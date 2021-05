W ciągu ostatniej doby w Polsce potwierdzono 3 896 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 349 pacjentów z Covid-19. Zgodnie z harmonogram szczepień dziś przyszła kolej na rejestrację osób w wieku 30 i 31 lat, które w I kwartale tego roku nie zgłosiły chęci zaszczepienia. To urodzeni w latach 1990-1991. Równocześnie trwają zapisy starszych roczników i wszystkich osób pełnoletnich, którym udało się zadeklarować wolę szczepienia w wyznaczonym na to czasie. W wielu krajach, m.in. w Grecji, Czechach i Francji, władze łagodzą restrykcje przeciwepidemiczne dotyczące działalności branży gastronomicznej, pracy handlu i podróżowania. Najważniejsze informacje na temat walki z pandemią w kraju i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia. Dane są w nim aktualizowane na bieżąco.

15:47 Rehabilitacja pocovidowa

Ponad 130 placówek w Polsce przystąpiło dotąd do programu rehabilitacji postcovidowej, prowadzonej w trybie stacjonarnym i w leczeniu uzdrowiskowym - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.



Rehabilitacja potrwa od 2 do 6 tygodni. Pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską i wsparcie psychologiczne. Świadczenia rehabilitacji pocovidowej są realizowane na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia związanego z Covid-19.



Na stronach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne są wykazy placówek, świadczących taką rehabilitację. Dane w nim zawarte, jak zaznacza NFZ, są stale aktualizowane.



Specjaliści szacują, że przynajmniej jedna trzecia pacjentów ma powikłania po chorobie wywołanej koronawirusem. Najczęściej są to: problemy z oddychaniem, zmniejszona ogólna sprawność organizmu i tolerancja wysiłku fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenia lękowe i depresyjne.

13:43 Węgry

Fala krytyki pod adresem restauracji samoobsługowej w węgierskim Veszprem. Szefowie lokalu poprosili zaszczepionych i niezaszczepionych gości o korzystanie z tac w dwóch różnych kolorach.



12:40 Potwierdzenie szczepienia

Zaświadczenie o szczepieniu przeciw Covid-19 dostępne jest w Internetowym Koncie Pacjenta po polsku i po angielsku - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Można to sprawdzić, logując się na konto pacjenta, wybierając zakładkę "Profilaktyka", a następnie "Szczepienia". Tam powinna być informacja o przebytym szczepieniu przeciw Covid-19 i kod QR.

"W IKP dostępne są dwie wersje językowe zaświadczenia - w języku polskim i angielskim" - podał rzecznik MZ.

12:20 Portugalia

Rząd Portugalii ogłosił akcję masowych szczepień na terenie szpitali, dzięki którym średnia dobowa liczba podawanych preparatów przeciwko koronawirusowi wyniesie 100 tys. dawek.

Według danych resortu zdrowia Portugalii do środy zaszczepionych zostało w tym kraju co najmniej jedną dawką ponad 2,5 mln osób. Dwukrotnie preparat przeciwko koronawirusowi przyjęło już 915 tys. obywateli, czyli 9 proc. populacji.

W Portugalii od początku kwietnia utrzymuje się niski bilans epidemiczny, wynoszący codziennie kilka zgonów i około 500 zakażeń.

12:04 Zaszczepieni na weselu

Osoby zaszczepione nie będą uwzględnianie w limicie gości na weselach - ustalili dziennikarze RMF FM. Dzięki temu młode pary będą mogły zaprosić na tę najważniejszą uroczystość więcej gości. Ta zasada niewyliczania zaszczepionych do limitów gości ma dotyczyć także innych uroczystości okolicznościowych, czyli przyjęć z okazji komunii, chrzcin, czy spotkań firmowych.





11:53 Polska odkupi szczepionki od Danii?

Premier Mateusz Morawiecki napisał list do premier Danii Mette Frederiksen, w którym złożył propozycję odkupienia niewykorzystanych przez Danię szczepionek firmy Johnson&Johnson - podał portal polsatnews.pl. Dania rezygnuje z tego preparatu w związku z przypadkami zakrzepów potencjalnie związanymi ze szczepionką.





