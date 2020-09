Najprawdopodobniej w piątek rano Ministerstwo Zdrowia poinformuje o tym, w których powiatach obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia związane z koronawirusem – zapowiedział rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.

MZ: Nowa lista żółtych i czerwonych stref najprawdopodobniej w piątek / Grzegorz Michałowski / PAP

Ministerstwo Zdrowia aktualizuje listę powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia w związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem.

Lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat trafia do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej.



Najprawdopodobniej nowy wykaz stref przedstawimy w piątek rano. W czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawi strategię działań na jesień, dotyczącą działań związanych z koronawirusem i grypą - podkreślił rzecznik MZ.

Jakie obostrzenia w poszczególnych strefach?

W strefie czerwonej obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów i działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób - jedna na 10 mkw. W kinach może być 25 proc. publiczności. W kościołach lub w innych obiektach kultu dopuszczalne jest 50 proc. tak zwanego obłożenia budynku, na zewnątrz limit wynosi 150 osób. Liczba osób biorących udział uroczystościach rodzinnych i w weselach została ograniczona do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne będzie zakrywania nosa i ust.



W strefie żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 mkw. w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach jest limit osób - jedna na 7 mkw. W kinach może być 25 proc. publiczności. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych nie może przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi.



Według najnowszych danych MZ badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 595 osób w Polsce. 20 chorych zmarło.



Nowe potwierdzone przypadki zakażenia SARS-CoV-2 pochodzą z województw: mazowieckiego (133), małopolskiego (114), śląskiego (63), wielkopolskiego (53), podkarpackiego (46), pomorskiego (42), łódzkiego (34), warmińsko-mazurskiego (19), lubelskiego (19), kujawsko-pomorskiego (16), świętokrzyskiego (15), dolnośląskiego (13), lubuskiego (9), opolskiego (8), podlaskiego (7) i z zachodniopomorskiego (4).