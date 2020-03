Po 5 godzinach posiedzenia Sejm przyjął uchwałę zmian w regulaminie, dzięki której w piątek posłowie zdalnie będą głosować nad pakietem projektów ustaw dotyczących tzw. tarczy antykryzysowej.

19:24

Posłowie będą mogli potwierdzać swoją obecność przez zalogowanie się w systemie. Wystąpienia posłów mają być ograniczone czasowo, w zależności od typu do 3, 5 lub 15 minut (wystąpienie w imieniu klubu). W debacie nad daną sprawą poseł będzie mógł zabrać głos tylko raz.



Z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej będą też mogły odbywać się posiedzenia Prezydium Sejmu, Konwentu Seniorów, komisji i podkomisji. Urzędowym zapisem posiedzeń Sejmu, komisji i podkomisji będzie "zapis audiowizualny".

19:22

Przyjęte przez Sejm w czwartek zmiany w regulaminie umożliwiają prowadzenie posiedzenia Sejmu i głosowanie "z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej". Mogą one być zastosowane w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, wojennego lub klęski żywiołowej, ale także stanu epidemii.



Posłowie jednomyślnie poparli poprawkę Lewicy, by z warunków ogłoszenia obrad zdalnych wykreślić stan zagrożenia epidemicznego. Przyjęto też poprawkę PSL-Kukiz15, by ta zmiana regulaminu obowiązywała tylko do 30 czerwca 2020 roku.

19:19

19:17

Sejm przyjął zmiany w Regulaminie Sejmu, które zakładają m.in. możliwość głosowania zdalnego przez posłów.



Głosowało 368 posłów, za projektem zmian było 250, przeciw 104, a 14 wstrzymało się od głosu.



19:08

Posłowie zagłosowali nad całością projektu uchwały. Trwa liczenie głosów.

18:42

Marszałek Sejmu ogłosiła chwilową przerwę w obradach, bo w jednej z sal, w której siedzą posłowie, doszło do awarii.



18:30

18:01

Cały czas trwają głosowania pod poprawkami opozycji do zmian w regulaminie Sejmu. Dopiero po głosowaniu wszystkich poprawek, odbędzie się głosowanie nad całością uchwały. Procedowanie się przeciąga, bo głosy są ręcznie liczone przez posłów-sekretarzy w poszczególnych salach i dostarczane do marszałek Sejmu.



17:53

17:43

Większość posłów przyszła na posiedzenie w maseczkach i w rękawiczkach, ale nie wszyscy korzystają z nich przez całe obrady.



17:14

Posłowie głosują nad 15 poprawkami, które zgłosiły różne kluby i koła parlamentarne. Po głosowaniu nad nimi parlamentarzyści przejdą do głosowania nad nowym regulaminem.



17:10

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, rozpoczynając głosowania nad projektem zmian w Regulaminie Sejmu, poinformowała, że w salach parlamentu zebrało się 368 posłów, to oznacza, że Sejm uzyskał kworum.



17:08

17:05

Trwa liczenie głosów w Sejmie. Głosy były liczone przez posłów sekretarzy rozmieszczonych w poszczególnych salach parlamentu.



17:02

Rozpoczęło się głosowanie posłów nad poprawkami do zmian regulaminu Sejmu.



16:56

Sejm wznowił obrady.



16:48

Jak poinformowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, posłowie otrzymali złą wersję poprawek do projektu zmiany regulaminu Sejmu, dlatego przedłuża się przerwa w obradach.



16:00

15:47

W Sejmie cały czas trwa przerwa w obradach.

15:32

15:05

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła przerwę w obradach do godziny 15:40.

15:00

14:57

14:56

Chcemy zachowania możliwości funkcjonowania parlamentu także w sytuacji, gdy być może niektórzy z nas ulegną zakażeniu i będą musieli odbywać kwarantannę. Dlatego też projekt zdalnego odbywania posiedzeń jest projektem absolutnie koniecznym - powiedziała posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.

14:54

14:51

14:44

Jako przedstawiciel Konfederacji, z mównicy przemawiał Krzysztof Bosak. Jesteśmy w sytuacji, w której nasze państwo i politycy toczą walkę na trzech frontach. Pierwszy to walka z epidemią o bezpieczeństwo i zdrowie Polaków. Drugi to walka z kryzysem o źródła utrzymania dla polskich obywateli. Trzeci to walka ze słabością naszego państwa, które okazuje się nieskuteczne i potyka się o własne nogi - powiedział.

14:40

Głos na sali sejmowej zabrał minister zdrowia Łukasz Szumowski, który jest również posłem.

Od wielu dni mówimy o liczbie rozdysponowanych testów. Nie zatajamy żadnych informacji. Nie na miejscu są, w obecnej sytuacji, czynione przez opozycję uwagi. Liczba chorych będzie wzrastać. Jedyne co możemy zrobić, to ograniczyć ten wzrost poprzez pozostanie w domu i zminimalizowanie kontaktów międzyludzkich - powiedział.

14:37

Mniej sporów proceduralnych, więcej działania. Polscy pracownicy i przedsiębiorcy oczekują natychmiast przyjęcia paktu antykryzysowego. My zgłaszamy m.in. dobrowolny ZUS. Ogarnąć się trzeba, a nie spierać o procedury. (...) Pakiet antykryzysowy jest na razie tarczą tekturową, ale może być tytanową po wprowadzeniu naszych poprawek. To trzeba zrobić tu i teraz. Jutro musi zebrać się Senat. Bez tego nasze spotkanie nic nie znaczy dla społeczeństwa - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u Koalicji Polskiej.

