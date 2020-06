Aktualny bilans koronawirusa w Polsce to 23 987 zakażonych i 1 065 ofiar śmiertelnych. Zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 6 mln ludzi na całym świecie, około 370 tys. osób zmarło. Polskie Linie Lotnicze LOT wznowiły dziś niektóre połączenia krajowe. Minister edukacji potwierdził, że do wakacje nie będzie tradycyjnych zajęć w szkołach. Najważniejsze informacje na temat epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia.

Aktualny bilans koronawirusa w Polsce to 23 987 zakażonych i 1 065 ofiar śmiertelnych.

W Polsce wyzdrowiało 11 449 chorych na Covid-19.

Dotychczas w Polsce wykonano 915 546 testów, z czego ponad 16,4 tys. ostatniej doby.

Na całym świecie zakażonych jest już ponad 6 mln osób.

Najwięcej zachorowań potwierdzono w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Rosji.

Najwięcej ofiar śmiertelnych Covid-19 odnotowano w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

12:11 Komunikat ws. szkół

Minister edukacji Dariusz Piontkowski zapowiedział, że do 26 czerwca będzie realizowane kształcenie na odległość To oznacza, że przed wakacjami uczniowie nie powrócą już do tradycyjnych zajęć stacjonarnych.





12:04 Śląskie

Aż 170 spośród 202 nowych przypadków koronawirusa w Polsce potwierdzono znów w województwie śląskim. Większość z nich - 111 dotyczy pracowników kopalń. Najwięcej zakażeń jest w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Według Jastrzębskiej Spółki Węglowej w zakładzie jest już ponad pół tysiąca pracowników, u których wykryto koronawirusa. Jutro ruszy tam kolejny etap testów.

Zdecydowanie mniejszy przyrost liczby zakażeń odnotowała Polska Grupa Górnicza - w ciągu dwóch dni to kilkanaście przypadków. Śląski urząd wojewódzki poinformował jednak, że w kopalni Ziemowit w Lędzinach należącej do PGG, gdzie teraz jest 9 osób z potwierdzonym zakażeniem, w tym tygodniu planowane są badania przesiewowe.

Poza kopalniami duży przyrost zakażeń odnotowano dziś w powiecie cieszyńskim - dodatni wynik testów ma kolejnych 24 mieszkańców.

11:53 Belgijski książę Joachim przeprasza

Belgijski książę się kaja. Przeprasza za swojego nieodpowiedzialne zachowanie i mówi, że jest gotów ponieść konsekwencje. 28-latek wyjechał do Hiszpanii na staż. Tam, mimo obowiązującej kwarantanny, poszedł na imprezę i zaraził się koronawirusem. Bardzo żałuję swoich czynów -mówi skruszony książę Joachim.





11:03 Litwa

Od poniedziałku na Litwę bez wymogu samoizolacji mogą wjechać mieszkańcy 24 krajów, w tym Polski.

Kwarantanna z powodu pandemii koronawirusa obowiązuje na Litwie od 16 marca. W ciągu ostatniej doby w kraju potwierdzono trzy nowe przypadki zakażenia. Ogólna liczba infekcji wzrosła do 1678 osób; liczba przypadków śmiertelnych wynosi 70.

10:55 Rosja

W Rosji na Covid-19 zmarło w ciągu minionej doby 162 pacjentów, a łączna liczba zgonów wynosi 4855. Wykryto też 9035 nowych zakażeń koronawirusem.

W Moskwie, która od początku była największym ogniskiem infekcji, sytuacja epidemiczna stopniowo się stabilizuje, a liczba zakażeń spada. Od 1 czerwca w stolicy Rosji wchodzi w życie nowy etap łagodzenia wymogów samoizolacji. Mieszkańcy mogą uprawiać sport na świeżym powietrzu i wychodzić na spacery. Otwarte zostają miejskie parki.

10:32 Zachodniopomorskie

U 8 pracowników oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie) testy potwierdziły zakażenie koronawirusem. ZUS co najmniej do końca tygodnia zawiesza przyjmowanie petentów. W weekend pomieszczenia przeszły odkażanie, biura przeszły zamgławianie, wszystko zostało też spryskane środkiem wirusobójczym. W kwarantannie jest kilkadziesiąt osób, to urzędnicy, którzy mieli bezpośredni kontakt z zakażonymi pracownikami oraz ich rodziny.

