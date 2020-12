Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 8 312 nowych zakażeniach koronawirusem. W ciągu ostatniej doby 411 pacjentów z Covid-19 zmarło. Wielka Brytania stała się pierwszym państwem świata, które rozpoczęło szczepienia przeciwko Covid-19. Rejestracja chętnych do szczepień rusza na Węgrzech. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że mamy już zarezerwowanych i zakupionych ponad 60 mln dawek szczepionek od sześciu wiodących światowych producentów. Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 67,2 mln ludzi na świecie, ponad 1,53 mln zakażonych zmarło. Najważniejsze informacje na temat przebiegu epidemii w kraju i na świecie znajdzie w naszym raporcie dnia. Dane w nim są aktualizowane na bieżąco.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 8 312 nowych zakażeniach koronawirusem. W ciągu ostatniej doby 411 pacjentów z Covid-19 zmarło





Wielka Brytania stała się pierwszym państwem świata, które rozpoczyna szczepienia przeciwko Covid-19





Rejestracja chętnych do szczepień rusza na Węgrzech





Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska zakupiła już ponad 60 mln dawek szczepionek





Na konferencji prasowej we wtorek rano minister zdrowia Adam Niedzielski i szef KPRM Michał Dworczyk przedstawili projekt Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19





Narodowy Fundusz Zdrowia od piątku prowadzi elektroniczny nabór placówek medycznych, które chcą przystąpić do programu szczepień. Założono, że na mapie Polski pojawi się ok. 8 tys. punktów szczepień

Ponad 67,2 mln ludzi na świecie zakażonych koronawirusem, ponad 1,53 mln zmarło





11:49 Jak rząd chce zachęcić nas do szczepienia przeciw Covid-19

Zwolnienie z kwarantanny po kontakcie z osobami zakażonymi oraz po podróży do krajów wysokiego ryzyka, a także nieuwzględnianie w obowiązujących limitach zgromadzeń i spotkań - m.in. takie zachęty dla osób zaszczepionych przeciwko Covid - 19 zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.





11:44 27 grudnia dodatkowa niedziela handlowa?

Trwają rozmowy ws. zniesienia zakazu handlu w niedzielę, 27 grudnia br. m.in. z Radą Dialogu Społecznego - poinformowała we wtorek wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Zastrzegła, że takie decyzje podejmuje rządowy zespół zarządzania kryzysowego.





11:34 Szczepionki dla Polaków

Premier Mateusz Morawiecki we wtorkowym wpisie na Facebooku poinformował, że Polska zakupiła już ponad 60 mln dawek szczepionek.





11:31 Szczepienia w Polsce

Zwolnienie z kwarantanny po kontakcie z osobami zakażonymi oraz po podróży do krajów wysokiego ryzyka, a także nieuwzględnianie w obowiązujących limitach zgromadzeń i spotkań - takie zachęty dla osób zaszczepionych przeciwko Covid-19 zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szczepionka przeciwko Covid-19 ma być darmowa i dobrowolna. Akcja szczepień ruszy w 2021 roku.

11:27 Na narty do Czech lub Słowacji?

Nasi południowi sąsiedzi Czesi i Słowacy, mimo wcześniejszych zapowiedzi nie zdecydowali jeszcze, czy w święta będzie można jeździć na nartach. Decyzje przełożyli na piątek.

W obu krajach rządy miały wczoraj przekazać decyzje dotyczące otwarcia tras narciarskich. W Czechach planowano ich uruchomienie od 18 grudnia. Tamtejszy minister zdrowia oświadczył jednak, że wobec wzrastającej liczby zakażeń ta decyzja jeszcze nie zapadła.

Na Słowacji część wyciągów narciarskich jest otwarta, ale nie wiadomo jeszcze, czy będą mogły funkcjonować także w święta. Premier Słowacji zapowiedział już jednak, że w Boże narodzenia w całym kraju będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się bez aktualnego ujemnego wyniku testu na Covid-19.

11:08 Rząd ogłasza Narodowy Program Szczepień

Naszym celem jest przeprowadzenie w 2021 programu szczepień, który pozwoli nam uzyskać odporność populacji. To nasze kluczowe i największe wyzwanie. Przygotowaliśmy projekt dokumentu, który opisze procesy i zbierze informacje dot. tego programu - powiedział Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera ogłaszając Narodowy Program Szczepień przeciwko Covid-19.





10:41 Nowe dane

Mamy 8 312 nowych zakażeniach koronawirusem z województw: małopolskiego (1072), mazowieckiego (960), śląskiego (852), kujawsko-pomorskiego (690), wielkopolskiego (580), dolnośląskiego (566), łódzkiego (563), warmińsko-mazurskiego (528), pomorskiego (515), zachodniopomorskiego (486), lubelskiego (416), podkarpackiego (204), podlaskiego (193), świętokrzyskiego (182), lubuskiego (174), opolskiego (140).

Jak informuje resort, 191 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarły 94 osoby, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 317 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce ogółem wynosi 1 076 180, 20 592 pacjentów chorych na Covid-19 zmarło.