14:32

Głos z mównicy zabrał szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Polki i Polacy! Przyjechaliśmy dzisiaj do pracy dla Was, bo Wy nas wybraliście. Zaproponowaliśmy 20 mld zł na służbę zdrowia. To konkretne pieniądze środki ochrony osobistej, sprzęt dla szpitali, więcej testów - powiedział.

Nie chcemy pracować nad regulaminem Sejmu. Chcemy pracować nad rozwiązaniami antykryzysowymi. Zjawiliśmy się w Sejmie, bo nie tchórzymy. Przyjechaliśmy dla Was, Polki i Polacy - stwierdził.

14:30

Dla PiS zdrowie i życie Polaków jest ważniejsze niż sztywne normy prawa. Można zacytować śp. marszałka-seniora Kornela Morawieckiego. "Nad prawem jest dobro narodu. Prawo bowiem, które nie służy narodowi, to bezprawie" - powiedział Sobolewski.



14:28

Wniosek o zmianę regulaminu Sejmu zaprezentował poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski.

14:27

Posłanka Barbara Nowacka (KO) zwróciła się do marszałek Sejmu o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Sejmu wyrażającej wdzięczność pracownikom służby zdrowia. Chcemy podziękować bohaterom walki z koronawirusem - podkreśliła.



Nowacka złożyła wniosek o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów oraz wprowadzenie do porządku obrad rozpoczętego w czwartek posiedzenia projektu uchwały ws. wyrażenia wdzięczności pracownikom służby zdrowia.



Chcielibyśmy, aby w tym szczególnym momencie Sejm wyraził im wdzięczność. Chcemy podziękować bohaterom walki z koronawirusem - podkreśliła.



Prowadząca obrady marszałek Sejmu Elżbieta Witek podkreśliła, że nie ulega wątpliwości, iż wszyscy jesteśmy wdzięczni pracownikom służby zdrowia, ale - jak zauważyła - wniosek Nowackiej jest nieregulaminowy

14:26

Na początku głos zabrała Małgorzata Kidawa-Błońska. Na podstawie regulaminu Sejmu, zgłaszam wniosek formalny o przerwanie posiedzenia do czasu wprowadzenia do porządku obrad posiedzenia Sejmu punktów obejmujących przeprowadzenie I, I i III czytania trzech ustaw złożonych przez Koalicję Obywatelską - mówiła. Mamy ustawy, na które czekają ludzie. Te ustawy są gotowe, możemy je zrobić tu i teraz. Zbyt dużo czasu straciliście panowie. Zróbmy to teraz i wzywam rządzących tu na sali, siedzących w innych salach, nie przeszkadzajcie nam - dodała.

Wiedzieliście o wielu rzeczach, byliście bezczynni, nie mówiliście nam prawdy. Teraz trzeba działać naprawdę bardzo szybko. Wiedzieliście i oskarżam was: tak, wiedzieliście, manipulowaliście, wprowadziliście chaos i po prostu jesteście tchórzami. Tysiące ludzi codziennie naraża swoje życie bez sprzętu ochronnego. Nie ma wystarczającej liczby testów. A wy nie zrobiliście nic, dlatego apeluję: zróbmy dzisiaj szybko te ustawy, na które czekają Polacy, bo one są naprawdę bardzo ważne. Każdy dzień na zwłokę oskarża was, dlatego nie mówcie nieprawdy, nie kłamcie, tylko weźmy się dzisiaj do pracy, bo to naprawdę ważne czasy. Nie odkładajmy tego w nieskończoność. Straciliście wiele tygodni i nie pomogliście Polakom - oceniła.

14:24

Głosowanie będzie przeprowadzane przez podniesienie ręki zarówno w sali plenarnej, jak i w innych salach. Głosy będą liczone przez sekretarzy. Będzie też zapewniona łączność sali plenarnej z poszczególnymi salami.

CIS zapewnia, że dla wszystkich posłów będą dostępne maseczki, rękawiczki oraz płyny dezynfekujące.

Obrady rozpoczęły się z opóźnieniem, bo część posłów stała w kolejce do wejść.

14:22

Posłowie pracują w kilku salach. Posiedzenie miało się od razu odbyć w trybie zdalnym, jednak politycy PO i Konfederacji podnosili, że jest to sprzeczne z konstytucją.

Ostatecznie na sali plenarnej znajduje się 41 posłów podzielonych proporcjonalnie na kluby i koła - 20 z PiS, 12 z KO, 4 z Lewicy, 3 z PSL, 1 z Konfederacji oraz 1 poseł niezrzeszony. Posłowie obecni na sali plenarnej będą mogli zabierać głos podczas debaty, a jeśli ktoś wyrazi taką wolę będzie mógł zabierać głos z miejsca, a nie z mównicy.

Z PiS na sali plenarnej są m.in. premier Mateusz Morawiecki, prezes Jarosław Kaczyński, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, wicepremierzy: Piotr Gliński i Jarosław Gowin, szef MON Mariusz Błaszczak. Z KO są m.in. Borys Budka, Małgorzata Kidawa-Błońska, Grzegorz Schetyna, Tomasz Siemoniak. Z PSL-Kukiz15 - Władysław Kosiniak-Kamysz, Marek Biernacki, Stanisław Tyszka. Z Lewicy m.in. szef klubu Krzysztof Gawkowski, z Konfederacji - Krzysztof Bosak.

14:18

W obradach na sali plenarnej bierze udział m. in. Jarosław Kaczyński, Władysław Kosiniak-Kamysz, Małgorzata Kidawa-Błońska, czy Marek Suski. Obrady prowadzi marszałek Elżbieta Witek.