10:15 Łódzkie

W województwie łódzkim wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem. Najwięcej osób zachorowało w powiecie wieruszowskim, gdzie w ciągu dwóch ostatnich dni stwierdzono 20 nowych przypadków. To efekt dużego ogniska zachorowań w fabryce mebli w Kępnie, gdzie pracują mieszkańcy powiatu wieruszowskiego. Drugim ogniskiem jest zakład mięsny w gminie Wieruszów, tam choruje kilka osób z 60-osobowej załogi.

10:13 Premier Armenii z koronawirusem

Premier Armenii Nikol Paszynian, który dziś kończy 45 lat, poinformował na Facebooku, że on i członkowie jego rodziny są zakażeni koronawirusem. Oświadczył, że w zaistniałej sytuacji będzie pracował z domu, gdzie są - jak to ujął - "wszelkie do tego udogodnienia".

10:07 Nowe dane resortu zdrowia

Ministerstwo Zdrowia: 202 nowe zakażenia koronawirusem, jedna osoba zmarła. Łącznie w Polsce mamy 23 tys. 987 przypadków i 1065 zgonów.

10:02 Skrajna nieodpowiedzialność

52-letnia kobieta, u której zdiagnozowano koronawirusa, wyszła z domu do warzywniaka. Wracając z zakupami natknęła się na policjantów. Funkcjonariusze próbowali się z nią skontaktować, jako osobą przebywającą w izolacji domowej. Zadzwonili domofonem, ale nikt nie odpowiadał. Wtedy nadeszła kobieta z siatką zakupów w ręce, ale bez maseczki na twarzy.







09:38 Koronawirus w kopalniach

Do ponad 4 tys. osób wzrosła w poniedziałek liczba górników zakażonych koronawirusem. Najwięcej, 106 zachorowań, przybyło w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Zofiówka, gdzie zarażonych jest łącznie 515 górników.

Górnicy stanowią prawie połowę spośród ponad 8,2 tys. wszystkich osób zakażonych w woj. śląskim.

09:35 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 340 zakażeń koronawirusem, 10 osób chorych na Covid-19 zmarło, a 152 pacjentów wyzdrowiało. Bilans zainfekowanych wzrósł do 24 012, zgonów do 718, a wyzdrowiałych do 9690.

W poniedziałek na Ukrainie część regionów przechodzi na kolejny etap łagodzenia restrykcji związanych z pandemią w ramach trwającej do 22 czerwca "kwarantanny adaptacyjnej". Polega ona na dostosowywaniu ograniczeń do sytuacji epidemicznej w danym regionie. Wprowadzanie kolejnych etapów łagodzenia restrykcji w regionach zależy od liczby zakażeń, zapełnienia szpitali pacjentami chorymi na Covid-19 i liczby przeprowadzanych testów.

09:33 Węgry

Jedna kobieta chora na Covid-19 zmarła w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, to najmniej od prawie dwóch miesięcy; wykryto też 15 nowych zakażeń koronawirusem. Do tej pory zmarło na Węgrzech 527 osób chorych na Covid-19 i stwierdzono w sumie 3892 zakażenia koronawirusem. 2156 osób uznano już za wyleczone.

Od 4 maja stopniowo znoszone są restrykcje wprowadzone w związku z pandemią. Można już chodzić do restauracji, odprawiać msze i otwierać sklepy bez ograniczeń godzinowych.

09:23 Przybywa ozdrowieńców

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że mamy w Polsce już 11 tys. 449 ozdrowieńców. W związku z koronawirusem obecnie w szpitalach przebywa 2181 osób.



09:18 Królowa Elżbieta II znów w siodle

Brytyjska królowa Elżbieta II została sfotografowana w niedzielę na 14-letnim kucu w parku przy zamku w Windsorze. Po raz pierwszy od miesięcy królowa pojawiła się na zewnątrz, gdy w kraju poluzowywane są surowe środki mające powstrzymać epidemię koronawirusa.

