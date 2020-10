W środę o godz. 9 posłowie rozpoczęli posiedzenie Sejmu, które pierwotnie miało odbyć się wczoraj, ale na wniosek opozycji zostało przeniesione. Politycy argumentowali, że potrzebują czasu, by zapoznać się z procesowanymi ustawami, gdyż dostęp do projektu PiS dostali w poniedziałek po godz. 18. Na posiedzeniu posłowie będą zajmowali się nowelą PiS dotyczącą przeciwdziałania epidemii koronawirusa. Ma się w nim znaleźć m.in. zapis wyłączający odpowiedzialność karną w czasie epidemii dla personelu medycznego. W porządku obrad są także projekty autorstwa Lewicy, PSL i Koalicji Obywatelskiej. W planach jest również wybór Rzecznika Praw Obywatelskich - głosowana ma być kandydatura mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz.

- Po godz. 12 premier Mateusz Morawiecki ma przekazać informacje o stanie przygotowań państwa na rosnącą falę zakażeń koronawirusem.

- Sejm ma się zająć projektem Lewicy, który zakłada ustawowe uregulowanie kwestii zasłaniania ust i nosa.

- Parlamentarzyści mają także obradować nad projektem PSL "premia dla bohatera", który zakłada przyznanie dodatku pracownikom ochrony zdrowia.

- Posłowie będą również obradować nad projektem KO, który ma pomóc samorządom sprawniej działać w czasie epidemii.

09:59

Kiedy likwidowaliście szpitale jednoimienne, zabieraliście dodatki za Covid, a premier ogłaszał koniec epidemii, liczba zakażeń rosła - mówiła posłanka Lewicy.





09:58

Proponowaliśmy zatrudnienie firm prywatnych do realizacji różnych zadań. Mamy prężne firmy call centre, z wykwalifikowaną kadrą. Macie wszystkie narzędzia w ręku, na co czekacie? - pytała Biejat.



09:57

Magdalena Biejat z Lewicy: Od września Ministerstwo Zdrowia trzy razy ogłaszało różne strategie walki z koronawirusem. Panie ministrze, strategie na jesień nie ogłasza się jesienią. Ogłasza się latem.



09:56

Bartek, lat 17, źle się czuł. Lekarze podejrzewali koronawirusa, odesłali go do innego szpitala. Czekał 10 godzin. Nie miał koronawirusa, miał ropień śródczaszkowy. Zmarł dwa dni po operacji. Nie chcemy od was zapewnień, że jesteśmy przygotowani na epidemię - opowiadał Tomczyk. Niech Polacy usłyszą prawdę o stanie epidemii, co nas czeka w następnych tygodniach - podkreslał.

09:53

Zamiast walką o łóżka, zajmowaliście się walką o stołki - mówił Tomczyk.



09:51

Róbcie ustawy porządnie, by nie trzeba było ich zmieniać - zwracał się Tomczyk do rządu.



09:50

Projekty KO, Lewicy i PSL to są projekty przemyślane, które już dawno powinny zostać wprowadzone - mówił Tomczyk.



09:47

W ustawie PiS znaleźliśmy wiele błędów, np. ten, który pozwalał wzywać lekarki dzień po urodzeniu dziecka do pracy na oddziałach zakaźnych. Ustawa wyeliminowała także 70 proc. medyków jeśli chodzi o dodatki do ich pensji - wyliczał Tomczyk. Ja rozumiem, czemu PiS nie chciał, byśmy tę ustawę przeczytali - dodał. Chcecie karać dyrektorów szpitali, choć to rząd zawinił - mówił. Podkreślił, że KO przygotowała około 40 poprawek.



09:45

Cezary Tomczyk z KO: Według rozporządzenia z piątku, w strefie czerwonej nie wolno organizować konferencji online. Informuję pana marszałka, że Sejm jest w czerwonej strefie i ludzie, którzy oglądają nasze obrady, robią to nielegalnie. Takie przepisy wprowadzacie, robicie je na kolanie.



09:43

Kwestia zamówień publicznych była uregulowana w poprzednich ustawach, tylko te ustawy straciły swoją moc sprawczą, bo były określone czasowo. Przywracamy je, pewno pochylimy się też nad sprawami samorządów - mówił Piecha.



09:41

Uregulowana zostanie kwestia noszenia maseczek, co proponowała lewica - powiedział Piecha. Pewnie skonsumujemy postulat ustawy lewicowy, by nakaz tych maseczek uwzględnić w ustawie, łącznie z karą, która może wynosić od 500 do 1000 zł - dodał.



