Mamy 6 047 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło 453 pacjentów z Covid-19. Od dziś osoby w wieku od 25 do 27 lat mogą rejestrować się na szczepienia. Podano dotąd w sumie 13 034 348 zastrzyków ze szczepionką przeciw Covid-19. Korzyści ze szczepionki firmy Johnson & Johnson w zapobieganiu Covid-19 przewyższają ryzyko skutków ubocznych - oświadczyła Europejska Agencja Leków. Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u 155 mln ludzi na świecie, a ponad 3,24 mln zakażonych zmarło. Najważniejsze informacje na temat walki z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia. Dane w nim są aktualizowane na bieżąco.

Pracownicy szpitala w Ahmadabadzie / PAP/EPA

17:25 Niemcy

Bundesrat przyjąłrządowy plan zwolnienia osób zaszczepionych przeciw Covid-19 oraz ozdrowieńców z wielu obostrzeń epidemicznych. Oznacza to, że nowe zasady mogą wejść w życie już w weekend. W Niemczech co najmniej jedną dawkę szczepionki dostało ponad 26,2 mln osób, czyli 31,5 proc. ludności.



O odsetku zaszczepionej populacji poinformował minister zdrowia Jens Spahn. Jak dodał, 8,8 proc. mieszkańców kraju przyjęło już dwie dawki.

17:23 AstraZeneca

Alternatywna wobec produktu firmy AstraZenaca szczepionka przeciw Covid-19 powinna być zaoferowana wszystkim osobom poniżej 40. roku życia - zarekomendowała brytyjska Wspólna Komisja Szczepień i Immunizacji (JCVI).



17:22 Epidemia chorób skóry

Ponad dwie trzecie społeczeństwa może obecnie cierpieć na zapalenie skóry rąk z powodu rygorystycznego mycia rąk i używania preparatów na bazie alkoholu podczas pandemii Covid-19 - ogłoszono podczas sympozjum European Academy of Dermatology and Venerology (EADV) 2021.



15:05 Szczepionka Johnson & Johnson

Korzyści ze szczepionki firmy Johnson & Johnson w zapobieganiu Covid-19 przewyższają ryzyko skutków ubocznych - oświadczyła Europejska Agencja Leków. EMA zakończyła weryfikację zgłaszanych przypadków wystąpienia nietypowych zakrzepów krwi przy niskiej liczbie płytek po zastosowaniu tego preparatu.



13:54 Więzienia

Od 1 czerwca w zakładach karnych oraz aresztach śledczych planowane jest przywrócenie widzeń w reżimie sanitarnym - poinformowała Służba Więzienna. Czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny, a uczestniczyć w nim będzie mogła tylko jedna osoba.



Jak dodano, od 1 lipca planowane jest zwiększenie liczby osób mogących uczestniczyć w widzeniu z uwzględnieniem niepełnoletnich.

13:53 EMA

Europejska Agencja Leków (EMA) rozpoczęła przyspieszoną ocenę (rolling review) leku opartego na przeciwciałach klonalnych firm GlaxoSmithKline i Vir Biotechnology. Badania laboratoryjne sugerują, że środek działa przeciwko wszystkim groźnym wariantom koronawirusa.



12:59 Ukraina

Ukraina wyszła z trzeciej fali pandemii - uważa minister ochrony zdrowia tego kraju Maksym Stepanow. Od soboty na Ukrainie nie będzie już żadnego regionu w czerwonej strefie epidemicznej, dla której przewidziane są najostrzejsze restrykcje.

Na Ukrainie od początku pandemii zakażenie wykryto u ponad 2,1 mln ludzi. Zmarło ok. 45,8 tys. zainfekowanych. Poprzedniego dnia potwierdzono 8,4 tys. zakażeń i 379 zgonów, a za wyleczonych uznano ok. 19,5 tys. osób.

12:25 Włochy

Drugi tydzień z rzędu żaden włoski region nie jest już strefą wysokiego ryzyka zakażeń - wynika z monitoringu prowadzonego przez krajowy Instytut Służby Zdrowia. 15 regionów kraju to strefa średniego zagrożenia, a 6 - niskiego. To dane z najnowszego raportu.

W cotygodniowym podsumowaniu, o którym informuje w piątek Ansa, zwraca się uwagę na dalszą generalną poprawę sytuacji epidemicznej we Włoszech.

12:21 Brytyjska mutacja na Śląsku

Osoby, u których wykryto brazylijski wariant koronawirusa, choć mają status ozdrowieńców, przejdą dodatkowe badania. Nadzorem epidemiologicznym objęto też osoby, z którymi się kontaktowały. Chodzi o trzy przypadki brazylijskiej mutacji potwierdzone w województwie śląskim.





