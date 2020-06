Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 376 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. 7 kolejnych pacjentów z Covid-19 zmarło. Łącznie to już 28 577 przypadków zachorowania i 1 222 zgony. "Testy potwierdziły obecność koronawirusa u pięciu sióstr mieszkających w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski" - poinformował rzecznik KEP. W wielu krajach wdrażany jest kolejny etap łagodzenia restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią. Polacy od najbliższej soboty po powrocie do kraju nie muszą już odbywać obowiązkowej kwarantanny, podobnie jak obywatele Unii Europejskiej. Granice zewnętrzne jednak nadal będą zamknięte. Najważniejsze informacje na temat rozwoju pandemii koronawirusa w kraju i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia.

13:00 KRAKÓW

Z siedmiu do dziewięciu wzrosła liczba pracowników Muzeum Narodowego w Krakowie (MNK) zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. U 49 osób testy dały wynik ujemny - poinformowała rzeczniczka placówki Katarzyna Bik.



Odsuniętych od pracy oraz przebywających na kwarantannie sanepidowskiej jest obecnie 46 pracowników muzeum.



"Gmach Główny pozostaje zamknięty do odwołania. Dyrekcja zdecydowała o przesunięciu zaplanowanego na sobotę pokazu nowych nabytków w naszym oddziale Domu Józefa Mehoffera" - podkreśliła Katarzyna Bik.



Bezterminowo przesunięty jest także wernisaż wystawy zdjęć Adama Bujaka "Karol Kardynał Wojtyła", który miał się odbyć 18 czerwca w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich.





12:39 Niemcy polecą na Baleary

W poniedziałek na hiszpański archipelag Balearów dotrą pierwsze od wybuchu pandemii grupy turystów z Niemiec. Wydano pozwolenie na przyjazd do 10 900 wczasowiczów z tego kraju w okresie pomiędzy 15 a 30 czerwca.

Pierwsi od wybuchu pandemii turyści nie będą mogli wychodzić w godzinach nocnych poza teren hotelu i będą poddawani "surowej kontroli sanitarnej".

12:37 Zakażone siostry zakonne

Testy potwierdziły obecność koronawirusa u pięciu sióstr mieszkających w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski - poinformował rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik. Zaznaczył, że u pracowników Sekretariatu KEP nie potwierdzono zakażenia.

11:50 Koronawirus w skali europejskiej

Pierwsza fala zakażeń koronawirusem minęła szczyt we wszystkich państwach UE z wyjątkiem Polski i Szwecji - podaje Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). W piątek na temat wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej rozmawiają unijni ministrowie zdrowia.









11:49 Rosja

8987 zakażeń koronawirusem odnotowano w Rosji w ciągu ostatniej doby, zmarły 183 osoby. Łączna liczba zakażeń sięga już 511 423, liczba zgonów - 6715.

Piątek jest kolejnym dniem, gdy liczba nowych infekcji utrzymuje się na poziomie bliskim 9 tysięcy.

W stolicy Rosji od wtorku zniesiono większość ograniczeń wprowadzonych wcześniej z powodu pandemii. Media niezależne wiązały ten krok z kalendarzem politycznym, tj. zaplanowanym na 1 lipca ogólnokrajowym głosowaniem w sprawie zmian w konstytucji Rosji.

11:47 Koronawirus na komunii

Sanepid w Przysusze (Mazowieckie) apeluje o zgłaszanie się uczestników mszy świętej w kościele w Gielniowie, podczas której 31 maja dzieci przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej. Okazało się, że jedna z osób biorących udział w uroczystości jest zarażona koronawirusem.

Zgodnie z informacją z czwartku podaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze obecnie kwarantanną domową objętych jest w sumie 137 mieszkańców powiatu przysuskiego, z czego 16 w ciągu ostatniej doby.

11:46 Problemy linii lotniczych

British Airways, easyJet i Ryanair złożyły w sądzie skargę na obowiązujący od poniedziałku nakaz 14-dniowej samoizolacji dla niemal wszystkich osób przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii.

