Otwarte sklepy w galeriach handlowych i powrót do szkół uczniów z klas 1-3 w szkołach podstawowych - m.in. takie zmiany czekają nas od jutra. Rząd znosi część koronawirusowych obostrzeń. "Nie możemy się doczekać" - mówią mieszkańcy Warszawy, z którymi rozmawiał dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.

W ostatnich dniach notujemy znaczny spadek zakażeń koronawirusem. Napawa to optymizmem i pozwala rządowi na luzowanie części koronawirusowych obostrzeń.

Pierwsze restrykcje zostały zniesione już na samym początku maja. Od wczoraj możemy uprawiać sport w obiektach na świeżym powietrzu przy zachowaniu limitu do 50 osób. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży mogą także ćwiczyć w budynkach, np. w basenach. Jest tutaj jednak jedno zastrzeżenie - obiekt może mieć maksymalnie 50 proc. obłożenie.



Czeka nas sporo zmian

To nie koniec luzowania obostrzeń. Już od jutra czekają nas spore zmiany w funkcjonowaniu instytucji kultury, handlu, edukacji i życiu duchowym.



4 maja działalność wznowią galerie handlowe, a także duże sklepy budowlane i meblowe. Co ważne, będą one mogły funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym i z zachowaniem limitu limitu 1 osoby na 15 m2.

Jutro otwarte zostaną również obiekty kultury, czyli np. galerie sztuki i muzea. Zarządzający tymi obiektami będą musieli przestrzegać limitów - na 15 m2 może znajdować się wyłącznie 1 osoba. Taka sama zasada będzie obowiązywała w miejscach kultu religijnego. Rząd rekomenduje przy tym, aby nabożeństwa odprawiać na świeżym powietrzu.



Od 4 maja wszystkie dzieci z klas 1-3 będą uczyły się stacjonarnie.

Wnuki wracają do szkół. Cieszę się, że w końcu będą w swoim środowisku, przyjaźnie się odnowią. One też się cieszą. W domu było fajnie, ale w pewnym momencie nudno - mówi w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Dobrołowiczem mieszkanka Warszawy.

Co zmieni się 4 maja? Pełna lista luzowania obostrzeń

Kultura - otwarte galerie sztuki i muzea:

limit 1 osoby na 15 m 2

działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Handel - otwarte sklepy budowlane, meblowe, galerie handlowe:

limit 1 osoby na 15 m 2

działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Kult religijny - nabożeństwa z limitem osób:

limit 1 osoby na 15 m 2 w świątyniach

w świątyniach rekomendacja odprawiania ceremonii na świeżym powietrzu

Edukacja - szkoły podstawowe:

nauka stacjonarna dla klas 1-3 szkoły podstawowej

ścisły reżim sanitarny - m.in. wietrzenie sal podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy

W maju dalej luzujemy

Rząd zapowiedział, że kolejnych dniach maja luzowane będą także inne obostrzenia. Dalsze znoszenie obostrzeń będzie możliwe jedynie, jeśli utrzymamy niski wskaźnik zakażeń koronawirusem. Nie będziemy musieli wówczas nosić maseczek na świeżym powietrzu (od 15 maja), otwarte zostaną restauracje (ogródki od 15 maja, gastronomia wewnętrzna od 29 maja), wszyscy uczniowie wrócą do szkół (od 29 maja), swoją działalność wznowią także kina i teatry (od 29 maja).

