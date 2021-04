Dziś na konferencji prasowej dowiemy się, jakie obostrzenia zostaną poluzowane w związku ze spadkiem zakażeń koronawirusem. Rząd najprawdopodobniej odejdzie od regionalizacji, natomiast szerokiego luzowania już od 4 maja nie należy się spodziewać. Podany ma zostać plan na najbliższe kilka tygodni. Na szczepienie przeciw Covid-19 od środy zapisywać mogą się osoby w wieku 42 i 43 lat. Najważniejsze informacje na temat walki z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia. Dane w nim są aktualizowane na bieżąco.

/ ALESSANDRO DI MARCO / PAP/EPA

08:02 Minister zdrowia Adam Niedzielski w RMF FM. Zobacz

08:00 Indie

W szpitalach w Indiach brakuje łóżek, ludzie wykorzystują znajomości, by znaleźć miejsca dla bliskich. Bogatsi gromadzą leki i tlen, wykupując zapasy na czarnym rynku. W Delhi buduje się dodatkowe stosy pogrzebowe, krematoria są przeciążone. Szczyt drugiej fali epidemii Covid-19 w Indiach z 440 tys. infekcji dziennie ma przypaść 8 maja.





07:37 Podróże po Europie

Grecja, Chorwacja i Słowenia to kraje Unii Europejskiej, które dla w pełni zaszczepionych turystów zniosły wymóg przedstawiania negatywnego wyniku badania na obecność koronawirusa przy wjeździe. Polacy bez testu i kwarantanny mogą również polecieć do Albanii. Jadąc do Włoch wciąż trzeba przejść kwarantannę.







07:10 Minister zdrowia o maseczkach

Nie wyobrażam sobie, byśmy zdjęli maseczki. Ich zdjęcie na powietrzu oznacza, że część ludzi przestanie je nosić także wewnątrz pomieszczeń - mówi minister zdrowia Adam Niedzielski w wywiadzie opublikowanym w środę w "DGP".

06:39 Novavax "czarnym koniem” wśród szczepionek przeciw Covid-19?

Politico Novavax nazywa "czarnym koniem", a preparat koncernu "najbardziej obiecująca szczepionką przeciwko koronawirusowi, o której nigdy nie słyszałeś".







06:23 Covid-19 wśród nastolatków

Teraz przybywa nastolatków z covid. Przebieg choroby w trzeciej fali epidemii jest cięższy niż wcześniej - powiedziała specjalistka chorób zakaźnych i pediatra dr Lidia Stopyra, kierująca dziecięcym oddziałem covidowym w szpitalu Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Mali pacjenci - tak jak i dorośli - zakażeni są głównie wariantem brytyjskim. U dzieci powoduje on cięższy przebieg. "Nastolatek przechodzi wariant brytyjski podobnie jak osoba dorosła" - zauważyła.

Niemal wszyscy pacjenci dziecięcego oddziału covidowego w szpitalu Żeromskiego mają zapalenie płuc, wielu cierpi na choroby współistniejące. Otyłość jest jedną z przyczyn cięższego przebiegu covid.

06:19 Szczepienia

Na szczepienie przeciw Covid-19 od dziś mogą się zapisywać osoby w wieku 42 i 43 lat.







05:45 Włochy

Lato w szkole, by nadrobić zaległości wynikające za zdalnego nauczania i kontakty towarzyskie - taki projekt przedstawiło włoskie ministerstwo oświaty. Na jego realizację zamierza przeznaczyć ponad pół miliarda euro.

W czasie wakacji, zgodnie z propozycją resortu oświaty, uczniowie mogliby uprawiać tam sport, uczyć się języków obcych, mieć uzupełniające lekcje z najważniejszych przedmiotów, w tym matematyki, zajęcia z muzyki i plastyki - podkreśla w środę dziennik "Corriere della Sera".

Plan zajęć podczas wakacji, wyjaśnia gazeta, dotyczyć będzie dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat, a więc od przedszkola do szkoły średniej.