Od połowy marca w czasie kwarantanny 94-letnia Elżbieta ze swym 98-letnim mężem księciem Filipem mieszka na zamku w Windsorze, na zachód od Londynu.

08:56 RPA

Władze Republiki Południowej Afryki zdjęły część ograniczeń wprowadzonych na czas pandemii koronawirusa. Obywatele RPA mogą swobodnie wyjść z domu do pracy, kościoła, sklepu i na spacer. Praca w pełnym wymiarze została wznowiona w fabrykach i kopalniach. Jednocześnie odłożono plany otwarcia szkół, aby pozwolić placówkom na zaopatrzenie się w sprzęt ochronny.

Mimo że w weekend liczba zakażonych koronawirusem w RPA przekroczyła 30 tys. - najwięcej w Afryce - i nadal rośnie w tempie prawie 2 tys. dziennie, rozluźnienie restrykcji było konieczne dla ratowania gospodarki kraju. Ograniczenia w RPA należały do najsurowszych na świecie, a ich brutalne egzekwowanie przez policję i wojsko było przedmiotem krytyki.

08:54 Polacy na kwarantannie

Ostatniej doby policja sprawdziła 70887 osób poddanych kwarantannie, w około 1000 przypadków stwierdziła uchybienia. Jak poinformował rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka, w czasie minionych 24 godzin w co najmniej 20 przypadkach osoby, będące na kwarantannie, zwróciły się z prośbą do funkcjonariuszy o pomoc w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci.

08:36 Rosja - wyleczona 101-latka

W jednym ze szpitali w Moskwie wyleczono 101-letnią kobietę zakażoną koronawirusem. Pacjentka czuje się dobrze, jej zdrowiu nic nie zagraża, i przygotowuje się do wypisania ze szpitala.

07:40 Brazylia

5-miesięczny Dom z Brazylii opuszcza w końcu szpital po przebytej chorobie Covid-19. Niemowlę przez 32 dni było utrzymywane w śpiączce farmakologicznej. U małego Doma zdiagnozowano Covid-19 kilka tygodni po urodzeniu. Miał problemy z oddychaniem. Lekarz sądził początkowo, że to jakaś infekcja, ale kiedy mimo lekarstw jego stan się pogarszał, zdecydowaliśmy z żoną zawieźć go do szpitala. Tam się okazało, że to koronawirus - powiedział w rozmowie z CNN tata malucha Wagner Andrade. Chłopiec prawdopodobnie zaraził się koronawirusa podczas wizyty u krewnych.





06:56 Okiem eksperta

Pandemia na świecie nie słabnie, w różnych częściach świata różne jest jej nasilenie w zależności od lokalnych uwarunkowań. W Polsce wciąż pojawiają się nowe ogniska epidemii, a stare nie są do końca opanowane - zauważa prezes Fundacji Instytutu Profilaktyki Zakażeń dr Paweł Grzesiowski. Według niego, nowym wyzwaniem jest poluzowanie obostrzeń - sprawiające, że zaczynamy się przemieszczać z podobną częstotliwością, jak przed epidemią. Przemieszczają się też osoby zakażone, które nie mają objawów choroby - lub niewielkie, ale mogą zakażać inne osoby. Jednocześnie jest w naszym kraju duża część populacji podatna na koronawirusa SARS-CoV-2, bo dzięki kwarantannie się z nim jeszcze nie zetknęła.

06:36 Włoskie wakacje

7 mln Włochów wyjedzie w czerwcu na wakacje, niemal wszyscy spędzą je w kraju - takie dane przestawiono przed zapowiedzianym na środę otwarciem granic regionów Italii. Tym samym zniesione zostanie jedno z ostatnich ograniczeń wprowadzonych z powodu epidemii.

Dziennik "Corriere della Sera" podkreśla w poniedziałek, że tegoroczne kierunki krajowych wakacji Włochów to południe, wyspy i historyczne miasta. Będą one w tym roku mniej oblężone przez zagranicznych turystów. Wielu mieszkańców Italii skorzysta z tej okazji, by w większym komforcie zwiedzić Rzym, Florencję czy Wenecję.

