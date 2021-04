Obecne obostrzenia zostaną przedłużone o ponad tydzień - do 18 kwietnia. Jak argumentował minister zdrowia Adam Niedzielski, „obserwowane wyniki dot. nowych zakażeń są zbyt słabym sygnałem, żeby traktować je optymistycznie; cały czas trudna sytuacja w szpitalach, jeżeli chodzi o zajęte łóżka”. Ostatniej doby potwierdzono 14910 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej przypadków odnotowano na Mazowszu – 2157. W ciągu ostatniej doby zmarło 638 osób. Zakażenie koronawirusem stwierdzono już u ponad 131 mln ludzi na świecie, a ponad 2,86 mln zakażonych zmarło. Informacje o tym jak świat i Polska zwalcza pandemię mamy dla Was w naszym raporcie dnia.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Przygotowania do uruchomienia punktu szczepień masowych w Regionalnym Centrum Widowiskowo-Sportowym im. Jana Strzelczyka w Rzeszowie / Darek Delmanowicz / PAP

13:29 Wstrzymane szczepienia AstraZeneką

Rząd wspólnoty autonomicznej Kastylii i Leonu, na północnym zachodzie Hiszpanii, wstrzymał szczepienia przeciwko koronawirusowi preparatem AstraZeneca. Regionalne władze uzasadniły swoją decyzję wątpliwościami co do bezpieczeństwa tej szczepionki dla zdrowia pacjentów.



13:37 Szczepionka AstraZeneca

Lot samolotem sto razy bardziej grozi wystąpieniem zakrzepicy niż szczepionka AstraZeneca - stwierdził w środę włoski wirusolog Andrea Crisanti. Jego zdaniem szczepionka ta jest "jedną z najbezpieczniejszych na świecie".



13:37 Katowice

Ratownik górniczy wraz ze swoim znajomym wtargnął na teren szpitala tymczasowego w Katowicach. Obaj mężczyźni byli pijani i zachowywali się agresywnie. Personel, który ich zatrzymał, wezwał policję.



12:58 Zmarł 15-latek chory na Covid-19

W szpitalu w Grudziądzu (Kujawsko-Pomorskie) zmarł chory na Covid-19 15-letni pacjent. "Ten pacjent został do naszego szpitala przyjęty w połowie marca. Już wówczas był w stanie ciężkim. Choroba postępowała i szybko został podłączony do respiratora. Niestety - pomimo wysiłków lekarzy - nie udało się go uratować" - przekazała rzecznik prasowa szpitala Izabela Hirsch-Lewandowska.

Chłopiec miał choroby współistniejące. Z informacji PAP wynika, że związane były one m.in. z płucami.





12:51 Indie

W Indiach w ciągu ostatnich dwóch miesięcy dzienna liczba nowych zakażeń koronawirusem wzrosła 13-krotnie. Ostatniej doby odnotowano rekordowe ponad 115 tys. nowych przypadków, a w związku z Covid-19 zmarło 630 osób. Rosną naciski na rząd, który waha się przed wprowadzeniem ogólnopaństwowego lockdownu.



12:10 Kiedy powrót do szkoły?

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o przedłużeniu do 18 kwietnia aktualnie obowiązujących obostrzeń. Jak dodał, priorytetową kwestią dla rządu będzie pozwolenie na powrót do przedszkoli i szkół najmłodszych dzieci.



11:41 O szczepionce AstryZeneki

We włoskiej stacji telewizyjnej SkyTg24 profesor Crisanti z uniwersytetu i szpitala w Padwie odniósł się do polemik wokół hipotezy możliwych skutków ubocznych preparatu w postaci zakrzepów krwi.

11:37 Majówka 2021

Trzeba się liczyć z obostrzeniami w okresie majówki, o skali będziemy informowali w najbliższych tygodniach. Ale trudno się spodziewać, żeby było tak jak dwa czy trzy lata temu - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.



11:07 Niedzielski o najnowszych danych

Obserwowane wyniki dot. nowych zakażeń są zbyt słabym sygnałem, żeby traktować je optymistycznie; cały czas trudna sytuacja w szpitalach, jeżeli chodzi o zajęte łóżka; najtrudniejsza sytuacja na Śląsku - mówił na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski.

11:05 Szczepienia w Polsce

Ostatniej doby wykonano 90 901 testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, w tym 45 666 testów antygenowych.

Najwięcej testów diagnostycznych w ciągu doby wykonano do tej pory 1 kwietnia. Było ich ponad 109,4 tys. Wtedy też zdiagnozowano najwięcej nowych przypadków Covid-19, czyli 35 251.

11:00 Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska zakażona koronawirusem

Wicemarszałek Sejmu, posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska jest zakażona koronawirusem. "Czuję się dobrze i najbliższe dni spędzę w domu" - napisała na Twitterze.





10:43 Nowe dane

Mamy 14910 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej przypadków odnotowano na Mazowszu - 2157. W ciągu ostatniej doby zmarło 638 osób.

Szpitale i kwarantanna

W szpitalach przebywa 34691 pacjentów z Covid-19, o 1147 więcej niż dzień wcześniej. Wspomagania respiratorem wymaga 3342 chorych, o 27 więcej niż dzień wcześniej.

Tydzień temu, w środę 31 marca, hospitalizowanych z powodu Covid-19 było 31 311 pacjentów, w tym 3093 pod respiratorami. Dwa tygodnie temu, 24 marca, w szpitalach było 26 511 pacjentów, z czego 2537 pod respiratorami.

Resort zdrowia w środę poinformował też, że kwarantanną objęto 414 373 osoby.

