U jednego z uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie potwierdzono obecność koronawirusa. Kwarantanną objęto ponad sto osób - uczniów szkoły i ich rodziny.

Opolskie: Koronawirus w szkole. Ponad sto osób na kwarantannie. Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Do zakażenia jednego z uczniów doszło w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie,Poza jedną klasą, która przeszła na zdalny tryb nauczania, placówka pracuje normalnie.

Jak informuje Małgorzata Gudełajtis z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu, kwarantanną objęto w sumie 110 osób. Trwają badania uczniów i nauczycieli pod kątem obecności koronawirusa.

W II LO w Olsztynie poniedziałek jest dniem wolnym od zajęć. W niedzielę wieczorem szkoła została poinformowana przez sanepid o tym, że jeden z uczniów jest zakażony koronawirusem.



Na zdalne nauczanie przeszedł też Zespół Szkół nr 1 w Działdowie. U jednego z nauczycieli zdiagnozowano Covid-19.



Koronawirusa potwierdzono też u jednej z osób z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Olsztynie. Sanepid po przeanalizowaniu sytuacji zdecydował, że do szkoły nie przychodzą uczniowie z klas uczących się w nowej części czyli kl.6a, 7a, 7b i 8 do niedzieli 13.09.2020 r. Z tego względu, ze nie ma zagrożenia w innych częściach szkoły to pozostałe klasy mają lekcje normalnie. Klasy z nowej część będą miały nauczanie zdalne - komunikat takiej treści wysłano wczoraj rodzicom na platformie Librus.