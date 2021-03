Kolejny dzień walki z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego groźną dla życia chorobę Covid-19. Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u około 117,2 mln ludzi na świecie, ponad 2,6 mln zakażonych zmarło. Na świecie trwają szczepienia. W Polsce odnotowano dziś najwyższją liczbę dziennych zakażeń - ponad 17 tysięcy. Zmarło blisko 400 osób. Najnowsze doniesienia związane z pandemią śledzimy w naszej relacji minuta po minucie.

/ FEHIM DEMIR / PAP/EPA

15:22 Minister Niedzielski

Obserwujemy spadek średniej wieku pacjentów hospitalizowanych w związku z Covid-19; na przełomie grudnia, stycznia i lutego kształtowała się ona na poziomie 64 lat; w ciągu ostatniego czasu wynosi trochę więcej niż 62 lata - powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

15:03 Minister zdrowia zawiesza dyrektora szpitala tymczasowego w Radomiu

Adam Niedzielski poinformował o zawieszeniu dyrektora szpitala miejskiego w Radomiu. Na podstawie przepisów covidowych poprosił dyrektora NFZ o wskazanie osoby, która będzie zarządzać placówką. Powodem zawieszenia jest konflikt o powstanie szpitala tymczasowego w tym mieście.





14:56 Szczepienia przeciw Covid-19

W ponad 100 krajach podano już więcej niż 300 mln dawek szczepionek przeciwko Covid-19. Najwięcej szczepień przeprowadzono w USA, Izraelu i Wielkiej Brytanii. W Polsce podano ponad 4 mln dawek.



14:54 Brytyjska mutacja koronawrusa

Badanie przeprowadzone w Zjednoczonym Królestwie wykazało, że brytyjski wariant koronawirusa jest o 30-70 proc. bardziej śmiertelny od pozostałych szczepów - podaje w środę Reuters, powołując się na publikację w magazynie "British Medical Journal".

14:29 Filipiny

Rozpowszechnione podczas pandemii koronawirusa jednorazowe środki ochrony, jak maseczki zanieczyszczają filipińskie wybrzeże. W szczycie epidemii sama aglomeracja Manili wytwarzała dodatkowe 280 ton odpadów medycznych dziennie - przypomina BBC.

Wiele śmieci, w tym jednorazowych maseczek jest wyrzucanych do morza. Zrobione z włókien sztucznych maseczki rozpadają się, tworząc mikroplastik, który następnie nie tylko zanieczyszcza środowisko, ale i jest zjadany przez żyjące tam zwierzęta.

14:24 Szpital narodowy

Już tylko 6 wolnych łóżek zostało w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym. Zajętych jest 214 z 220 miejsc. To ustalenia reporterów RMF FM. Do 43 wzrosła też liczba chorych na Covid-19 w miejskim Szpitalu Południowym na warszawskim Ursynowie. Wojewoda mazowiecki kolejny raz apeluje o zgłaszanie się personelu medycznego do pracy w tej placówce, by uruchomić następne łóżka.



13:39 Litwa

Litwa od środy zaostrzyła zasady wjazdu do kraju. Każdy w chwili przekraczania granicy powinien mieć negatywny test na Covid-19. Dotychczas można było zrobić test tuż po wjeździe na Litwę.

Przewoźnicy i organizatorzy wycieczek mają obowiązek sprawdzenia, czy pasażerowie posiadają wymagane dokumenty. Bez ich posiadania osoby nie są wpuszczane na pokład autobusu, samolotu, czy promu.

Po przyjeździe na Litwę obowiązuje też 10-dniowa samoizolacja.

Nowe wymogi nie dotyczą załóg środków transportu, osób przejeżdżających przez kraj tranzytem, dzieci do lat 16 oraz osób zaszczepionych.

13:04 Zapisy na szczepienia dla seniorów w wieku 69 lat

W czwartek ruszamy z zapisami na szczepienia dla seniorów w wieku 69 lat - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. Zapowiedział, że później ruszą zapisy dla seniorów w wieku 68 i 67 lat, a następnie 66 i 65 lat.