Dotąd po zakażeniu koronawirusem wyzdrowiało 2054697 osób.





10:02 Nieoficjalne ustalenia RMF FM: Obostrzenia przedłużone o dwa tygodnie

Już dziś przed południem minister zdrowia Adam Niedzielski ma ogłosić, co dalej z obostrzeniami koronawirusowymi - dowiadują się dziennikarze RMF.

Tak jak zapowiadaliśmy: trzeba szykować się na przedłużenie obostrzeń.

Wszystko wskazuje na to, że obecne zakazy mogą zostać przedłużone nie o jeden, a nawet o dwa tygodnie.

09:40 Węgry

Rekordowo dużo zgonów na Covid-19 zanotowano na Węgrzech: w ciągu ostatniej doby zmarło 311 osób cierpiących na tę chorobę - wynika z danych opublikowanych w środę na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.

Stosunkowo mniej było natomiast nowych zakażeń: 1933, podczas gdy w szczycie trzeciej fali epidemii w drugiej połowie marca dobowy przyrost infekcji przekraczał nawet 11 tys. Przy tym nadal rośnie liczba aktywnych infekcji: jest ich obecnie ponad 252 tys.

W sumie od początku pandemii zanotowano w kraju prawie 694 tys. zakażeń koronawirusem i zmarło ponad 22 400 chorych na Covid-19.

09:10 Koronawirus w akademikach

Od początku marca rosła liczba zakażonych studentów i doktorantów mieszkających w akademikach - wynika z monitoringu prowadzonego przez zespół Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Najwięcej zakażeń stwierdzono w woj. kujawsko-pomorskim, mazowieckim i w pomorskim.

09:08 Ukraina

Na Ukrainie minionej doby zmarło najwięcej osób zakażonych koronawirusem od początku pandemii - 481. We wtorek wykryto ponad 15,4 tys. infekcji SARS-CoV-2, a do szpitali trafiło ok. 5,6 tys. ludzi.

08:33 Dr Agnieszka Szarowska w RMF FM: Epidemia to wojna

"Jestem w pracy od niedzieli, zmieniałam tylko miejsce. SOR, hepatologia, centrum koordynacji" - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM dr Agnieszka Szarowska, lekarz zakaźnik i pełnomocnik dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA ds. Covid-19 i przyznała, że wielu lekarzy tak pracuje, a niektórzy nawet więcej. "Jest wojna, jest epidemia, nikt nie mówi o wolnym, o urlopie" - dodała, mówiąc, że dyrektor szpitala, w którym pracuje, pozwolił na czas epidemii na nieprzestrzeganie zasad BHP.

07:54 Sytuacja w szpitalach

W kraju jest coraz więcej zajętych łóżek dla pacjentów z Covid-19, nadal jednak jest wolnych ponad 10,5 tys. łóżek, czyli 23,9 proc. i 930 respiratorów, czyli 21,9 proc. W Małopolsce, gdzie sytuacja jest trudna, niewykluczona jest relokacja pacjentów do innych województw. Ze względu na duże obciążenie śląskich placówek ochrony zdrowia od poprzedniego weekendu pacjenci z woj. śląskiego są przewożeni do szpitali w innych, przede wszystkim sąsiednich regionach.



06:50 Włochy

Włoski minister zdrowia Roberto Speranza wyraził nadzieję, że do końca lata możliwe będzie zaszczepienie wszystkich osób w kraju, które tego zechcą. Przyznał, że nakaz kwarantanny dla przyjeżdżających i wracających do Włoch ma działać "odstraszająco".

06:06 Brytyjski wariant koronawirusa

Wysoce zaraźliwy wariant wirusa SARS-CoV-2 rozprzestrzeniał się po całym świecie przez kilka miesięcy, zanim w końcu go wykryto i podjęto silniejsze środki zaradcze - ustalili badacze z University of Texas w Austin (USA).

05:30 Anglia

Uczniowie szkół średnich w Anglii po powrocie do klas z przerwy wielkanocnej nadal będą musieli nosić maseczki w czasie lekcji, przynajmniej do 17 maja. Na ten dzień zaplanowany jest trzeci z czterech etapów wychodzenia z lockdownu w Anglii. Pierwszym etapem - rozpoczętym 8 marca - był powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej.

05:19 USA

Prezydent USA Joe Biden ogłosił we wtorek, że do 19 kwietnia wszyscy dorośli Amerykanie powinni kwalifikować się do szczepień przeciwko koronawirusowi.

Nowy cel wyznaczono po rekordowej sobocie, gdy w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy wykonano ponad 4 miliony zastrzyków w ciągu doby. W 33 stanach każdy dorosły może zapisać się na szczepienie. Pozostałe opracowują plany



05:16 Brazylia

W Brazylii po raz kolejny zanotowano rekordowy dzienny przyrost zgonów, wywołanych koronawirusem. Ministerstwo zdrowia tego kraju poinformowało we wtorek, że w ostatnich 24 godzinach zmarło 4195 osób. Tak wielu przypadków śmiertelnych w ciągu jednej doby nie było w Brazylii od początku pandemii.





05:07 Holandia

Rząd Holandii zapowiedział, że w tym miesiącu zacznie się w kraju łagodzenie restrykcji przeciwepidemicznych. Będzie można udać się do muzeum czy ogrodu zoologicznego, ale przed wejściem trzeba będzie przejść badanie na obecność koronawirusa.

Obecnie w Holandii zamknięte są placówki kultury i lokale rozrywkowe. Restauracje i bary mogą prowadzić tylko sprzedaż na wynos.