10:11 Czechy

W Czechach stwierdzono 4239 nowych zakażeń koronawirusem, o 666 więcej niż przed tygodniem. Czechach zanotowano już ponad 9 tys. zgonów w związku z Covid-19 - zmarło dokładnie 9036 osób. Ministerstwo zdrowia podało, że w poniedziałek zmarły 52 osoby, ale te dane będą uaktualniane w ciągu dnia.

09:47 Zakaz lotów będzie przedłużony

Do 31 grudnia będzie przedłużony zakaz lotów w międzynarodowym ruchu lotniczym. Z zakazu wyłączone są m.in. państwa UE, strefy Schengen oraz lotniska w stanach Illinois i Nowy Jork w USA.

08:58 Szczepienia w Polsce

Szybsza wizyta u lekarza, częściowe zwolnienie z kwarantanny oraz - być może - zgoda na zdjęcie maseczki. To rodzaj zachęty do zaszczepienia się na koronawirusa - ustalili dziennikarze RMF FM.







08:53 Symboliczna chwila w Wielkiej Brytanii

Historyczny strat programu szczepień przeciw koronawirusowi w Wielkiej Brytanii. Pierwszą szczepionkę przyjęła 90-letnia Margaret Keenan z Irlandii Północnej.





07:32 Korea Południowa

Rząd Korei Południowej zagwarantuje wczesny dostęp do szczepionek przeciw Covid-19 dla 44 mln mieszkańców kraju. Seul zamierza sprowadzić po 20 mln dawek szczepionek firm AstraZeneca, Pfizer i Moderna, które wymagają podania dwóch dawek, oraz 4 mln dawek specyfiku firmy Jannsen, który podawany jest jeden raz. Szczepionki dla kolejnych 10 mln osób zostaną zakupione poprzez mechanizm dystrybucji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) COVAX. Będą to specyfiki opracowane przez firmy AstraZeneca, Pfizer i Sanopi. Pierwsze dawki mają zostać dostarczone w lutym.

07:05 Wielka Brytania już szczepi

W Wielkiej Brytanii rozpoczynają się szczepienia przeciw Covid-19. Jest ona pierwszym krajem świata, w którym szczepionka opracowana przez firmy Pfizer i BioNTech wchodzi do użytku. W Wielkiej Brytanii z powodu Covid-19 zmarły dotychczas 61 434 osoby, co jest piątym najwyższym bilansem na świecie i najwyższym w Europie.





06:44 Niemcy

Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha poinformował o 14 054 nowych przypadkach koronawirusa w Niemczech zarejestrowanych podczas ostatniej doby. Na Covid-19 zmarło 423 pacjentów.

Z powodu utrzymującej się wysokiej liczby infekcji staje się coraz bardziej prawdopodobne, że środki podejmowane w walce z koronawirusem zostaną zaostrzone przed świętami Bożego Narodzenia.

06:38 Szczepienia w Polsce

Dziś poznamy narodową strategię szczepień. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w operacji szczepień weźmie udział 40-50 tys. medyków. W każdej gminie ma funkcjonować co najmniej jeden mobilny punkt szczepienny.

06:33 Lockdown a alkohol

Im więcej czasu podczas pandemii muszą spędzać w domach osoby dorosłe, tym większym problemem staje się nadużywanie alkoholu. O problemie informują naukowcy na łamach “American Journal of Drug and Alcohol Abuse".





06:30 Brazylia

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Brazylii 20 371 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 376 kolejnych zgonów. Łączna liczba przypadków zakażeń od początku pandemii wzrosła do 6 623 911, liczba ofiar śmiertelnych do 177 317.

Brazylia jest trzecim krajem na świecie, po USA i Indiach, w którym stwierdzono ponad 6 mln zakażeń. Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych.

06:26 Węgry

Premier Węgier Viktor Orban zapowiedział, że obowiązująca w tym kraju godzina policyjna, nie zostanie zniesiona 31 grudnia i obowiązywać będzie zakaz imprez sylwestrowych. Dziś też rozpoczyna się rejestracja osób, które będą chciały się zaszczepić.

Na Węgrzech do tej pory zakaziło się 254 148 osób, zmarły 5984 osoby.

06:20 USA

W Stanach Zjednoczonych zarejestrowano w ciągu ostatniej doby 183 775 zakażeń koronawirusem. Zmarło 1390 kolejnych osób, chorych na Covid-19. W sumie w USA od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 14 932 613 osób, stwierdzono 283 621 przypadków śmiertelnych.

Najwięcej ofiar śmiertelnych jest w stanie Nowy Jork. Pod względem liczby infekcji najgorsza sytuacja jest w Kalifornii. Gubernator tego stanu poinformował, że prawie połowa z 40 mln mieszkańców i jego duża część powierzchni będzie objęta ścisłym lockdownem, w tym zakazem wychodzenia z domu. Zgodnie z wydanym przez niego zarządzeniem zamknięta będzie większość firm, a ludzie nie będą mogli spotykać się z nikim spoza ich gospodarstwa domowego.