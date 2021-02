Nową, potencjalnie groźną mutację koronawirusa wykryli naukowcy z Wielkiej Brytanii. Wariant pochodzi prawdopodobnie z Nigerii. Szansą na ochronę przed rozprzestrzenianiem się kolejnych odmian patogenu są szczepienia. Te rozpoczęły się w Japonii. W Polsce minister zdrowia Adam Niedzielski ostrzegał przed trzecią falą pandemii. W naszym kraju zauważalny jest bowiem trend pokazujący coraz większą liczbę zakażeń. We wtorek poinformowano wykryciu patogenu u 8694 kolejnych osób. To najgorszy wynik od połowy stycznia. Na całym świecie koronawirusa wykryto już u 109 mln osób. Zmarło 2,4 mln z nich. Najważniejsze informacje dotyczące pandemii w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji!

*Jest szansa na czwartą szczepionkę przeciw Covid 19 na unijnym rynku. Firma farmaceutyczna Johnson &Johnson złożyła wniosek do Europejskiej Agencji Leków o zatwierdzenie swojego preparatu.

*Ministerstwo zdrowia poinformowało o 8694 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce i śmierci 279 chorych na Covid-19. To najgorszy wynik od 14 stycznia [CZYTAJ WIĘCEJ].



*W Polsce wykonano dotąd 2 159 146 szczepień przeciwko Covid-19. Pierwszą dawkę otrzymało 1 500 911 osób, a drugą - 658 235.



*Naukowcy w Wielkiej Brytanii zidentyfikowali jeszcze jeden, nowy wariant koronawirusa z potencjalnie niebezpiecznymi mutacjami. Jest on podobny do wariantów południowoafrykańskiego i brazylijskiego, a pochodzi prawdopodobnie z Nigerii [CZYTAJ WIĘCEJ].

*Japonia od środy rozpoczyna od 40 tysięcznej grupy pracowników służby zdrowia szczepienia przeciwko Covid-19 - poinformowała we wtorek agencja prasowa Kyodo.



*Wszyscy dorośli mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą otrzymać obie dawki szczepionki przeciw Covid-19 do sierpnia lub września, "a może wcześniej, jeśli zajdzie taka potrzeba" - powiedział we wtorek Clive Dix, szef brytyjskiej grupy zadaniowej ds. szczepionek.



* Sąd apelacyjny w Amsterdamie zdecydował we wtorek wieczorem, że godzina policyjna ma dalej obowiązywać w Holandii do czasu rozpatrzenia odwołania złożonego przez rząd. Wcześniej sąd niższej instancji stwierdził, że godzinę policyjną wprowadzono bez odpowiednich podstaw prawnych.



11:20 Szczepienia w Polsce

Mamy 2 230 117 wykonanych szczepień - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.









11:14 Rzecznik ministerstwa zdrowia o nowych zakażeniach

Obserwujemy potwierdzenie trendu wzrostowego nowych zakażeń koronawirusem - powiedział w środę rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, komentując najnowsze dane dotyczące wykrywanych przypadków.



Resort podał w środę, że badania laboratoryjne potwierdziły 8694 nowe zakażenia koronawirusem. Tydzień wcześniej, 10 lutego, było ich 6930. We wtorek MZ informowało, że jest 5178 nowych zakażeń, siedem dni wcześniej, 9 lutego było ich 4029.



Niestety, obserwujemy potwierdzenie trendu wzrostowego zakażeń, któremu towarzyszy wzrost zleceń z POZ, wzrost liczby wykonywanych testów i wyhamowanie spadku zajętych łóżek - wskazał Andrusiewicz.

Podkreślił, że "to od naszej odpowiedzialności w dużej mierze zależeć będą wyniki kolejnych dni".







10:58 Ministerstwo zdrowia poinformowało o nowych zakażeniach

Resort zdrowia poinformował o nowych wykrytych przypadkach zakażenia koronawirusem.









10:19 Chorwacja będzie szczepić Sputnikiem?

Minister zdrowia Chorwacji Villi Beros przyznał, że rząd prowadzi rozmowy z Rosją w sprawie dostaw szczepionki Sputnik V do kraju. Władze Chorwacji chcą też, żeby tamtejsza agencja medyczna rozpoczełą proces zatwierdzania do użycia rosyjskiej szczepionki bez czekania na decyzje UE.





10:12 Sytuacja w Wielkiej Brytanii

Posypały się wysokie kary, dla ludzi wjeżdżających do Wielkiej Brytanii z krajów, gdzie występują groźne mutacje kornawirusa. 4 osoby które usiłowały zataić ten fakt na granicy, zostały ukarane mandatem w wysokości 10 tys. funtów.