12:57 Rybnik

Sanepid nałożył kary finansowe na rybnicki klub Face2Face w wysokości łącznie 60 tys. złotych. O lokalu było głośno kilka tygodni temu, kiedy właściciel otworzył go mimo zakazu. Interweniowała policja, która użyła m.in. gazu, pałek i granatów hukowych. Sanepid będzie też kierował do sądu m.in. sprawę utrudniania przez właściciela klubu przeprowadzenia kontroli. Właściciel ma też prokuratorski zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez stworzenie zagrożenia epidemiologicznego

12:34 KE: 4 mln dodatkowych dawek szczepionki BioNTech/Pfizer na zwalczanie ognisk koronawirusa

Komisja Europejska poinformowała w środę o porozumieniu z koncernem z BioNTech/Pfizer na dostawę czterech milionów dodatkowych dawek szczepionki na Covid-19 w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Mają one być wykorzystane do "gaszenia ognisk zachorowań" i ułatwić w konsekwencji swobodne przekraczanie granic.



12:15 Dworczyk: Szefowa KE skontaktowała się z premierem Morawieckim; poinformowała o dodatkowych dostawach szczepionki firmy Pfizer; do Polski jeszcze w marcu trafi dodatkowe 335 tys. szczepionek tej firmy.

12:00 Rzecznik MZ: W Polsce za 30 proc. zakażeń odpowiada wariant brytyjski koronawirusa

W Polsce za 30 proc. zakażeń odpowiada wariant brytyjski koronawirusa - poinformował rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Przyznał też, że resort zdrowia spodziewa się, iż szczyt trzeciej fali pandemii przypadnie na przełom marca i kwietnia.



Rzecznik MZ stwierdził, że - choć notowany jest wzrost zakażeń - to dynamika wzrostu zakażeń "zwolniła". "W tej chwili tę dynamikę mamy mniej więcej na poziomie 25 proc. - dzisiaj. Przedwczoraj to było 29 proc. Jeszcze tydzień temu ta dynamika przekraczała 30 proc. Liczba przypadków cały czas rośnie, ale dynamika przypadków lekko wyhamowuje" - mówił rzecznik MZ. Wyjaśnił, że są to szacunki wynikające z danych "tydzień do tygodnia, a nie dzień do dnia".

10:50 Szczepienia w Polsce

Ostatniej doby wykonano 68 383 testy na obecność SARS-CoV-2, w tym 19 405 antygenowych. Łącznie od początku epidemii przebadano już 10 396 659 próbek pobranych od 10 094 148 osób.



Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 2 531 071 badań.

10:30 POLSKA

Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 17 260 osób. To najwyższy wynik od początku roku. Zmarło 398 osób - podało w środę Ministerstwo Zdrowia.







09:55 Wiceszef MZ o nowych danych

W środę mamy 1,5 tys. zakażeń więcej, niż w środę w ubiegłym tygodniu, jest ich dzisiaj ponad 17 tys. - przyznał wiceszef MZ Waldemar Kraska. Na godz. 10:30 zapowiedział podanie szczegółów.



09:33 RZECZNIK MZ O NOWYCH DANYCH

"Dzisiaj będziemy mieli najwyższą liczbę dziennych zakażeń od początku roku, ale nie przekroczymy 18-20 tys., co nie oznacza jednak, że w następnych dniach takich poziomów nie zobaczymy - poinformował w programie Tłit rzecznik prasowy ministra zdrowia Wojciech Andrusiewicz.





09:02 Muller o odwoływaniu zabiegów

Wszystkie zabiegi, które ratują życie, które ratują zdrowie, zabiegi onkologiczne, chemioterapia, one będą realizowane, a decyzja, co do odwołania ewentualnych zabiegów, należy zawsze indywidualnie do danego szpitala, danego lekarza - podkreślił rzecznik rządu Piotr Müller.



08:30 Australia

Pracownikom medycznym w Australii grożą surowe kary, w tym utrata prawa wykonywania zawodu, za szerzenie fałszywych twierdzeń antyszczepionkowców, które mogą zakłócić krajowy program szczepień przeciw Covid-19 - poinformowały miejscowe media.



08:08 Sondaż "Rzeczpospolitej"

Polacy sceptycznie patrzą na sprowadzanie szczepionek z Chin lub Rosji, ale chcą własnego, krajowego źródła gwarantującego niezależność - informuje "Rzeczpospolita".