Do wprowadzenia restrykcji doszło w momencie, kiedy wiele z państw Europy zaczęło znosić podobne ograniczenia u siebie, a linie lotnicze szykowały się do odrobienia ogromnych strat spowodowanych pandemią.

11:35 Testy

Ostatniej doby wykonano ponad 21,9 tys. testów na obecność koronawirusa. Ogółem przebadano dotąd 1 mln 150 tys. 983 próbek pobranych od 1 mln 43 tys. 639 osób - podało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

Badania laboratoryjne potwierdziły dotąd zakażenie u 28 577 osób, z których 1 222 zmarło, a 13 805 wyzdrowiało.





10:36 Nowe dane

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 376 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. 7 kolejnych pacjentów z Covid-19 zmarło. Łącznie to już 28 577 przypadków zachorowania i 1 222 zgony.





10:21 Ozdrowieńcy

Z powodu COVID-19 w szpitalach zajętych jest 1 629 łóżek; z respiratorów korzysta 77 osób. Ministerstwo Zdrowia. Dotychczas wyzdrowiało 13 805 pacjentów.

10:15 Otwarcie granic

W nocy z 12 na 13 czerwca Polska przywraca pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej, czyli z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. Od tego momentu służby obecne na granicy będą prowadziły kontrole wyrywkowo. Podróżni nie będą musieli odbywać kwarantanny.

Granice zewnętrzne UE pozostają jednak zamknięte. Chodzi o Ukrainę i Rosję.

09:46 Koronawirus u górnikiów

Są 23 nowe przypadki koronawirusa w śląskich kopalniach. Dane o zakażeniach podały o poranku spółki węglowe.

W Polskiej Grupie Górniczej jest 18 nowych przypadków. Od wczoraj najwięcej zakażonych, bo 13 przybyło w kopalni Marcel w Radlinie - w sumie Covid-19 potwierdzono w tym zakładzie już u 210 osób. 3 nowe przypadki odnotowano w kopalni Ziemowit, a 2 w Bolesławie Śmiałym, gdzie od wczoraj trwają badania przesiewowe górników. Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała dziś o zaledwie 5 nowych zakażeniach - po dwa odnotowano w kopalniach Budryk i Szczygłowice, jeden w kopalni Borynia.

Punkt badań dla górników przy kopalni węgla kamiennego Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych / Andrzej Grygiel / PAP





09:33 Korea Południowa

Liczba nowych zakażeń koronawirusem zgłoszonych w Korei Południowej w ciągu doby znów przekroczyła 50. Władze ogłosiły w piątek przedłużenie restrykcji epidemicznych na obszarze metropolitarnym Seulu, gdzie wykrywanych jest najwięcej nowych infekcji.

Z wykrytym w maju ogniskiem choroby w barach i klubach seulskiej dzielnicy Itaewon wiązanych jest już ponad 270 zakażeń. Kolejnych 147 przypadków łączonych jest z ogniskiem w centrum logistycznym w mieście Bucheon koło Seulu. 95 infekcji przypisuje się natomiast zgromadzeniom religijnym na obszarze metropolitarnym stolicy.

09:18 Śląsk

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc oraz biskupi pomocniczy archidiecezji katowickiej odprawią w najbliższą niedzielę msze w intencji górników, ich rodzin i wszystkich związanych z przemysłem górniczym w związku z trudną sytuacją epidemiczną. Msze święte zostaną odprawione w parafiach znajdujących się w pobliżu kopalń, w których stwierdzono ogniska koronawirusa, i gdzie rząd wstrzymał wydobycie na najbliższe trzy tygodnie.

09:11 Węgry

14 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, zmarły dwie osoby chore na Covid-19. Do tej pory na Węgrzech zmarło 555 osób chorych na Covid-19 i wykryto w sumie 4053 zakażenia.

09:03 Węgry

Średnio o kilogram utyli Węgrzy od początku pandemii. Tak wykazał sondaż przeprowadzony m.in. przez Narodowy Urząd Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego i Uniwersytet w Debreczynie.

