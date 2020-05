Branża hotelarska i turystyczna postuluje wprowadzenie paszportu COVID. To pomysł, który jest już opracowywany w Unii Europejskiej, mający w założeniach pomóc w rozruszaniu turystyki.

/ Darek Delmanowicz / PAP

Paszport COVID miałby mieć formę dokumentu pozwalającego przyjechać np. do Polski turystom, którzy będą mieć zaświadczenie o tym, że kilka dni wcześniej przeszli badanie na obecność koronawirusa.



Miałoby to być tymczasowe rozwiązanie do czasu pełnego otwarcia granic, ale hotelarzom z Polski bardzo na nim zależy. Zresztą podobny pomysł mają m.in. Grecy i Chorwaci.



Polska branża liczy na powrót do kraju turystów z Niemiec, Austrii czy Francji. Ministerstwo Rozwoju odpowiadające za turystykę, pracuje nad wytycznymi w tej sprawie.



Trwa dyskusja, czy turysta przyjeżdżający do Polski, miałby badanie przejść tydzień, czy miesiąc przed wizyta w naszym kraju.



Przeciwnikiem paszportu COVID jest resort zdrowia. Zdaniem ministra Łukasza Szumowskiego, to tylko proszenie się o rozszerzenie epidemii.



Ewentualną decyzję w sprawie wprowadzenia paszportu podejmie rząd.



Resort zdrowia poinformował w środę o 218 potwierdzonych nowych przypadkach koronawirusa. Z powodu patogenu zmarło kolejnych 7 osób. Aktualny bilans koronawirusa w Polsce to 14 647 zakażonych i 723 zmarłych. Walkę z koronawirusem wygrało już 4 655 osób.