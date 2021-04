Dziś zbiera się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Jego decyzję poznamy dziś lub jutro. Wszystko wskazuje na to, że obowiązujące do 9 kwietnia obostrzenia zostaną przedłużone. Gdy już dojdzie do łagodzenia w pierwszej kolejności ogłoszony zostanie powrót dzieci do żłobków i przedszkoli oraz uczniów klas I-III do nauki w szkole. Minister zdrowia Adam Niedzielski – jak to się wyraził – ma nadzieję, że nastąpi to w kwietniu. Zakażenie koronawirusem stwierdzono już u ponad 131 mln ludzi na świecie, a ponad 2,86 mln zakażonych zmarło. Informacje o tym jak świat i Polska zwalcza pandemię mamy dla Was w naszym raporcie dnia.

