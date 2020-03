W Polsce potwierdzono koronawirusa u 125 osób. Do tej pory z powodu wywoływanej przez niego choroby zwanej Covid-19 zmarły trzy osoby. W skali globalnej jest to 6400 ludzi. Z danych WHO wynika, że na całym świecie kwarantannie poddanych są dziesiątki milionów ludzi - w Polsce każdy, kto wjeżdża do kraju. Pandemia objęła do tej pory swoim zasięgiem ponad 130 krajów. W Europie największe ognisko epidemii znajduje się we Włoszech, gdzie zmarło już 1800 osób.

/DIMITRIS TOSIDIS /PAP/EPA