09:37

Będzie powołany zespół wsparcia państwowego ratownictwa medycznego - mówił Piecha.



09:36

Bolesław Piecha z PiS: Nikt na świecie nie przewidział, że druga fala będzie miała taki wymiar.



09:33

W imieniu klubu KO przedkładamy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu Covid-19, która przewiduje możliwość dokonywania zamówień na usługi i sprzęt, nie stosując ustawy o prawie zamówień publicznych - powiedział Protas, podkreślając, że będzie ono dotyczyło jednostek samorządu terytorialnego. Wejście w życie tej ustawy nie będzie miało żadnych skutków dla budżetu państwa - podkreślił.



09:32

Protas wylicza, że niektóre ustawy wydłużają proces zakupu sprzętu i usług niezbędnego do przeciwdziałania epidemii Covid-19. Chodzi o maseczki, płyny dezynfekujące, testy, przyłbice, sprzęty do szpitali i instytucji publicznych - wyliczał.



09:30

Jacek Protas z Koalicji Obywatelskiej: Samorząd terytorialny w Polsce pełni ogromną rolę w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania państwa.

09:27

My wiemy, że "dobry Samarytanin" nie brał pieniędzy za pomaganie drugiemu człowiekowi. Dzisiaj wiemy, że to jest zasłona dymna, próba wielkiej łapanki ludzi do pracy w szpitalach - mówił poseł PSL. Te ustawy to "wielka improwizacja" premiera Morawieckiego - mówił.



09:26

Wystąpiliśmy z inicjatywą dodatkowej premii dla pracowników systemu ochrony zdrowia, pracowników społecznych, kilka miesięcy temu. Dziś rząd także wychodzi z podobną inicjatywą, ponieważ pojawił się problem - mówił Klimczak.



09:25

Dariusz Klimczak z PSL: Te ustawy powinny wejść na obrady tego Sejmu co najmniej dwa miesiące temu. To działanie spóźnione.



09:21

W tej ustawie będzie jednoznaczny zapis, że ten kto nie przestrzega wytycznych ministra zdrowia będą ponosili karę grzywny w sposób jednoznaczny, nie do zakwestionowania przez sądy - powiedział Wolski. Proponujemy także zapis, że nienoszenie maseczek może być uzasadnioną przyczyną odmowy sprzedaży w sklepach - podkreślił.



09:19

Lewica proponowała zmiany w ustawie o zapobieganiu zwalczaniu chorób zakaźnych, ale było wielu denialistów, sądy w zgodzie z literą prawa kary uchylały. Chcemy to zakończyć. Proponujemy, by dokonać zmiany, by jednoznacznie minister zdrowia zarządzał obowiązek noszenia maseczek w miejscach użyteczności publicznej: placówkach handlowych, transporcie publicznym - powiedział Zdzisław Wolski.



09:18

Zdzisław Wolski z Lewicy: Na początku epidemii było bardzo mało przypadków nienoszenia maseczek, ale sytuacja się zmieniła, również w wyniku tego, że najwyżsi przedstawiciele władz państwa, z prezydentem, premierem i ministrem zdrowia, zaczęli podchodzić do tego lekceważąco.



09:17

Liczne szeregi bohaterów w służbie zdrowia mogą się powoli uszczuplać: izolatoria, kwarantanny, zgony. Oni też mogą się stać pacjentami - mówił.

Dziś nie czas na kłótnie polityczne. Proszę o poparcie projektu - dodał Czesław Hoc.

09:13

Ten dramatyczny okres pandemii Covid-19, to trudny czas, więc musimy podjąć trudne działanie. Byłoby idealnie, jakbyśmy w imię solidarności międzyludzkiej działali wspólnie - powiedział Hoc.



Poseł PiS mówi, że projekt zakłada m.in. zwiększenie do 200 proc. wynagrodzenie zasadnicze dla osób skierowanych przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu Covid-19, klauzulę "dobrego Samarytanina", czyli niekarania za niezawinione błędy medyczne ws. koronawirusa oraz prawo do zachowania 100-procentowego uposażenia służbom w przypadku kwarantanny.



09:12

Czesław Hoc z PiS przedstawia poselski projekt zmiany niektórych ustaw w związku z epidemią koronawirusa.

Poseł na początek podziękował pracownikom ochrony zdrowia.



09:11

W dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia komisji: kultury, sprawiedliwości, zdrowia, gospodarki i rozwoju, komisja edukacji, gospodarki morskiej.

09:09

Na dziś zaplanowano pierwsze i drugie czytania projektów ustaw oraz głosowania.

09:07

Stwierdzono kworum Sejmu.