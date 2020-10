Poznaliśmy decyzję rządu Mateusza Morawieckiego i sztabu kryzysowego ws. powrotu do szkół - również podstawowych - nauki zdalnej. Jak ogłosił premier na konferencji prasowej: od najbliższej soboty do domów, na lekcje online, odesłane zostają wszystkie dzieci od czwartej do ósmej klasy podstawówek, a także wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych i wyższych.

