W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 2431 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 45 pacjentów z Covid-19. "Pod względem liczby szczepień w przeliczeniu na 100 mieszkańców Polska zdystansowała m.in. Niemcy, Francję, Portugalię, Austrię, Belgię, Finlandię i Hiszpanię. Zdecydowanie przekraczamy średnią dla całej Unii Europejskiej. Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w #Narodowy Program Szczepień!" - napisał na Twitterze pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Jest za wcześnie, aby Niemcy zniosły lockdown bez narażania się na trzecią falę zakażeń koronawirusem - ocenił premier Bawarii Markus Soeder. Odniósł się w ten sposób do spotkania kanclerz Niemiec Angeli Merkel z przywódcami krajów związkowych, które ma odbyć się w środę. Wtedy mają zostać podjęte kolejne decyzje dot. obostrzeń w Niemczech. Najnowsze dane o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

(zdjęcie ilustracyjne) / THOMAS SAMSON / PAP/EPA

14:45 Kryte lodowiska otwarte od najbliższego piątku?

Jest szansa na otwarcie krytych lodowisk - ustalili dziennikarze RMF FM. Od najbliższego piątku będzie możliwe uprawianie sportu amatorskiego, ale tylko na świeżym powietrzu. Oznacza to m.in. otwarcie lodowisk plenerowych. Teraz - jak ustalili dziennikarze RMF FM - pojawił się w rządzie także pomysł otwarcia lodowisk krytych.





14:40 Szczepionka BioNTech/Pfizer skuteczna przeciwko mutacjom Sars-CoV-2

Według badań laboratoryjnych, szczepionka przeciwko koronawirusowi firm BioNTech i Pfizer jest również skuteczna przeciwko wariantom wirusa Sars-CoV-2, które po raz pierwszy pojawiły się w Wielkiej Brytanii i RPA - pisze w poniedziałek dziennik "Bild".

13:54 Opóźniona dostawa szczepionki Moderny

Znów opóźnia się dostawa do Polski szczepionek Moderny. Trzeci transport tego preparatu - 82 tysiące dawek - nie pojawił się dziś w naszym kraju. Poprzedni był opóźniony o tydzień. Dostawa spodziewana jest w tym tygodniu, ale nie mamy jeszcze potwierdzenia na 100 proc. - usłyszeliśmy w Agencji Rezerw Materiałowych, która monitoruje dostawy. To oznacza, że producent nie poinformował o konkretnej dacie.

13:37 Zmiany w szczepieniu pacjentów onkologicznych

Więcej pacjentów chorych na nowotwory szybciej dostanie szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Początkowo w tzw. grupie pierwszej w Narodowym Programie Szczepień byli tylko ci pacjenci, którzy w ostatnim roku byli hospitalizowani.





12:53 Prof. Gut: Gdy widzę zdjęcia galerii handlowych, krew mnie zalewa

Gdy widzę zdjęcia galerii handlowych z ostatniego weekendu, krew mnie zalewa. Ludzie stoją w stumetrowej kolejce do sklepów. O odstępach nie ma tam mowy. A potem te same osoby, jak i właściciele, będą płakać, że znów jest zamknięcie - stwierdził w rozmowie z PAP wirusolog prof. Włodzimierz Gut. Jego zdaniem weryfikacja tego, co można, a czego nie można na tym etapie epidemii, będzie się odbywała metodą prób i błędów.



Nie dziwię się głosom właściciela małej kawiarenki, który ma kilka stolików. Słusznie się on oburza, jeżeli chce u siebie zapewnić reżim sanitarny, na to, co widzi w galeriach. Na drugim biegunie są np. muzea, gdzie widać wielką, wręcz wzorową dyscyplinę. To pokazuje, że w różnych miejscach gromadzą się różni ludzie. To od ich zachowań, a nie od tych miejsc, zależało będzie ich dalsze otwarcie - tłumaczył ekspert.

12:48 Rzecznik resortu zdrowia: Nie wykluczamy otwarcia uzdrowisk i sanatoriów

Jeżeli sytuacja epidemiczna będzie się utrzymywała nadal na takim samym poziomie, ta stabilizacja będzie na poziomie 5,2 tys. zakażeń, nie wykluczamy otwarcia uzdrowisk i sanatoriów - oświadczył rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.





12:25 Śnieżyce opóźniły dostawę szczepionek do Bułgarii

Zaplanowana na poniedziałek kolejna dostawa 17 550 dawek szczepionki Pfizer/BioNTech przeciw Covid-19 nie dotarła do Bułgarii z powodu śnieżyc w Niemczech - podał resort zdrowia w Sofii. Ostrzegł, że opóźni to plan kampanii szczepień. Dotychczas w kraju zaszczepiono 57 tys. osób.

