O 141 tys. szczepień wykonanych w środę poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. To rekordowy wynik od początku akcji szczepień. Estoński wywiad informuje o działaniach rosyjskich służb, które chcą zdyskredytować zachodnie szczepionki, szczególnie preparat firmy AstraZeneca. Inna szczepionka, wyprodukowana przez Johnson&Johnson, jest już używana do szczepień w Republice Południowej Afryki. Na całym świecie koronawirusa wykryto u 109 mln osób. Zmarło 2,4 mln z nich.

Testowanie na obecność koronawirusa w Malezji / AHMAD YUSNI / PAP/EPA

* W Polsce w środę 141 tys. osób przyjęło dawkę szczepionki przeciw Covid-19.

* "Najnowsze dane wskazują, że znaleźliśmy się na pierwszym miejscu wśród państw UE, jeśli chodzi o odsetek osób, które otrzymały co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw Covid-19" - twierdzi szef KPRM Michał Dworczyk.

* Wczoraj w Polsce poinformowano o 8694 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 279 osób.



* Do 5 tys. euro grzywny i sześć miesięcy więzienia ma grozić osobom, które po przyjeździe do Irlandii nie odbędą obowiązkowej kwarantanny w wyznaczonych hotelach, jeśli są do tego zobligowane.





05:40 Fałszywe maseczki w USA

Amerykańskie służby przechwyciły w ostatnich tygodniach łącznie ok. 10 mln fałszywych maseczek typu N95 chroniących przed Covid-19. Podróbki były sprzedawane w szpitalach, placówkach medycznych i agencjach rządowych w co najmniej pięciu stanach.



Jak przekazała Associated Press, do ostatniego przechwycenia doszło w środę, kiedy agenci Homeland Security zabezpieczyli setki tysięcy podrobionych masek, rzekomo firmy 3M, w magazynie na Wschodnim Wybrzeżu, które miały zostać rozprowadzone.



Śledczy powiadomili również o 6 tys. osobach w co najmniej 12 stanach - w szpitalach, placówkach medycznych i innych - którzy mogli nieświadomie zakupić podróbki. FBI wezwało ich do nie używania masek medycznych. Zachęcono też pracowników medycznych do odwiedzania strony internetowej 3M w celu uzyskania wskazówek, jak rozpoznać podróbki.







05:25 Jedna trzecia żołnierzy USA nie chce się szczepić przeciwko koronawirusowi



Blisko jedna trzecia część żołnierzy USA odmówiła przyjęcia szczepionki przeciwko Covid-19. Według Pentagonu odzwierciedla to odsetek braku akceptacji dla preparatu w całym społeczeństwie.



Zeznania w tej sprawie złożył w środę przed komisją sił zbrojnych Izby Reprezentantów Kongresu USA wicedyrektor ds. operacyjnych Połączonych Szefów Sztabów generał Jeff Taliaferro. Podkreślał, że szczepionka jest bezpieczna dla żołnierzy.

"Nasze doświadczenie odzwierciedla wstępne dane, które obserwujemy także w przypadku innych społeczności. W istocie wgłębiamy się w to i podczas gdy podajemy więcej szczepionek wciąż gromadzimy więcej danych" - wyjaśniał Taliaferro.

Według niego prawie milion osób w Departamencie (ministerstwie) Obrony otrzymało jedną dwie dawki szczepionki.



Z kolei według Roberta Salessesa p.o. obowiązki asystenta szefa Pentagonu ds. obrony wewnętrznej i bezpieczeństwa globalnego, tylko 147 000 osób personelu sił zbrojnych zostało w pełni zaszczepionych.



Zgodnie z planami sił zbrojnych większość żołnierzy ma zostać objętych szczepieniem przeciwko Covid-19 do końca sierpnia. W wojsku stosowane są szczepionki producentów Pfizer Inc. i Moderna Inc.





05:15 Kary za nieprzestrzeganie kwarantanny w Irlandii

Rząd irlandzki zamierza, wzorem brytyjskiego, wprowadzić wymóg odbycia kwarantanny po przyjeździe z krajów o wysokim ryzyku epidemicznym w związku z nowymi wariantami koronawirusa.



Zgodnie z rządową propozycją, która musi być jeszcze zatwierdzona przez parlament, za pierwszy przypadek złamania przepisów o kwarantannie będzie groziła grzywna w wysokości 4000 euro i miesiąc więzienia. Drugie wykroczenie będzie zagrożone karą 4500 euro i trzema miesiącami więzienia, zaś kolejne 5000 euro i sześcioma miesiącami.