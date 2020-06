Stwierdzono 139 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało tuż po godz. 10 Ministerstwo Zdrowia. Wykryte przypadki dotyczą województw: śląskiego (104), małopolskiego (15), wielkopolskiego (6), świętokrzyskiego (5), opolskiego (4), dolnośląskiego (3), kujawsko-pomorskiego (1) i podlaskiego (1). Dwie kolejne osoby zmarły. Do tej pory w Polsce stwierdzono ponad 24 tysiące 800 przypadków COVID-19. Ponad tysiąc sto osób nie żyje.

Oddział intensywnej terapii dla pacjentów z koronawirusem w jednoimiennym szpitalu zakaźnym Warszawie / Leszek Szymański / PAP

W Polsce potwierdzono 24 826 przypadków zakażenia koronawirusem, 1 117 osób zmarło.

Z Covid-19 wyleczono w Polsce już 12 227 osób.

Na całym świecie zakażenie koronawirusem potwierdzono u 6 530 067 osób, z których 386 392 zmarły.

W poniedziałek rozpocznie się sesja egzaminów maturalnych. W szkołach będzie obowiązywał zaostrzony reżim sanitarny związany z epidemią koronawirusa.

Kolejne kraje europejskie otwierają granice.

13:25 Francja

Władze Francji poinformowały w czwartek, że zamiast tradycyjnej defilady wojskowej na Polach Elizejskich w Paryżu z okazji święta narodowego 14 lipca odbędzie się mniejsza ceremonia z poszanowaniem zasad sanitarnych. Uczestnicy złożą hołd pracownikom służby zdrowia.



W wydanym komunikacie Pałac Elizejski podał, że ceremonia z okazji święta upamiętniającego wybuch rewolucji francuskiej, odbędzie się na Place de la Concorde.





13:08 Pracownik podstawówki z koronawirusem

U jednego z pracowników szkoły podstawowej nr 13 w Bełchatowie wykryto SARS-CoV-2. Zakażony jest w izolacji. Osoby, które miały z nim kontakt, poddano kwarantannie. Placówka jest zamknięta - powiedziała PAP inspektor sanitarna w Bełchatowie.



Zakażony koronawirusem pracownik obsługi szkoły podstawowej nr 13 w Bełchatowie jest w izolacji, a placówkę zamknięto już we wtorek - poinformowała PAP powiatowa inspektor sanitarna w Bełchatowie Elżbieta Świerczyńska-Musiał.



Z informacji przekazywanych przez dyrekcję podstawówki rodzicom wynika, że zakażony nie miał kontaktu z dwojgiem dzieci, które były w placówce na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.





12:55 PORTUGALIA

Utrzymująca się od marca w Portugalii epidemia Covid-19 może doprowadzić do spadku portugalskiego PKB nawet o 11,8 proc. - wynika z analiz rządowej agendy Rady Finansów Publicznych (CFP).



W opublikowanym dokumencie analitycy CFP wskazali, że najlepszy scenariusz zakłada, że do końca 2020 r. PKB Portugalii spadnie z powodu epidemii o 7,5, a w najgorszym - o 11,8 proc. Rozpiętość spadku Produktu Krajowego Brutto eksperci rządowej agendy tłumaczą brakiem pewności co do ostatecznej kwoty wydatków rządu Antonia Costy na walkę z kryzysem.



Analiza pojawia się miesiąc po deklaracji ministra finansów Mario Centeno, że do grudnia 2020 r. PKB Portugalii nie spadnie więcej niż o 10 proc.





12:45 MACEDONIA

W związku ze znacznym wzrostem liczby nowych infekcji koronawirusowych Macedonia Północna wprowadziła na czas od godziny 21 w czwartek do godziny 5 rano w poniedziałek zakaz wychodzenia z domów w stołecznym Skopje i w dziewięciu innych miastach.



Poinformował o tym w środę późnym wieczorem minister zdrowia Wenko Filipcze. Dodał, że na pozostałych obszarach państwa obowiązuje zakaz przebywania w nocy na terenie otwartym.



Według władz Macedonii Północnej w ciągu ubiegłych 24 godzin wykryto w całym kraju 101 nowych przypadków nosicielstwa koronawirusa, z czego 59 w samym Skopje. Dobę wcześniej zarejestrowano 76 nowych zakażeń.



Wzrost ten pojawił się w tydzień po złagodzeniu restrykcji, wprowadzonych w Macedonii Północnej w ramach walki z pandemią. M.in. otwarto wtedy ponownie kawiarnie, restauracje i bary.



Macedonia Północna ma nieco ponad 2 mln mieszkańców. Do czwartku wykryto tam 2492 nosicieli koronawirusa, przy czym u 742 osób jest on nadal aktywny. 145 zakażonych zmarło.







12:00 POLSKA

Szef KPRM powiedział, że w sprawie możliwego otwarcia granic trwają analizy, a rząd kieruje się dynamiką wzrostu zachorowań na COVID-19 i sytuacją w innych krajach. Dodał, że decyzja o otwarciu granic zapadnie, jeśli rząd będzie miał przekonanie, że jest to bezpieczne.



11:25 WŁOCHY

W pierwszym ognisku koronawirusa w regionie Wenecja Euganejska na północy Włoch szerzył się on już w pierwszej połowie stycznia, a więc na ponad miesiąc przed jego oficjalnym wykryciem w tym kraju - wynika z badań serologicznych przeprowadzonych wśród mieszkańców.



