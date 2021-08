O ponad jedną piątą więcej zakażeń koronawirusem niż tydzień temu we wtorek znajdzie się w dzisiejszym raporcie Ministerstwa Zdrowia - dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. To oznacza, że ostatniej doby w Polsce potwierdzono około dwustu nowych przypadków Covid-19. To najwięcej od czerwca.

REKLAMA