W niedzielę w Bułgarii rozpoczęło się szczepienie innym preparatem przeciw Covid-19, wyprodukowanym przez koncern AstraZeneca. Nie ustanowiono ograniczeń wiekowych dotyczących stosowania tej szczepionki; w części innych krajów szczepionka tej firmy jest podawana osobom, które nie skończyły 55 lat. Sofia zamówiła 4,5 mln dawek tego preparatu.





11:40 Morawiecki o szczepionkach: Codziennie ponaglam Komisję Europejską

Premier Mateusz Morawiecki napisał na Facebooku: "Codziennie ponaglam Komisję Europejską i rozmawiam z wieloma przywódcami unijnymi, żeby nie odpuszczać producentom szczepionek. Również Grupa Wyszehradzka podejmuje działania i naciska na instytucje brukselskie, żeby zamówione szczepionki jak najszybciej do nas dotarły". Dodał, że sposób dystrybucji i organizacja szczepień były dokładnie planowane od października. "Jeżeli tylko mielibyśmy dostępne dawki, to tempo szczepień byłoby dużo wyższe" - zaznaczył szef rządu.



11:02 Problemy z zapisaniem na szczepienia pracowników żłobków

Trudny start rejestracji do szczepień opiekunów w żłobkach, klubach dziecięcych i pracowników placówek pieczy zastępczej. W zapisach pracowników, podlegających pod Ministerstwo Rodziny przeszkadzają problemy ze znalezieniem formularza i błąd, który uniemożliwia rejestrację najmłodszych opiekunów.

10:45 Polska przekaże Ukrainie nadwyżkę szczepionek?

Ukraina prowadzi negocjacje z wieloma krajami, w tym z Polską, na temat przekazania przez nie nadwyżki szczepionek przeciw Covid-19 - oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

10:41 Ponad 2 tys. nowych zakażeń w Polsce

W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 2431 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 45 pacjentów z Covid-19.

10:20 Nowe dane o dostępności respiratorów i łózek covidowych

Jak wygląda dostępność łóżek i respiratorów dla pacjentów z Covid-19 w Polsce? Według najnowszych informacji, zajętych jest 12 559 z 27 690 łóżek i 1 326 z 2 687 respiratorów.





07:42 Branża gastronomiczna będzie pozywać Skarb Państwa

Do szykowanego przez Izbę Gospodarczą Gastronomii Polskiej pozwu zbiorowego przeciwko Skarbowi Państwa chce przystąpić już ok. 200 przedsiębiorstw. Izba złoży wniosek, gdy zbierze się więcej firm - pisze "Gazeta Polska Codziennie".



Łączne straty wywołane lockdownem szacuje się na ok. 1 mld. zł. Żądaniem pozwu będzie ustalenie odpowiedzialności SP za straty. Sławomir Grzyb z zarządu IGGP powiedział "GPC", że zamierzają złożyć pozew, gdy zgłosi się od 650 do 1000 firm. Dodał, że pozew ma być złożony do końca marca.

07:30 Zmiany w restrykcjach we Włoszech

Na pandemicznej mapie Włoch w poniedziałek doszło do kolejnych zmian. Już 17 regionów jest w żółtej strefie najmniejszych restrykcji; dołączyła do nich właśnie Sardynia. Otwarte są lokale gastronomiczne, w których do godziny 18.00 dozwolona jest obsługa przy stolikach. Można zwiedzać muzea i zabytki.



Strefa pomarańczowa obowiązuje w trzech regionach: w Umbrii, Apulii i na Sycylii.Surowy lockdown wprowadzono na trzy tygodnie, do 28 lutego w Górnej Adydze.



W "pomarańczowej" Umbrii na dwa tygodnie, do 21 lutego w czerwonej strefie zostały zamknięte gminy w prowincji Perugia, a także w rejonie Terni. Głównym powodem jest szybkie rozprzestrzenianie się tzw. brytyjskiego wariantu koronawirusa.



W Molise 27 gmin znalazło się w czerwonej strefie. Lokalne władze uznały za "anomalię" błyskawiczne tempo, z jakim szerzy się tam wirus. W niektórych miejscowościach w kraju ponownie zamknięto szkoły.





06:30 Zapisy na szczepienia dla nauczycieli

Dziś rozpoczynają się zapisy na szczepienia przeciw Covid-19 wśród nauczycieli. W pierwszej kolejności zaszczepieni będą nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach oświatowych oraz opiekunowie w żłobkach. Szczepienia mają rozpocząć się w piątek.



Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podał w czwartek, że od poniedziałku każdy nauczyciel, który chce się zaszczepić, będzie mógł zgłosić się do dyrektora swojej szkoły. Dyrektorzy korzystając z Systemu Informacji Oświatowej "jednym kliknięciem" będą zgłaszali i rejestrowali nauczyciela do szczepienia. A następnie przez tych samych dyrektorów placówek oświatowych będzie komunikat dla nauczycieli, kiedy i gdzie mają się zgłosić już do szczepienia - poinformował Czarnek.





05:43 Spór ekspertów ws. podawania szczepionek

Eksperci nie są zgodni co do tego, jak postępować w obliczu niedoborów dostaw preparatu i pojawienia się nowych wariantów koronawirusa, które mogą stać się bardziej odporne na obecne szczepionki. Pojawiają się teorie, że można odejść od wcześniej rekomendowanego najwyżej trzytygodniowego odstępu między pierwszą a drugą dawką szczepionki.



Przykładem jest epidemiolog dr Michael Osterholm, który doradzał zespołowi przejściowemu prezydenta Joe Bidena w sprawie pandemii. Opowiadał się on w minionym tygodniu w programie stacji NBC za nadaniem priorytetu większej ilości pierwszych dawek. Jego zdaniem byłoby to lepszym sposobem przeciwdziałanie wzrostowi zakażeń, który porównywał do "huraganu".



Dr Anthony Fauci, główny doradca medyczny prezydenta Joe Bidena, argumentował jednak w NBC w niedzielę, że nie sądzi, aby wiedza była do końca jasna w tej sprawie. Dociekanie zaś w badaniach, która metoda może być lepsza, zajęłoby zbyt dużo czasu.



To, o czym wiemy teraz i to, co mamy do dyspozycji, opiera się na zgromadzonych przez nas danych naukowych. Są one naprawdę solidne - przekonywał Fauci.

05:10 Dworczyk o szczepieniach: Polska zdystansowała m.in. Niemcy

"Pod względem liczby szczepień w przeliczeniu na 100 mieszkańców Polska zdystansowała m.in. Niemcy, Francję, Portugalię, Austrię, Belgię, Finlandię i Hiszpanię. Zdecydowanie przekraczamy średnią dla całej Unii Europejskiej. Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w #Narodowy Program Szczepień!" - napisał na Twitterze pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.





Na potwierdzenie tej informacji szef KPRM połączył dane statystyczne międzynarodowej witryny internetowej "The Spectator Index". Wśród uwzględnionych tam państw, Polska zajmuje piąte miejsce ze współczynnikiem 4,3 (zaszczepionych przeciwko koronawirusowi na 100 mieszkańców).



Na pierszym miejscu w zestawieniu "The Spectator Index" jest Izrael (62), na drugim Zjednoczone Emiraty Arabskie (40), na trzecim Wielka Brytania (17,6), a na czwartym USA (11,7). Natomiast miejsca za Polską zajmują kolejno: Hiszpania (4,2), Włochy (4,1), Niemcy (3,7). Średnia dla Unii Europejskiej jest na poziomie 3,7/100 mieszkańców.

05:05 Premier Bawarii chce przedłużenia lockdownu

Jest za wcześnie, aby Niemcy zniosły lockdown bez narażania się na trzecią falę zakażeń koronawirusem - ocenił premier Bawarii Markus Soeder. Odniósł się w ten sposób do spotkania kanclerz Niemiec Angeli Merkel z przywódcami krajów związkowych, które ma odbyć się w środę. Wtedy mają zostać podjęte kolejne decyzje dot. obostrzeń w Niemczech.



Myślę, że w zasadzie trzeba będzie przedłużyć obecną sytuację - powiedział Soeder w rozmowie z ARD. Nie ma sensu po prostu przerywać tego teraz. Wyobraźmy sobie taką sytuację: otwieramy wszystko za jednym zamachem, a potem w ciągu dwóch, trzech tygodni będziemy w sytuacji być może jeszcze gorszej niż obecnie - dodał.



Jeśli teraz popełnimy błąd, będziemy mieli trzecią falę zakażeń - podkreślił bawarski przywódca. Zastrzegł, że "mimo wszystko na środowym spotkaniu trzeba będzie przedstawić jakąś wizję wyjścia z lockdownu".



Obecny lockdown w Niemczech trwa od połowy grudnia i obowiązuje do 14 lutego. Zamknięte są szkoły i przedszkola, a także restauracje i puby, teatry i opery oraz duża część handlu detalicznego. Wyjątki dotyczą sklepów spożywczych i aptek.



Wszystkie zgromadzenia wiernych w kościołach, synagogach i meczetach, a także w miejscach spotkań innych wspólnot religijnych są dozwolone tylko pod następującymi warunkami: musi być zachowana minimalna odległość 1,5 metra, śpiewy zbiorowe są zabronione, obowiązuje noszenie maseczek medycznych.