Badaniom poddano ludność miejscowości Vo, gdzie 21 lutego zmarł zakażony koronawirusem 78-letni mężczyzna. Był to pierwszy zgon na Covid-19 zanotowany we Włoszech.



"Koronawirus pojawił się w Vo w pierwszym lub drugim tygodniu stycznia" - taki wynik badań serologicznych przedstawił w czwartek docent mikrobiologii na uniwersytecie w Padwie Andrea Crisanti, który kieruje sztabem kryzysowym w regionie.



Jak ustalono w trakcie badań, w 3-tysięcznym miasteczku przeciwciała ma 5 procent mieszkańców.





10:33 ROSJA

Liczba zakażeń koronawirusem w Rosji sięgnęła w czwartek 441 108, po wykryciu w ciągu minionej doby 8831 nowych przypadków - o 295 więcej niż dzień wcześniej. Zmarło od środy 169 osób i łączna liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrosła do 5384.



Liczba osób wyleczonych od początku pandemii sięgnęła w Rosji w czwartek 204 623; aż 8666 osób opuściło szpitale w ciągu minionej doby. Od poprzedniego dnia przeprowadzono w Rosji 307 tysięcy testów na obecność koronawirusa.



W Moskwie liczba nowych zakażeń spadła w ciągu minionej doby poniżej 2 tysięcy (1998). Nadal wiele nowych infekcji wykrywanych jest w przyległym obwodzie moskiewskim (767 w ciągu ostatniej doby) i Petersburgu (375 przypadków).



Przypadki zakażeń zarejestrowano od środy we wszystkich podmiotach Federacji Rosyjskiej. Przy tym ponad 38 proc. osób, u których potwierdzono zakażenie, nie miało objawów.

10:00 NAJNOWSZE DANE

Mamy w Polsce 139 nowych i potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem - podało rano Ministerstwo Zdrowia. Zmarły kolejne dwie osoby.

09:20 ŚLĄSK

Nowe zakażanie ciągle występują, ale nie jest to już tak gwałtowny przyrost, jak jeszcze kilka dni temu - tak można opisać najnowszą sytuację w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Potwierdzono tam 2145 przypadków zakażeń.

09:10 POLSKA

Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 18 721 osób. Chodzi o osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się ich stan zdrowia (np. jeśli pracowały w budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa).



Dotychczas wyzdrowiało 12 227 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem (w środę było to 12 014 osób).



08:32 MAZOWSZE

Do odwołania wstrzymane zostały przyjęcia na oddział onkologii klinicznej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach - informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.



U jednego z lekarzy potwierdzono zakażenie koronawirusem. Część personelu poddana została kwarantannie.



Przez nowe zakażenie, wbrew wcześniejszym planom, w najbliższych dniach w lecznicy nie uda się przywrócić większości planowych zabiegów.





08:00 UNIA EUROPEJSKA

Od wczoraj obywatele państw UE mogą podróżować do Włoch, dziś swoje granice otwiera Austria. Niemcy, Czechy, Francja i Grecja planują to uczynić 15 czerwca. A Hiszpania otworzy się 22 czerwca. Obecnie polskie MSZ nadal zaleca swoim obywatelom unikanie wszelkich podróży zagranicznych.

07:30 CHINY

Miasta, w których szybciej zarządzono społeczny dystans, szybciej też epidemię opanowały - wynika z analizy danych z 58 chińskich miejscowości. Według naukowców jeden dzień zwłoki z wdrożeniem izolacji "wydłużał" czas trwania epidemii o 2,4 dnia.

07:00 POLSKA

Uroczystości Bożego Ciała w tym roku w wielu diecezjach w Polsce odbędą się w innej formie, niż zazwyczaj. Biskupi przeważnie proszą o organizowanie procesji eucharystycznych jedynie wokół kościołów. Zachęcają też do prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu w świątyniach.

06:16 BRAZYLIA

Statystyka zgonów i nowych zachorowań na koronawirusa w Brazylii pnie się nieustannie w górę. W środę zanotowano 1 349 przypadków zgonów, więcej niż dzień wcześniej, który też był rekordowy.

06:00 WENECJA

Do Wenecji po trzech miesiącach przerwy z powodu pandemii wrócili turyści, a wraz z nimi te same, co zawsze, kłopoty. W środę, gdy we Włoszech przywrócono ruch turystyczny wraz z otwarciem regionów i kraju, przyłapano dwóch turystów na... skokach do Canal Grande.

05:44 WOJ. ŁÓDZKIE

Zakażeni koronawirusem są m.in. urzędnicy łódzkiego magistratu - informuje reporterka RMF FM Magdalena Grajnert. Zakażenie wykryto u jednego z pracowników biura ds. rewitalizacji oraz u osoby pracującej w biurze ds. partycypacji społecznej.



Urzędnicy nie obsługiwali mieszkańców. W kwarantannie jest 25 pracowników, którzy będą badani na obecność koronawirusa. Z kolei w DPS przy ul. Przybyszewskiego w Łodzi, gdzie odnotowano kilkanaście zakażeń, pobrano wymazy od blisko 400 osób. Wszystkie otrzymane do tej pory wyniki są negatywne.



Duże ognisko koronawirusa jest w Tomaszowskim Centrum Zdrowia. Odnotowano tam 50 zakażeń, zarówno wśród pracowników, jak i pacjentów.