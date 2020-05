Jak nieoficjalnie dowiedzieli się reporterzy RMF FM, za dwa tygodnie rząd chce zezwolić na otwarcie siłowni. Na otwarcie basenów prawdopodobnie trzeba jednak będzie poczekać dłużej. Spowodowane jest to trudnością w zachowaniu obostrzeń w tych miejscach.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Z nieoficjalnych informacji dotyczących kolejnego etapu odmrażania przez rząd gospodarki wynika, że już za dwa tygodnie możemy się spodziewać otwarcia siłowni.

Oczywiście i w tym przypadku konieczne będzie przestrzeganie szczególnych zasad bezpieczeństwa. Klienci siłowni zobowiązani będą do dezynfekcji sprzętu każdorazowo po zakończonych ćwiczeniach. Właściciele obiektów zobowiązani będą do ograniczenie liczby ćwiczących osób i zadbania o zachowanie dystansu pomiędzy ćwiczącymi i sprzętami do ćwiczeń.

Dodatkowo zamknięte mają być prysznice, a być może także szatnie.

O ile zachowanie takich zasad bezpieczeństwa jest możliwe na siłowniach, tak nie ma możliwości wprowadzenia ich na basenach. Szczególnie trudno o to w aquaparkach, gdzie zjeżdżalnie i brodziki dla dzieci uniemożliwiają zachowanie dystansu.

Baseny prawdopodobnie zostaną otwarte z kolejnym etapie odmrażania gospodarki, za trzy lub cztery tygodnie. Wszystko oczywiście zależy od rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce.

Nie tylko siłownie

Za dwa tygodnie rząd chce również otworzyć salony tatuażu i piercingu. Miałoby to nastąpić od 1 czerwca - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.

Branża zajmująca się tatuowaniem i kolczykowaniem chciałaby wznowić działalność ją nawet już od najbliższego poniedziałku. Podobnie jak branża kosmetyczną, od której, jak twierdzi, niczym się nie różni.

Nie chce się na to zgodzić Ministerstwo Zdrowia. Twierdzi, że w odróżnieniu od salonów kosmetycznych, w salonach tatuażu i piercingu dochodzi do kontaktu z krwią, a to znacznie bardziej niebezpieczne niż kontakt z klientem w salonach kosmetycznych.

Poza tym np. sesje tatuażu trwają wiele godzin. Jeżeli klient albo tatuażysta będą zarażeni, to właściwie mamy gwarancję przeniesienia choroby a drugą osobę. Dlatego rząd chce poczekać co najmniej 2 tygodnie na otwarcie tych placówek.