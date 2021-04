W środę mamy poznać plany rządu na temat luzowania obowiązujących obostrzeń. Jak zapowiada minister zdrowia Adam Niedzielski ma to być "bardzo szczegółowy harmonogram". "Wróci działanie bardzo wielu sektorów i usług" – dodaje. Dowiemy się też, czy po majówce maseczka ochronna na powietrzu nadal będzie obowiązkowa. Co na to wirusolodzy?