Władze nie chcą dopuścić do tego, by sprawnie funkcjonujący system szczepień został storpedowany przez niebezpieczną mutację, która mogłaby ten sukces zniweczyć. 10 tys. funtów to stosunkowo łagodna kara. Prawo w takich przypadkach przewiduje nawet do 10 lat więzienia.

Liczba nowych przypadków zakażeń maleje. Zaczęto publicznie dyskutować nad ewentualnym złagodzeniem lockdownu i odmrażaniu gospodarki. Spotkania towarzyskie dozwolone w kwietniu, puby otwarte w maju, a w lipcu powrót do normalności - to na razie lista pobożnych życzeń. Brytyjczycy muszą uzbroić się w cierpliwość - podsumowuje brytyjski korespondent RMF FM Bogdan Frymorgen.





09:40 Szczepienia w Poznaniu

Prawdopodobnie na piątek przesunie się termin szczepienia medyków w punkcie na Międzynarodowych Targach Poznańskich, którzy mieli otrzymać drugą dawkę w miniony weekend. Zmiana daty wynika z opóźnień w dostawie preparatu, głównie firmy Pfizer.

Szczepienia pozostałych grup na razie nie są zagrożone, bo jak przekazała reporterowi RMF FM Mateuszowi Chłystunowi koordynatorka medyczna punktu szczepień - placówka powoli rezygnuje z preparatów Pfizera, przechodząc na szczepionki Astry Zeneki i Moderny, z którymi nie ma większych problemów jeśli chodzi o dostawę.

Preparaty dla medyków oczekujących na drugą dawkę Pfizera mają dotrzeć do punktu jeszcze w tym tygodniu i mimo przesunięcia o sześć dni - szczepieni zmieszczą się w dopuszczalnym okienku czasowym między pierwszą a drugą dawką. Unormowała się już za to sytuacja w poznańskiej przychodni POSUM, która dysponuje obecnie 160 dawkami szczepionek. 100 to preparaty Astra Zeneca, przeznaczone dla nauczycieli, których szczepienia ruszają tam jutro. 60 - to szczepionki Pfizera dla seniorów.





08:52 Konsekwencje świątecznych wyjazdów

Coraz więcej Meksykanów boryka się z poczuciem winy. Po wyjazdach świąteczno-noworocznych wzrosła tam liczba zakażeń koronawirusem i zgonów spowodowanych Covid-19 - podaje AFP.

08:44 Raport WHO

Światowa Organizacja Zdrowia podała, że przyrost nowych przypadków Covid-19 wykrytych na całym świecie jest mniejszy w porównaniu do ubiegłego tygodnia o 16 proc. Liczba nowych zgonów również spadła o 10 proc. tydzień do tygodnia, do 81 000 - podała WHO w cotygodniowym raporcie dot. pandemii.





08:18 Dyplomacja szczepionkowa Chin

Umowa na zakup 5 milionów dawek szczepionki Covid-19 opracowanej przez niemiecką firmę BioNTech jest wstrzymana - przekazał minister zdrowia Tajwanu, sugerując presję ze strony Chin.

Minister zdrowia Tajwanu, Chen Shih-chung, powiedział, że urzędnicy byli bliscy ogłoszenia umowy w grudniu, kiedy nagle BioNTech zrobił krok wstecz. Chociaż nie stwierdził wprost, że winne są Chiny, Chen zasugerował, że ta decyzja miała wymiar polityczny i że martwił się o "interwencję sił zewnętrznych", stąd jego ostrożność podczas publicznego omawiania planowanej umowy.

Chińczycy wierzą, że "dyplomacja szczepionkowa" poprawi ich wizerunek i zwiększy wpływy w wielu krajach.

08:00 Braki szczepionek

W kontekście brakujących szczepionek i problemów z dostawami, informacja z Włoch. W związku z redukcją dostaw szczepionek, władze regionu Wenecja Euganejska zaczęły ich szukać na własną rękę i otrzymały propozycję zakupu 27 milionów dawek. Nie ujawniają, jakie to szczepionki i kto im je zaoferował - sprawę opisuje dziś dziennik "Corriere della Sera" i twierdzi, że oferta dotyczy szczepionek Pfizera. Przewodniczący władz regionalnych Luca Zaia zapewnia, że ceny są zgodne z tymi ustalonymi przez Unię Europejską. Podpisanie kontraktu możliwe jest w ciągu maksymalnie 4 dni, a dostawa może dotrzeć w ciągu miesiąca.







07:46 Duże ognisko w fabryce lodów

Potężne ognisko koronawirusa wykryto w jednej z największych fabryk lodów w Europie, w firmie Froneri w Osnabrueck w Niemczech. Zakażonych, także brytyjską mutacją, jest ponad 200 pracowników. Kolejne ok. 850 osób odesłano na kwarantannę.