Letni dzień w Ostii / MASSIMO PERCOSSI / PAP/EPA





06:15 Chiny

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała w poniedziałek o 16 nowych zakażeniach koronawirusem w ciągu doby. Wszystkie dotyczą osób, które zakaziły się podczas pobytu za granicą - podkreślono w komunikacie. Nie odnotowano ani jednego nowego zgonu.

05:57 Niemcy

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Niemczech wzrosła w ciągu ubiegłej doby o 333 do 181 815 - poinformował w poniedziałek rano Instytut Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Z powodu Covid-19 zmarło w ciągu doby 11 osób, co zwiększa bilans zgonów do 8511.

Podane przez Instytut Roberta Kocha (RKI) w poniedziałek szacunki wskazują, że Niemcy zdołały poradzić sobie z epidemią. Jeszcze pod koniec marca - w szczycie epidemii - w ciągu doby umierało w Niemczech nawet do 6830 osób z rozpoznanym Covid-19.





05:24 Chile

W obliczu gwałtownego wzrostu liczby chorych na Covid-19 w Chile, grupa ponad czterdziestu czołowych chilijskich epidemiologów oraz ekspertów medycznych wezwała rząd prezydenta Sebastiana Pinery do zmiany strategii walki z koronawirusem. Zmiana strategii jest jedynym sposobem "odwrócenia katastrofy narodowej", jaka zagraża krajowi - twierdzą autorzy apelu.

W ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano też 4830 nowych zakażeń. Ich łączna liczba wynosi obecnie 99 688.

05:06 Stany Zjednoczone

598 osób zmarło w ciągu minionej doby w Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA wzrósł do 104 356.

Mimo epidemii w USA w kilkudziesięciu miastach trwają protesty wywołane brutalnym zabójstwem przez policję w Minneapolis Afroamerykanina, George'a Floyda. Nie wszyscy z demonstrantów mają maseczki ochronne, manifestanci często są stłoczeni i znajdują się bardzo blisko siebie.

05:03 Meksyk

W ciągu ostatnich 24 godzin w Meksyku zmarło 151 osób zakażonych koronawirusem. Dobowy przyrost nowych zakażeń SARS-CoV-2 wyniósł 3152. Całkowity bilans zgonów wzrósł tym samym w Meksyku do 9930, a liczba wszystkich zakażonych SARS-CoV-2 sięga już 90 664.

Organizacje pozarządowe oceniają, że dane te nie odzwierciedlają rzeczywistej liczby zachorowań, bowiem w kraju wykonywanych jest zbyt mało testów, a w przypadku chorób współwystępujących Covid-19 nie jest wskazywany jako przyczyna zgonu. Eksperci szacują, że liczba zgonów spowodowanych koronawirusem może być w związku z tym nawet trzykrotnie wyższa.

05:01 Brazylia

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 16 409 nowych zakażeń SARS-CoV-2 w Brazylii i 480 nowych zgonów z powodu Covid-19. Pod względem liczby zakażonych Brazylia jest drugim po Stanach Zjednoczonych krajem na świecie z tyloma przypadkami zakażeń. Jeśli zaś chodzi o liczbę zgonów z powodu Covid-19 to kraj ten zajmuje czwartą pozycję na świecie po Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoszech.

Zgodnie z prognozą przygotowaną przez Panamerykańską Organizację Zdrowia, szczyt epidemii przypadnie w Brazylii w lipcu tego roku.

W całej Ameryce Łacińskiej według podliczeń agencji AFP zarejestrowano dotąd ponad milion zakażeń.

04:56 LOT wznawia działalność

Wylot pasażerów z lotniska Kraków Airport / /Łukasz Gągulski / PAP





Od dziś ruszają pasażerskie krajowe połączenia lotnicze. Na razie pasażerowie LOT będą mogli skorzystać z połączeń krajowych realizowanych na osiem lotnisk. Będą to loty: do trzech razy dziennie na trasie Warszawa-Gdańsk; do dwóch razy dziennie z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz raz dziennie z Krakowa do Gdańska.