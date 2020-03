Co z próbnym egzaminem ósmoklasisty? Około godziny 09:00 na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych miały zostać opublikowane arkusze zadań z języka polskiego, ale - jak zgłaszają nam Słuchacze - strony nie działają. "Nie można się połączyć z żadnymi arkuszami, nic nie chodzi. Nikt nie wie, co robić" - pisze do nas jeden z Słuchaczy.

