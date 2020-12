Od 28 grudnia czeka nas wiele zmian. W życie wejdzie narodowa kwarantanna, z którą wiążą się kolejne koronawirusowe restrykcje. Na adres fakty@rmf.fm dostajemy od Was bardzo wiele pytań dotyczących obostrzeń. Nasi dziennikarze zwracają się z nimi po odpowiedź do przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.

Od 28 grudnia do 17 stycznia w Polsce będzie obowiązywała narodowa kwarantanna. Nowe obostrzenia wiążą się ze zmianami w funkcjonowaniu wielu branż m.in. handlu.

Restrykcje wprowadzone przez rząd rodzą także wiele pytań. Poniżej omawiamy kwestie, o które najczęściej nas pytacie.

Czy w Sylwestra - pomimo zakazu przemieszczania się po 19.00 - będzie można odwiedzić na przykład starszą, chorą osobę, aby jej pomóc?



Według informacji, jakie uzyskaliśmy w resorcie zdrowia, opiekę nad starszą osobą powinniśmy zorganizować tak, aby nie trzeba było wyjeżdżać z domu po 19.00, tylko wcześniej przywieźć ją do siebie. Wychodzenie z domu będzie dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach: na przykład, gdy będzie to wyjazd do pracy albo gdy będziemy potrzebować leku z apteki i nie dało się tego wcześniej przewidzieć.

Co zrobić, jeśli w noc sylwestrową będę musiał(a) dotrzeć do pracy i zatrzyma mnie policja?

Dotarcie do pracy i powrót z niej to jeden z wyjątków od zakazu przemieszczania się, jaki obowiązywał będzie w noc sylwestrową między 19:00 a 6:00 rano. Oczywiście musimy liczyć się z tym, że w drodze może zatrzymać nas patrol policji i zapytać o cel podróży: dobrze będzie więc mieć ze sobą jakiś dowód, np. zaświadczenie od szefa.

W sylwestra nie będzie mi wolno wyprowadzić psa?

Od zakazu przemieszczania się, jaki obowiązywał będzie w noc sylwestrową między 19:00 a 6:00 rano, przewidziane będą wyjątki. Jest wśród nich również konieczność wyjścia z psem: jeśli pojawi się taka potrzeba, będziemy mogli wyprowadzić naszego czworonoga.

Co zrobić, jeśli w sylwestra nagle się źle poczuję?

Co do zasady w noc sylwestrową obowiązywał będzie między 19:00 a 6:00 rano zakaz przemieszczania się. Przepisy przewidywać będą jednak wyjątki, a jednym z nich będzie ważna potrzeba życiowa. Chodzi w tym przypadku właśnie o sytuacje, kiedy będziemy musieli nagle udać się do apteki czy lekarza albo pojechać do bliskiego, który źle się poczuje.

Co ma zrobić osoba, która ma zaplanowaną delegację na przykład dziesiątego dnia stycznia, gdy hotele będą zamknięte?

Tu resort zdrowia odpowiada, że jest jeszcze czas, aby przeorganizować pracę w taki sposób, aby nie wymagała wyjazdu z noclegiem albo przesunąć pewne zadania, gdy hotele będą ponownie otwarte. Przed 17 stycznia wyjazdy służbowe z noclegiem będą dozwolone tylko dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali i zawodowych sportowców.

Czy negatywny test na koronawirusa będzie zwalniał z kwarantanny przy powrocie z zagranicy?



Między 28 grudnia, a 17 stycznia obowiązkowa, 10-dniowa kwarantanna obejmie każdego, kto przyjedzie do Polski transportem zorganizowanym, czyli samolotem - także czarterowym, pociągiem, autobusem czy przypłynie statkiem. Jeżeli nimi przyjeżdżamy to nieodwołalnie trafiamy na 10 dni kwarantanny. Nie jest ważne, że szybko zrobimy test na koronawirusa - nie skróci on kwarantanny. Co istotne, to że my trafimy na kwarantannę nie znaczy, że trafiają na nią nasi współdomownicy. Ich ona - o ile jesteśmy zdrowi - nie dotyczy.



Jak przyjechać z zagranicy, żeby nie trafić na kwarantannę?



Prywatnym środkiem transportu, czyli własnym samochodem, motorem albo rowerem.



Cały czas czekamy na Wasze pytania dotyczące nowych przepisów - adres fakty@rmf.fm jest do Waszej dyspozycji.



