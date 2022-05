Koniec pandemii! Od jutra w Polsce zamiast stanu epidemii będzie obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego. Co to dla nas oznacza? Czy teraz już definitywnie „nie trzeba się jego bać”? Co dalej ze szczepieniami przeciwko Covid-19? O to zapytamy prof. Andrzeja Horbana, szefa Rady ds. Covid-19, który będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM.