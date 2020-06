Rząd rozmowa przywrócenie obostrzeń - przyznał w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jego zdaniem, "Polacy zapomnieli, że mamy epidemię". W 12 kopalniach rozpoczyna się dziś 3-tygodniowe postojowe, zarządzone w związku z wykryciem koronawirusa u ponad 5 tysięcy górników. W sumie w Polsce potwierdzono dotąd zakażenie u 27 tys. 365 osób, z których 1172 zmarły. Moskwa od dziś luzuje restrykcje. Mieszkańcy będą mogli się przemieszczać, gdzie będą chcieli, mimo że jak podkreślają eksperci, tylko w stolicy Rosji dziennie wykrywa 2000 nowych infekcji. Według WHO, pandemia koronawirusa w skali globalnej pogarsza się, choć w Europie wirus najwyraźniej odpuszcza. Najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata znajdziecie w naszym raporcie dnia.

11:30 Wołomin

Jeden pacjent i dwie osoby z personelu z oddziału neurologicznego w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w podwarszawskim Wołominie są zakażone koronawirusem. Oddział jest zamknięty i nie przyjmuje pacjentów. Osoby, które miały kontakt z zakażonymi objęto kwarantanną.

11:14 Otwarcie granic

Decyzja o otwarciu granic to nawet nie jest kwestia dni, ale być może kwestia godzin - oświadczył wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

Od środy obywatele państw UE mogą podróżować do Włoch, w czwartek swoje granice otwiera Austria. Niemcy, Czechy, Francja i Grecja planują to uczynić 15 czerwca, a Hiszpania otworzy się 22 czerwca.

Część państw rezygnuje także z kontroli na granicach i konieczności kwarantanny dla obywateli wybranych innych państw. Obecnie bez obostrzeń można podróżować między Czechami, Słowacją a Węgrami czy Austrią. Polska jest jedynym krajem Grupy Wyszehradzkiej, który wciąż ma zamknięte granice dla sąsiadów.

10:57 Teorie naukowe

Naukowcy amerykańskiej Harvard Medical School twierdzą, że koronawirus mógł rozprzestrzeniać się w Chinach już w sierpniu 2019 roku. Do takiego wniosku doszli analizując zdjęcia satelitarne szpitalnych wyjazdów i dane wyszukiwarek z Wuhanu w środkowych Chinach.





10:07 Nowe dane

Ministerstwo Zdrowia informuje, że mamy 205 nowych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (126), małopolskiego (26), podlaskiego (15), świętokrzyskiego (14), opolskiego (6), pomorskiego (5), dolnośląskiego (4), lubelskiego (4), lubuskiego (2), kujawsko-pomorskiego (1), wielkopolskiego (1), zachodniopomorskiego (1).

Jednocześnie resort informuje o śmierci 6 osób zakażonych koronawirusem.

Łącznie liczba zakażonych koronawirusem jest 27 365 osób, 1 172 osoby zmarłe.

Ministerstwo zdrowia: 205 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia, zmarło sześć osób TVN24/x-news









09:56 Małopolska

Już u 124 osób w rejonie Suchej Beskidzkiej stwierdzono koronawirusa. 20 z nich musi być leczonych w szpitalu. To w tej chwili największe ognisko Covid -19 w województwie małopolskim.

Zakażenia pojawiły się wśród rodzin górniczych zamieszkujących powiat suski. Następnie koronawirusa wykryto w jednym z większych zakładów pracy w tym rejonie. Na ponad 60 członków załogi ponad połowa zachorowała. Szwalnia została zamknięta, jednak ponad 300 osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi poddanych jest kwarantannie.

09:52 Koronawirus w kopalniach

Znów wzrosła liczba górników zakażonych koronawirusem. O 219 nowych przypadkach informuje Jastrzębska Spółka Węglowa. Zakażenia potwierdzono w kopalni Jastrzębie-Bzie - tam jest 213 nowych przypadków, 6 kolejnych dotyczy górników z kopalni Budryk.

Od wczoraj nie wzrosła liczba zakażonych w kopalniach Pniówek i Zofiówka, gdzie są największe w JSW ogniska Covid-19.

W Polskiej Grupie Górniczej też przybyło osób z koronawirusem - 29 nowych przypadków jest w kopalni Marcel w Radlinie.

09:44 Węgry

Tylko trzy nowe zakażenia koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, to najmniej od połowy marca; zmarły też dwie kolejne osoby. Łączna liczba zgonów osób chorych na Covid-19 od początku pandemii wzrosła na Węgrzech do 550. W sumie stwierdzono w tym kraju 4017 zakażeń koronawirusem. 2324 osób już wyzdrowiało.

09:25 Ozdrowieńcy

Wyzdrowiało już 13 196 osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem. Hospitalizowanych jest 2039 osób, a niecałe 85 tys. przebywa w kwarantannie. Z kolei nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 19 496 osób. Są to osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się ich stan zdrowia, np. jeśli pracowały w budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa.

