W 12 kopalniach rozpoczyna się dziś 3-tygodniowe postojowe, zarządzone w związku z wykryciem koronawirusa u ponad 5 tysięcy górników. W sumie w Polsce potwierdzono dotąd zakażenie u 27 tys. 160 osób, z których 1166 zmarło. Moskwa od dziś luzuje restrykcje. Mieszkańcy będą mogli się przemieszczać, gdzie będą chcieli, mimo że jak podkreślają eksperci, tylko w stolicy Rosji dziennie wykrywa 2000 nowych infekcji. Według WHO, pandemia koronawirusa w skali globalnej pogarsza się, choć w Europie wirus najwyraźniej odpuszcza. Najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata znajdziecie w naszym raporcie dnia.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

05:17 USA

W Kalifornii w USA już w najbliższy piątek kina będą mogły być otwarte, jeśli otrzymają zgodę władz lokalnych i spełnią dodatkowe warunki. Największym "zagłębiem kinowym" w USA jest hrabstwo Los Angeles, gdzie w ciągu ub. weekendu zanotowano ponowny wzrost zachorowań.

05:15 Meksyk

W Meksyku wykryto 2 999 nowych przypadków koronawirusa, co zwiększyło ich łączną liczbę do 120 102. Oficjalna liczba zgonów z powodu pandemii wzrosła z 13 699 w niedzielę do 14 053 w poniedziałek.

Rząd przyznaje jednak, że liczby te dotyczą jedynie przypadków potwierdzonych a rzeczywista liczba zachorowań i zgonów spowodowanych przez wirus COVID-19 jest prawdopodobnie znacznie wyższa (zdaniem ekspertów nawet trzykrotnie).