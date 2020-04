Blisko 400 firm i darczyńców zarejestrowało się już na nowej platformie "Wsparcie dla szpitala", której celem jest szybkie i sprawne skoordynowanie możliwości udzielenia szpitalom koniecznego w czasie pandemii wsparcia. Placówki codziennie zgłaszają kolejne listy niezbędnych im artykułów. Twórcy platformy liczą, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu uda się wspomóc leczenie osób dotkniętych epidemią oraz zabezpieczyć zdrowie personelu medycznego. Partnerem merytorycznym projektu jest Polska Federacja Szpitali.

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /

Twórcy platformy podkreślają, że do grona darczyńców w projekcie "Wsparcie dla szpitala" mogą dołączyć zarówno duże, jak i mniejsze przedsiębiorstwa, jak np. restauracje czy zakłady kosmetyczne, a także osoby prywatne. Obecnie w systemie jest już zarejestrowanych kilkaset szpitali oraz jednostek pogotowia ratunkowego z całej Polski. Zgłoszone przez nich zapotrzebowanie liczy obecnie ponad 1,5 mln sztuk najróżniejszych artykułów. Szpitale najczęściej proszą o odzież ochronną, maski, przyłbice, środki odkażające, gogle, materiały BHP, wyposażenie medyczne czy żywność.

Aby dołączyć do akcji wystarczy zarejestrować się na stronie wybierając jedno z dwóch kont: "Darczyńca" przeznaczone dla małych oraz średnich firm i osób prywatnych albo "Firma" przeznaczone dla dużych przedsiębiorstw oraz korporacji.

Na platformie odnotowywane są deklaracje firm oraz fakt dostarczenia produktów. To zaznacza szpital, potwierdza tym samym, że towary dotarły do miejsca docelowego. To daje przedsiębiorcy pewność, że jego przesyłka dotarła do celu - tłumaczy doktor Jakub Jasiczak, jeden z twórców platformy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

TU ZNAJDZIESZ PALTFORMĘ: WWW.WSPARCIEDLASZPITALI.PL

Darmową platformę Wsparciedlaszpitala.pl stworzyli wolontariusze Fundacji PARK, programiści firmy Clorce i naukowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz grupa społeczników. Partnerem merytorycznym inicjatywy jest Polska Federacja Szpitali.