego przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. To najniższy dobowy przyrost zgonów od marca.



Od początku epidemii w Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa zmarły 79 522 osoby. Przez kilka ostatnich tygodni bilans dziennych przypadków śmiertelnych wahał się między 1000 a 2500.



776 zgonów, które odnotowano w ciągu minionych 24 godzin, to najniższy dobowy przyrost od marca. Od 1 kwietnia nie było w USA dnia z liczbą ofiar śmiertelnych mniejszą niż tysiąc.