09:03 Ukraina

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem wykryto na Ukrainie u 394 osób, 13 chorych na Covid-19 zmarło, a 217 wyzdrowiało. Bilans zainfekowanych wzrósł do 27 856, zgonów do 810, a wyzdrowiałych do 12 412.

Rząd wyraził zaniepokojenie wzrostem liczby zachorowań i "masowym nieprzestrzeganiem zasad kwarantanny po jej złagodzeniu". W minionym tygodniu odnotowano na Ukrainie najwyższy dotąd dobowy bilans zakażeń - 588.

08:52 Obostrzenia sanitarne

"Do obostrzeń zawsze można wrócić" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Łukasz Szumowski. W rozmowie z Robertem Mazurkiem stwierdził, że "ma wrażenie, że Polacy w ogóle już zapomnieli, że mamy epidemię".

08:14 Szumowski w RMF FM

"Rekord zachorowań wynika z czegoś, co robimy w sposób bezprecedensowy w Europie, czyli wymazujemy gigantyczne zakłady pracy, jakimi są kopalnie. Jest to rodzaj badania przesiewowego - on nie wynika z kontaktów, nie wynika z informacji sanepidu, natomiast dzięki temu Śląsk jako region tak naprawdę jest w takim samym sposób wolny, czy te zajęty przez wirusa, jak inne województwa. W kopalniach jest bardzo dużo wzajemnych zakażeń" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Łukasz Szumowski.







07:55 Pakistan

Pakistan odnotował ponad 100 zgonów na Covid-19 w ciągu jednego dnia, po raz pierwszy od połowy marca, gdy zaczęto prowadzić statystyki dotyczące epidemii koronawirusa w tym kraju. Władze nałożyły wówczas ograniczenia w ramach częściowej kwarantanny. Zdiagnozowano 4646 nowych przypadków infekcji, zwiększając tym samym liczbę infekcji od początku pandemii do 108 316.

Premier Imran Khan ostrzegł, że jego kraj najprawdopodobniej nie osiągnie szczytowej liczby infekcji nawet przed sierpniem.





07:36 Śląsk

Dziś ma zostać wstrzymane wydobycie w 12 śląskich kopalniach. Według wicepremiera Jacka Sasina, który ogłosił tę decyzję, pomoże to zdusić ogniska koronawirusa. W kopalniach mają być prowadzone roboty niezbędne do zabezpieczenia zakładów przed zagrożeniami naturalnymi oraz prace, które umożliwią powrót do normalnej produkcji po 3 tygodniach. Tyle ma trwać postój w 10 kopalniach Polskiej Grupy Górniczej i dwóch kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

06:50 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w RFN odnotowano 252 nowe przypadki zakażenia SARS-CoV-2, zwiększając ogólną liczbę infekcji od wybuchu pandemii do 184 193 - podał we wtorek Instytut im. Roberta Kocha (RKI). 16 osób zmarło, przez co bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrósł do 8674.

06:45 Śląsk

W poniedziałek zanotowano największą od początku epidemii liczbę 599 potwierdzonych nowych przypadków. 326 z nich wykryto w woj. śląskim. Zdecydowana większość dotyczyła górników i ich rodzin. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że ok. 98 proc. zakażeń koronawirusem w kopalniach przebiega bezobjawowo.

05:51 Włochy

Kilka tysięcy osób chorych na Covid-19 było w Lombardii, na północy Włoch, pod opieką 52 lekarzy i pielęgniarzy z Kuby, którzy pracowali w szpitalu polowym w mieście Crema. Po ponad trzech miesiącach Kubańczycy odlecieli z Mediolanu do swojego kraju.

Po trzech miesiącach kubańska misja medyczna opuściła Lombardię / Ismael Francisco / PAP/EPA





05:44 Nowy Jork

Miasto Nowy Jork weszło w pierwszą fazę przywracania normalności po epidemii koronawirusa. Władze stanu zezwoliły na otwarcie lokali usługowych oraz handlowych. Pomimo stopniowego odmrażania gospodarki, ulice Nowego Jorku na razie pozostają względnie puste.

Nowy Jork rozpoczyna powrót do normalności RUPTLY/x-news





05:17 USA

W Kalifornii w USA już w najbliższy piątek kina będą mogły być otwarte, jeśli otrzymają zgodę władz lokalnych i spełnią dodatkowe warunki. Największym "zagłębiem kinowym" w USA jest hrabstwo Los Angeles, gdzie w ciągu ub. weekendu zanotowano ponowny wzrost zachorowań.

05:15 Meksyk

W Meksyku wykryto 2 999 nowych przypadków koronawirusa, co zwiększyło ich łączną liczbę do 120 102. Oficjalna liczba zgonów z powodu pandemii wzrosła z 13 699 w niedzielę do 14 053 w poniedziałek.

Rząd przyznaje jednak, że liczby te dotyczą jedynie przypadków potwierdzonych a rzeczywista liczba zachorowań i zgonów spowodowanych przez wirus COVID-19 jest prawdopodobnie znacznie wyższa (zdaniem ekspertów nawet trzykrotnie).