07:22 Brytyjski wariant szerzy się w Europie

Najnowsze dane Europejskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób i bazy danych GISAID wskazują, że wariant B.1.1.7 koronawirusa szybko rozprzestrzenia się po krajach Europy i jest już dominującym szczepem m.in. w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Szwecji.



Jak wynika z bazy danych GISAID, we Włoszech brytyjski wariant koronawirusa był w 76,2 proc. próbek, które poddano badaniom genetycznym w ciągu ostatnich czterech tygodni. Jest to jest najwyższy wskaźnik w Europie - poza Wielką Brytanią, gdzie wynosi on 89,3 proc.



Wariant B.1.1.7 jest według nowej oceny brytyjskich ekspertów nie tylko o 50-75 proc. bardziej zaraźliwy, ale też prawdopodobnie wiąże się z większym ryzykiem hospitalizacji i śmierci.



Poza Włochami i Wielką Brytanią szczep ten jest wykrywany w ponad połowie badanych pod tym kątem próbek w Szwecji (67,5 proc.), Portugalii (73,3 proc.), Słowacji (71,1 proc.) i Rumunii (75 proc.). W przypadku trzech ostatnich krajów wynik może być jednak mniej reprezentatywny ze względu na małą liczbę prowadzonych tam badań genetycznych. Podobnie jak w przypadku Polski, gdzie w ciągu ostatnich 4 tygodni wykryto 5 przypadków na niespełna 50 przeprowadzonych badań.



Najwięcej badań pod kątem wariantów koronawirusa prowadzi się w Danii i Islandii, gdzie sekwencjonuje się ponad 10 proc. wszystkich próbek pobieranych od pacjentów. W Danii udział brytyjskiego wariantu to ok. 21 proc.





06:57 Pandemia sprzyja perfumeryjnym gigantom

Chociaż restrykcje sanitarne, zwłaszcza te dotyczące galerii handlowych, mocno uderzyły w sieci perfumerii, to duże firmy zwiększyły swe udziały rynkowe - informuje w środę "Rzeczpospolita".



Spadek sprzedaży artykułów z kategorii "beauty" odczuła największa w Polsce sieci drogerii Rossmann. Jednak, według dziennika, pandemia może być dla niej okazją do zwiększenia udziału w rynku. W zeszłym roku sieć otworzyła prawie setkę sklepów i ma ich już 1500, a pomimo spadającego rynku zwiększyła przychody ze sprzedaży do 10,4 mld zł, czyli o 0,6 mld zł w porównaniu z 2019 r.



"Według Euromonitor Int. udziały w rynku zwiększyli w ub. roku dwaj główni gracze w Polsce. Do ok. 31 proc., prawie o 1 pkt proc., wzrósł udział firmy Douglas, która w 2020 r otworzyła pięć nowych placówek, zwiększając ich liczbę do 145. (...). Do ponad 27 proc. wzrósł udział wicelidera branży, Sephory, która ma 90 perfumerii i akurat w marcu 2020 r. uruchomiła nową platformę online" - informuje "Rzeczpospolita".





06:42 Co z obostrzeniami?

Jak podaje "DGP", rząd straszy powrotem obostrzeń, jeśli krzywa zachorowań wciąż będzie rosła. We wtorek liczba nowych przypadków wyniosła 5,2 tys., a więc o ponad tysiąc więcej niż tydzień temu. Decyzje zapadną najwcześniej we wtorek. Kluczowe będą dane o nowych przypadkach Covid-19.



"W tym tygodniu jest za wcześnie, by mówić o pełnym obrazie rzeczywistości, ale biorąc pod uwagę analizy z ostatnich dni, raczej nie przewidujemy, że liczba zakażeń zacznie spadać" - mówi dziennikowi rozmówca z rządu.



Według gazety widoczny od kilku dni wzrost zachorowań to efekt otwarcia szkół dla klas nauczania początkowego, otwarcia galerii handlowych, ale także pogody sprzyjającej wirusowi. Dopiero pod koniec tygodnia da się wstępnie szacować, jak dołożą się do tego poluzowania, które weszły w życie w zeszły piątek (otwarcie hoteli, stoków etc.). W tej sytuacji nie będzie raczej mowy o dalszym odmrażaniu gospodarki. W grę wchodzą dwa scenariusze: przedłużenie obecnych zasad, które obowiązują do końca przyszłego tygodnia, albo zaostrzenie rygorów - uważa gazeta.



"Jak słyszymy, pod wpływem ogromnego ruchu turystów w kurortach górskich pojawił się pomysł, by w pierwszej kolejności zamknąć stoki narciarskie. Na razie nie ma planów zamykania hoteli - rząd przyjmuje, że reżim sanitarny jest w nich utrzymywany" - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".





