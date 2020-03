Trwają głosowania nad trzema projektami ustaw wchodzących w skład rządowej tarczy antykryzysowej. Część z posłów głosujących znajduje się na sali posiedzeń, część w innych salach w Sejmie, a część głosuje zdalnie.

Część z posłów głosujących zasiadła na sali posiedzeń, część w innych salach w Sejmie, a część głosuje zdalnie / PAP/Leszek Szymański /

Posłowie przyjęli dwa z trzech projektów ustaw z "tarczy": ustawę rozszerzającą kompetencje PFR dot. wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa oraz ustawę wprowadzającą zmiany w 14 "zdrowotnych" regulacjach, by skuteczniej walczyć z COVID-19.



Po głosowaniach nad tymi projektami posłowie odrzucili w jednym głosowaniu wszystkie poprawki Senatu do budżetu na 2020 r.



Następnie posłowie mieli przejść do głosowania nad ostatnim z projektów związanych z "tarczą antykryzysową". "W związku z tym, że klub KO kilkanaście minut temu zgrupował poprawki i dopiero przekazał je do biura legislacyjnego (...) ogłaszam przerwę do godz. 2.00" - poinformowała marszałek Sejmu.