11:21 Szczepienia w majówkę

Ponad 41 tys. osób skorzystało z akcji "Zaszczep się w majówkę!", przyjmując jednodawkowy preparat przeciw Covid-19 firmy Johnson & Johnson. Na szczepienie w mobilnych punktach, bez zapisów, mogli stawić się wszyscy zainteresowani, przepustką było aktywne e-skierowanie.

W ramach akcji, od 1 do 3 maja mobilne punkty szczepień pojawiły się m.in. Wrocławiu, Toruniu, Lublinie, Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi, Warszawie, Krakowie, Opolu, Rzeszowie, Gdyni, Chorzowie, Białymstoku, Olsztynie, Kielcach, Poznaniu i Szczecinie.





10:38 Nowe dane

W ciągu ostatniej doby w Polsce potwierdzono 3 896 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 349 pacjentów z Covid-19. To najnowsze dane udostępnione przez Ministerstwo Zdrowia.





10:31 Ukraina

Na Ukrainie zmarło już ponad 45 tys. osób zakażonych koronawirusem - wynika ze środowych danych ministerstwa ochrony zdrowia tego kraju. Liczba wykrytych infekcji od początku pandemii przekracza 2 miliony. Dwoma dawkami preparatu przeciwko Covid-19 zaszczepione są zaledwie 303 osoby.

Minionej doby wykryto ok. 2,6 tys. infekcji, przy czym przeprowadzono ok. 30 tys. testów, w tym ok. 19 tys. metodą PCR. Na Ukrainie wtorek był dniem wolnym od pracy.

10:02 Szczepienia

18 tysięcy terminów szczepień uwolniono od wczoraj. To efekt anulowania zaplanowanych szczepień osób, które przyjęły już dawkę preparatu Johnson & Johnson podczas akcji "Zaszczep się w majówkę", a nie mogły same odwołać zaplanowanej wizyty w punkcie szczepień. O problemie informowaliśmy wczoraj. Po naszej interwencji minister zdrowia przyznał, że terminy będą anulowane ręcznie.

07:29 Indonezja

Do 10 lat więzienia grozi pracownikom państwowej firmy farmaceutycznej w Indonezji, którzy myli i ponownie używali tysiące pałeczek do pobierania wymazu w czasie testów na Covid-19.

Osoby te były zatrudnione przy wykonywaniu testów antygenowych na lotnisku w pobliżu miasta Medan w prowincji Sumatra Północna.

Policja szacuje, że pałeczki wymazowe ze 150 zestawów mogły być tam użyte nawet 20 tys. razy. Proceder miał trwać od grudnia.

06:40 Szczepienia - zapisy

Zgodnie z harmonogram szczepień dziś przyszła kolej na rejestrację osób w wieku 30 i 31 lat, które w I kwartale nie zgłosiły chęci zaszczepienia. To urodzeni w latach 1990-1991. Równocześnie trwają zapisy starszych roczników i wszystkich osób pełnoletnich, które to uczyniły.



06:15 Szczepienia w Polsce

W Polsce wykonano dotąd ponad 11 mln 995 tys. szczepień przeciw Covid-19. Ponad 7 mln zastrzyków dostały kobiety, a 4,9 mln mężczyźni.

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest ponad 3 mln 115 tys.

05:12 Niemcy

Rząd Niemiec zgodził się na złagodzenie restrykcji wobec osób w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19 i ozdrowieńców. Osoby takie nie będą już musiały mieć negatywnego wyniku testu aby udać się na zakupy, do fryzjera lub na wycieczkę turystyczną. Rząd ma nadzieję, że restrykcje obowiązujące od listopada ubiegłego roku zostaną wkrótce odwołane.

05:02 Trzecia szczepionka?

Osoby w wieku powyżej 50 lat będą mogły zaszczepić się przeciwko Covid-19 jesienią po raz trzeci, aby całkowicie wyeliminować ryzyko zakażenia do świąt Bożego Narodzenia - poinformował dziennik "The Times".

Według opublikowanych we wtorek oficjalnych danych, pierwszą dawkę szczepionki przeciwko Covid-19 otrzymało w Wielkiej Brytanii ponad 34,6 mln osób (na ogólną liczbę ludności 67 mln).