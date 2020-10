Pandemia koronawirusa wpływa na polskie szkolnictwo. Zgodnie z nowym rozporządzeniem lekcje w klasach IV-VIII szkół podstawowych będą odbywały się online. Zdalnie nauczanie wprowadzono także w liceach, technikach i innych placówkach ponadpodstawowych oraz na uczelniach. Zmiany będą obowiązywały do 8 listopada. "Zobaczymy, czy wprowadzane obecnie przez rząd ograniczenia przyniosą efekt wyhamowania wzrostu zakażeń" – skomentował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Od poniedziałku uczniowie podstawówek z klas IV-VIII przechodzą na naukę zdalną. Zajęcia online odbywają się także w szkołach ponadpodstawowych i na uczelniach. Rozporządzenie, na mocy którego wprowadzono zmiany, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w piątek wieczorem. Obostrzenia będą obowiązywały przez 2 tygodnie, do 8 listopada.

Dziś mamy niestety sytuację taką, że trzeba reagować na zwiększenie liczby zakażonych koronawirusem takimi właśnie obostrzeniami - uzasadnił podjętą decyzję szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek.



Cytat To się zmieniało z dnia na dzień. Jeszcze dwa dni temu myśleliśmy o zdecydowanie łagodniejszych obostrzeniach. Myśleliśmy o tym, żeby wyższe roczniki szkół podstawowych przechodziły bądź to na zdalne nauczanie, bądź to na nauczanie hybrydowe - połowa dzieci w szkole, połowa na zdalnym i zamiennie. Niestety te zwyżki osób zakażonych koronawirusem nie idą tylko w setki, ale w tysiące i taka reakcja jest niestety konieczna dodał Czarnek

W całym kraju ogranicza się też funkcjonowanie szkół podstawowych dla dorosłych i placówek kształcenia ustawicznego - głosi dokument opublikowany w Dzienniku Ustaw.



Na nauczanie zdalne przechodzą również szkoły i placówki, które prowadzą kształcenie zawodowe. Stacjonarnie będzie mogła odbywać się jedynie nauka przedmiotów praktycznych, których nie da się uczyć online.





Gdzie nauka pozostaje bez zmian?

Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych nadal będzie odbywała się w trybie stacjonarnym. Podobną decyzję podjęto w przypadku szkól specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.



Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej będą mogli sami decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie musiał zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole z wykorzystaniem komputerów.



Praktyki zawodowe, które miały odbywać się w czasie trwania nowych obostrzeń, także mają być realizowane zdalnie na przykład w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego. Do 8 listopada pracować nie muszą również uczniowie branżowych szkół I stopnia.

Nowe obostrzenia

Według nowych restrykcji dzieci do 16 roku życia mogą wychodzić na ulicę wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Zakaz obowiązuje od 8:00 do 16:00 w dni powszednie, czyli od poniedziałku do piątku. Chodzi o to, żeby dzieci rzeczywiście były w domach i się uczyły zdalnie.



Ministerstwo Zdrowia w mediach społecznościowych rozwiało wątpliwości rodziców dotyczące tego, czy np. uczniowie klas III szkoły podstawowej mogą w godzinach 8:00-16:00 sami chodzić do szkoły i wracać z niej do domu mimo obostrzeń.



Zakaz przemieszczania się dzieci nie dotyczy drogi z i do szkoły. Oznacza to, że uczniowie mogą dalej samodzielnie chodzić na lekcje. Warto jednak pamiętać, że podczas wyjścia dziecko nie może zatrzymywać się u kolegów i koleżanek, pójść samemu na boisko sportowe, czy wchodzić do sklepów.

Oprócz zmian w szkolnictwie, premier Mateusz Morawiecki ogłosił w piątek szereg innych, nowych restrykcji, które mają powstrzymać rozwój epidemii koronawirusa w Polsce. Od soboty cała Polska znajduje się w strefie czerwonej. Zakazana jest organizacja przyjęć okolicznościowych, inaczej funkcjonują także sklepy i lokale gastronomiczne. W miejscach publicznych obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Pełną listę restrykcji omówiliśmy w oddzielnym artykule.