Badanie wykazało, że mieszkańcy jedli mniej więcej tyle samo co zwykle, ale z powodu zamknięcia w czterech ścianach dużo mniej się ruszali. Sporo osób utyło więcej niż kilogram, ale jednocześnie co 10. osoba uprawiała sport częściej niż wcześniej, więc chudła.

08:53 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 683 przypadki zakażenia koronawirusem, 16 pacjentów z Covid-19 zmarło, a 426 wyzdrowiało - przekazało w piątek ministerstwo ochrony zdrowia. Bilans zakażonych wzrósł do 29 753, zgonów do 870, a wyleczonych do 13 567.

07:45 Sukces lekarzy

Pierwszy podwójny przeczep płuc pacjentki, która chorowała na Covid-19. Operacji dokonali lekarze Northwestern Memorial Hospital w Chicago na młodej kobiecie, której płuca spustoszyła choroba, wywołana koronawirusem.



07:41 Kanada

Ontario, prowincja, w której mieszka 40 proc. ludności Kanady, wchodzi od piątku w drugą fazę znoszenia restrykcji, związanych z pandemią koronawirusa. Wyjątkiem jest stolica prowincji, Toronto.

Będzie można korzystać z usług fryzjera, kosmetyczki i tatuażystów. Możliwe też będzie odwiedzanie atrakcji turystycznych i artystycznych - jeśli będzie możliwy przejazd samochodem. Wznowiona zostanie produkcja filmowa i telewizyjna. W fazie drugiej zyska również turystyka, bo będzie można korzystać z plaż w parkach narodowych, prywatnych kempingów, basenów, wycieczek z przewodnikiem, a także wycieczek do producentów win, piwa i destylarni mocniejszych alkoholi.

06:50 Brazylia

Na słynnej plaży Copacobana w Rio de Janerio w Brazylii aktywiście ustawili 100 krzyży na symbolicznych grobach ofiar koronawirusa. Liczba zmarłych na Covid-19 przekroczyła w tym kraju 40 tysięcy.





06:48 Nowy Jork

Po wznowieniu działalności gospodarczej w mieście Nowy Jork mniej niż połowa z przewidywanych 400 tys. pracowników wróciła do pracy. Ludzie wciąż zaniepokojeni są groźbą zakażenia koronawirusem.

W ciągu ostatniej doby przyjęto do miejskich szpitali 69 pacjentów z Covid-19. Liczba chorych na oddziałach intensywnej terapii sięgała 337.

Zgodnie z zainicjowaną w poniedziałek pierwszą fazą "otwarcia" w mieście Nowy Jork wznowiły działalność firmy budowlane i produkcyjne.

Zamówione towary w sprzedaży detalicznej klienci mogą odbierać tylko na zewnątrz sklepów.

05:32 Brazylia

Brazylijskie ministerstwo zdrowia poinformowało w czwartek o 1239 zgonach na Covid-19 podczas ostatniej doby. Liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 40 000.

Brazylia, według danych ministerstwa zdrowia, odnotowała łącznie, od początku pandemii, 802 828 tysięcy potwierdzonych przypadków koronawirusa, wliczając 30 412 nowych infekcji odnotowanych podczas ostatniej doby. Od początku pandemii wyleczono 345 595 osób, 40 919 osób zmarło.





05:15 USA



941 osób zmarło w USA na Covid-19 w ciągu 24 godzin. Tym samym liczba przypadków śmiertelnych wzrosła w USA do 113 774. Łączna liczba zakażeń od początku epidemii sięgnęła w USA 2 021 990 przypadków. Ta liczba, jak oceniają eksperci, jest prawdopodobnie znacznie niższa niż w rzeczywistości, z powodu trudności napotkanych w dostępie do testów na początku epidemii.

Stany Zjednoczone codziennie rejestrują około 20 000 nowych przypadków koronawirusa i usiłują zejść z tego pułapu. Na niektórych obszarach wiejskich, liczba hospitalizacji jest teraz jednak wyższa niż przed miesiącem.