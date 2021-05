Mamy 6 431 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby odnotowano 510 zgonów z powodu Covid-19. Zgodnie z harmonogram szczepień dziś przyszła kolej na rejestrację osób w wieku 28 i 29 lat, które w I kwartale nie zgłosiły chęci zaszczepienia. To urodzeni w latach 1992-1993. Od piątku będą mogły to zrobić trzy kolejne roczniki. Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u 154,46 mln ludzi na świecie, a ponad 3,23 mln zakażonych zmarło. Najważniejsze informacje na temat walki z pandemią w kraju i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia. Dane w nim są aktualizowane na bieżąco.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Punkt szczepień drive-thru przeciw Covid-19 w pobliżu szpitala tymczasowego na terenie Targów Kielce / Piotr Polak / PAP

12:32 Szczepienie a odporność

Co najmniej tydzień po szczepieniu drugą dawką nabywamy maksymalnej odporności przeciw koronawirusowi - tak przekonują w rozmowie z RMF FM epidemiolodzy. Wraz z coraz szerszą akcją szczepień przeciw Covid-19 porządkujemy informacje, co dzieje się po tym, gdy dostajemy szczepionkę.









11:38 Francja

Lato może być koszmarem z uwagi na powrót pandemii, a harmonogram luzowania obostrzeń sanitarnych we Francji podyktowany jest względami politycznymi i zbyt optymistyczny - oceniła epidemiolog i szefowa oddziału chorób zakaźnych szpitala św. Antoniego w Paryżu Karine Lacombe.

We Francji "paszport sanitarny" obowiązywać będzie też turystów zagranicznych. Wszyscy będą musieli go okazać, wchodząc do kina, teatru lub na stadion, tak samo jak na targach i wystawach gromadzących ponad 5 tys. osób.

11:15 Zdaniem ekspertów

Szczepionka Pfizera jest skuteczna przeciwko wariantom koronawirusa z RPA i Wielkiej Brytanii. Z kolei preparat Moderny w trzeciej dawce chroni przed wariatem południowoafrykańskim i brazylijskim - stwierdzają eksperci, powołując się na najnowsze badania.

10:38 Nowe dane

Mamy 6 431 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby odnotowano 510 zgonów z powodu Covid-19.





10:23 Rosja

Ośrodek badań nad preparatami immunobiologicznymi im. Michaiła Czumakowa Rosyjskiej Akademii Nauk ocenił na podstawie badań wśród 600 osób, że szczepionka przeciw polio, czyli porażeniu dziecięcemu (chorobie Heinego-Medina) jest skuteczna przeciw Covid-19.



10:17 11 szczepów koronawirusa na Śląsku

Obecność 11 wariantów koronawirusa, w tym dwa uznawane obecnie za tzw. warianty alarmowe, stwierdzili w populacji województwa śląskiego naukowcy z Laboratorium Genetycznego Gyncentrum w Sosnowcu.

Obok najpopularniejszego obecnie w Polsce wariantu brytyjskiego B.1.1.7, w trzech przebadanych próbkach naukowcy stwierdzili obecność wariantu brazylijskiego (P.1).

We wtorek Ministerstwo Zdrowia podało, że w Katowicach obecny jest także wariant indyjski, którym zakażone są zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty.

09:35 Indie

W ciągu ostatniej doby w Indiach zgłoszono kolejny rekord: 412 262 zakażenia koronawirusem i 3980 zgonów. Druga fala epidemii Covid-19 "zalewa system opieki zdrowotnej" i rozprzestrzenia się z miast na rozległe tereny wiejskie - pisze Reuters.

Według danych indyjskiego ministerstwa zdrowia liczba zakażeń koronawirusem w drugim najludniejszym kraju świata przekroczyła w czwartek 21 milionów, a liczba zmarłych w związku z Covid-19 sięgnęła 230 168. Eksperci medyczni twierdzą, że rzeczywista liczba zachorowań w Indiach może być od pięciu do dziesięciu razy większa niż oficjalne dane.

08:46 Niemcy

Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn chce, by szczepionka przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca dostępna była dla wszystkich chcących się zaszczepić obywateli, bez stosowania w tym przypadku zasady grup priorytetowych.

Dodał, że chciałby ponadto uelastycznić czas podania drugiej dawki preparatu AstraZeneki, na którą obecnie czeka się 12 tygodni.

Jak przypomina agencja dpa, po wykryciu przypadków zakrzepicy żył u młodszych osób zaszczepionych tym specyfikiem obecnie w Niemczech jest on podawany osobom powyżej 60. roku życia. Z drugiej strony, wielu młodych Niemców zgłasza chęć zaszczepienia się właśnie tym produktem, ale nie mogą tego zrobić ze względu na obowiązywanie grup priorytetowych.

06:41 Zaszczepieni bez przywilejów

Rząd wstrzymuje decyzję o przyznaniu osobom zaszczepionym dodatkowych, daleko idących uprawnień. Gabinet Mateusza Morawieckiego nie chce więc iść śladem wielu zachodnich rządów, które ogłaszają zachęty dla zaszczepionych.





06:27 Maseczki na powietrzu

Zniesienia nakazu noszenia maseczek na świeżym powietrzu przesądzone. Przepisy w tej sprawie pojawią się już dziś w rozporządzeniu przygotowywanym przez Ministerstwo Zdrowia.





06:23 Szczepienia przeciw Covid-19

Zgodnie z harmonogram szczepień dziś przyszła kolej na rejestrację osób w wieku 28 i 29 lat, które w I kwartale nie zgłosiły chęci zaszczepienia. To urodzeni w latach 1992-1993. Od piątku mogą się zapisać trzy kolejne roczniki.

05:07 Moderna - nowe badania

Koncern farmakologiczny Moderna poinformował, że trzecia dawka jego szczepionki przeciw Covid-19 i jego innej, eksperymentalnej szczepionki zwiększa odporność na brazylijski i południowoafrykański wariant koronawirusa. Moderna bada też preparat łączący oba te specyfiki.