06:40 Szczepienia w Polsce

W Polsce wykonano dotąd 2 159 146 szczepień przeciwko Covid-19. Pierwszą dawkę otrzymało 1 500 911 osób, a drugą - 658 235. W poniedziałek do kraju trafiło ok. 360 tys. szczepionek Pfizera i BioNTech. W tym tygodniu mają też dotrzeć preparaty AstryZeneki.



Według danych rządu zanotowano dotąd 1848 niepożądanych odczynów poszczepiennych, a 3929 dawek zutylizowano.



Od początku akcji szczepień do Polski dostarczono 3 048 710 dawek szczepionek, z czego 2 448 340 przekazano do punktów szczepień.





06:03 Dr Sutkowski o zakażeniach w Polsce

"Aby ocenić wiarygodnie, czy trend wzrostu zakażeń SARS-CoV-2 będzie stały, potrzeba ok. 10 dni"- powiedział prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych lek. med. Michał Sutkowski. Dodał, że minister zdrowia Adam Niedzielski ostrzega, bo chce trafić do ludzi z przesłaniem, że nie potrzebujemy trzeciej fali epidemii.



Minister Adam Niedzielski opublikował we wtorek na Twitterze wykres ilustrujący liczbę i dynamikę zakażeń koronawirusem. "Odwrócenie tendencji staje się faktem. Dzisiejszy wynik - 5178 nowych zakażeń - jest o ponad 1 tys. większy niż tydzień temu" - podkreślił.



Sutkowski uznał te słowa za wypowiedziane dla dobra sprawy. "Mam wrażenie, że minister w ten sposób przestrzega, ostrzega społeczeństwo. W tej chwili nie można jeszcze mówić o wyraźnym trendzie. Aby ocenić, czy tendencje wzrostu zakażeń będą stałe, trzeba bacznie obserwować sytuację przez najbliższe dni. Oczywiście wzrost może nastąpić. Stanie się tak, jeżeli samba na Krupówkach będzie normą. Miejmy nadzieję, że będzie jedynie epizodem" - powiedział Sutkowski.



Zdaniem lekarza rodzinnego w przychodniach nie widać kolejek osób z objawami, które chcą się testować.



"Od ok. 1,5 miesiąca te liczby są stałe. Każdy lekarz rodzinny ma danego dnia kilku takich pacjentów - czasami dwóch, czasami trzech, a czasami sześciu. Lawiny takich zgłoszeń jednak obecnie nie ma" - powiedział Sutkowski.





05:30 Australia

Stan Wiktoria złagodzi ograniczenia dotyczące Covid- 19 od północy w środę - powiedział premier Daniel Andrews, po potwierdzeniu informacji , iż w czasie ostatnich pięciu dni nie odnotowano w stanie nowych przypadków infekcji.



Prawie wszystkie ograniczenia mobilności zostaną zniesione, ale maski będą wymagane w pomieszczeniach i na zewnątrz, jeśli nie będzie można przestrzegać zasad dotyczących odległości społecznych, powiedział Andrews. Lockdown obowiązuje w Wiktorii w związku z ogniskiem infekcji wykrytym w hotelu przeznaczonym do odbywania kwarantanny. Reszta kraju pozostaje bez lokalnie potwierdzonych przypadków.







05:15 Szczepienia w Wielkiej Brytanii

"Wszyscy dorośli mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą otrzymać obie dawki szczepionki przeciw Covid-19 do sierpnia lub września, "a może wcześniej, jeśli zajdzie taka potrzeba" - powiedział we wtorek Clive Dix, szef brytyjskiej grupy zadaniowej ds. szczepionek.



Jak mówił w rozmowie ze stacją Sky News, dzięki portfelowemu podejściu polegającemu na zakupie szczepionek od kilku różnych producentów, jest pewien, że nie będzie żadnych problemów z dostawami szczepionek.







05:10 Japonia rozpoczyna szczepienia przeciw Covid-19

Japonia od środy rozpoczyna od 40 tysięcznej grupy pracowników służby zdrowia szczepienia przeciwko Covid-19 - poinformowała we wtorek agencja prasowa Kyodo.



Pierwsze szczepionki mają zostać podane w szpitalu w Tokio,od przyszłego tygodnia szczepienia zostaną rozszerzone na 100 placówek medycznych w całym kraju.



Rozpoczęcie szczepień jest ważnym krokiem w walce Japonii z koronawirusem, ponieważ do igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w Tokio pozostało mniej niż sześć miesięcy, a poparcie premiera Yoshihide Sugi maleje w atmosferze krytyki z powodu powolnej reakcji reakcji rządu na pandemię- pisze Kyodo.