11:18 Szczepienia

W czwartek wykonano w Polsce ponad 400 tys. szczepień przeciw Covid-19, co jest nowym rekordem dziennym - wskazał w piątek szef KPRM i jednocześnie pełnomocnik rządu ds. narodowego programu szczepień Michał Dworczyk.

Najnowsze dane mówią, że podano dotąd w sumie 13 034 348 zastrzyków ze szczepionką przeciw Covid-19.





10:37 Wesela

Nawet najmłodsze dzieci będą uwzględniane w limitach wstępu na wesela i inne imprezy okolicznościowe. W nocy opublikowane zostało rządowe rozporządzenie zakładające wznowienie wesel od 15 maja. Przepisy określają liczbę gości np. weselnych - i nie przewidują wyjątków dot. dzieci. Dla organizatorów takich wydarzeń może to być dużym utrudnieniem.





10:36 Nowe dane

Mamy 6 047 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło 453 pacjentów z Covid-19.





10:15 Szczepienia

Mamy wykonane 13 mln szczepień przeciwko Covid-19 - przekazał szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. narodowego programu szczepień Michał Dworczyk i dodał, że zarejestrowanych osób, w tym na drugą dawkę, jest ok. 20 mln.



10:15 Morderna

Amerykańska firma farmaceutyczna Moderna podała, że jej szczepionka przeciwko Covid-19 jest w 96 proc. skuteczna wśród młodzieży w wieku 12-17 lat - wynika z pierwszych badań klinicznych.

07:32 Indie

W ciągu ostatniej doby w Indiach zdiagnozowano 414 188 nowych zakażeń koronawirusem, 3915 zainfekowanych osób zmarło - wynika z danych z piątku resortu zdrowia tego kraju. Jedynie w tym tygodniu w Indiach odnotowano 1,57 mln zakażeń i ponad 15,1 tys. zgonów.

Od wybuchu epidemii w Indiach zgłoszono 21,49 mln infekcji i 234 083 zgony w związku z Covid-19.

Ale piątkowe dane dotyczące nowych zakażeń są rekordowe od początku pandemii - zwraca uwagę anglojęzyczny dziennik "Times of India".





07:05 Hotele

Koniec lockdownu w turystyce. O północy działalność wznawiają hotele, które były zamknięte od 20 marca. Jak zauważa "Rzeczpospolita", straty hoteli opiewają na miliardy złotych. Część obiektów trafia na wyprzedaże.







06:46 Grecja

Polscy turyści od 19 kwietnia mogą wjeżdżać do Grecji, ale od 14 maja będzie to łatwiejsze. "Otwieramy cały sektor turystyczny i do tego czasu zniesiona zostanie znaczna część restrykcji wz. z epidemią" - zapowiedział minister turystyki Grecji Haris Theoharis.







06:19 Koronawirus u zwierząt

U 31 proc. domowych psów i 40 proc. kotów naukowcy wykryli SARS-CoV-2 po diagnozie ich właścicieli. Z wyższym ryzykiem infekcji wiązała się m.in. sterylizacja zwierzęcia. Tak mówi wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców z Rio de Janerio.







05:55 San Marino

W szpitalu w San Marino zamknięto oddział dla chorych na Covid-19. Do domu wypisany został ostatni pacjent - podał miejscowy dziennik "Libertas". Miesiąc temu przebywało tam 40 chorych, a na intensywnej terapii nie było wolnego miejsca.

Ostatniej doby w San Marino, gdzie mieszka 33 tysiące osób, zanotowano jedno nowe zakażenie; siedem osób zostało uznanych za wyleczone.

05:13 Szczepienia

Zgodnie z harmonogram szczepień w piątek przyszła kolej na rejestrację osób w wieku od 25 do 27 lat, które w I kwartale nie zgłosiły chęci zaszczepienia. Po raz pierwszy jednego dnia odbywają się zapisy trzech roczników.



05:11 Brazylia

Liczba zakażeń koronawirusem w Brazylii od początku pandemii przekroczyła 15 milionów. W ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono 73 380 nowych infekcji. Resort zdrowia podał także, że w minionej dobie zmarło 2550 osób. Tym samym ogólna liczba przypadków śmiertelnych w Brazylii wynosi 414 949.

Pod względem liczby zakażeń Brazylia jest trzecim krajem na świecie, za USA i Indiami, natomiast pod względem śmiertelności jest na drugim miejscu za USA.