73 proc. ankietowanych w badaniu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" chce, by Polska zainwestowała we własny przemysł farmaceutyczny i rozpoczęła produkcję szczepionek w kraju. To ma doprowadzić do uniezależnienia się od zewnętrznych źródeł dostaw. "Zdecydowanie za" takim rozwiązaniem jest 44 proc. ankietowanych, a "raczej za" - 29 proc.



Przeciwnego zdania jest 10 proc. ankietowanych (w tym 6 proc. raczej się nie zgadza z tezą, że Polska powinna inwestować w przemysł i produkcję szczepionek w kraju, a 4 proc. zdecydowanie się nie zdradza). 16 proc. badanych nie ma w tej sprawie zdania.

07:53 Korea Południowa

Służby medyczne Korei Płd. zgłosiły w środę 470 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od prawie trzech tygodni. Władze mają zdecydować o ewentualnym rozluźnieniu obostrzeń, ale prawdopodobnie zostaną one utrzymane - podała agencja Yonhap.



07:30 Szkoły w Europie podczas pandemii

W wielu krajach Europy, w tym w W. Brytanii, RFN, Danii i Holandii uczniowie stopniowo wracają do szkół po okresie wymuszonej pandemią koronawirusa nauki zdalnej. Z kolei na Węgrzech zamknięto wszystkie podstawówki. Rośnie liczba uczniów, objętych edukacją zdalną we Włoszech. Zamknięte pozostają szkoły w Czechach i Portugalii.





07:21 Przeciwciała u ozdrowieńców

Więcej niż połowa ozdrowieńców posiada odporność na wirusa SARS-CoV-2 po sześciu miesiącach od przebycia COVID-19, wynika z badania przeprowadzonego w Portugalii.



Ze studium, które powstało we współpracy koordynującej badanie Izby Lekarskiej Portugalii (OM) oraz sześciu fundacji naukowych i Uniwersytetu Nowego w Lizbonie, wynika, że prawie 60 proc. osób wyleczonych z COVID-19 po pół roku od przejścia choroby wciąż ma odporność na SARS-CoV-2.



Według autorów badania po trzech miesiącach od przebycia Covid-19 przeciwciała na koronawirusa miało 76 proc. ozdrowieńców biorących udział w studium.



Z przeprowadzonego w laboratoriach firmy Germano de Sousa badania wynika, że po 10 miesiącach od wyleczenia z infekcji koronawirusem przeciwciała miało 37 proc. ozdrowieńców.

07:07 Jak rozpoznać zakażenie?

Eksperci zgodnie przyznają, że od zakażenia do pojawienia się pierwszych objawów zarażenia koronawirusem może minąć nawet do 14 dni.

Jakie są najczęstsze objawy Covid-19?

kaszel,

gorączka,

zmęczenie,

rozbicie,

osłabienie,

bóle mięśni,

trudności z oddychaniem (w ciężkich przypadkach),

wymioty i biegunka,

nagła utrata węchu lub smaku,

zapalenie spojówek,

wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp.





06:39 Naukowcy: Wirus SARS-CoV-2 może ewoluować

Nowe badanie tzw. brytyjskich i południowoafrykańskich wariantów wirusa SARS-CoV-2 sugeruje, że obecne szczepionki i niektóre przeciwciała monoklonalne mogą być mniej skuteczne w neutralizowaniu tych wariantów, a ponowne zakażenia - bardziej prawdopodobne - informuje "Nature".





06:20 Eksperci o szczepieniach seniorów

Reakcja odpornościowa seniorów na szczepienia przeciwko Covid-19 może być słabsza, szczególnie u osiemdziesięciolatków - sugerują wstępne badania niemieckich specjalistów. Wykazali to na przykładzie preparatu firm Pfizer i BioNTech.



Szczepionki zwykle słabiej działają u osób starszych w porównaniu do ludzi młodych lub w średnim wieku. Tak jest np. w przypadku szczepień przeciwko grypie.



Słabszą reakcję odpornościową seniorów na szczepienia przeciwko Covid-19 potwierdziły badania 91 osób w wieku poniżej 60. roku życia oraz kolejnych 85 liczących co najmniej 80 lat. Wszyscy otrzymali szczepionkę Pfizer/BioNTech.

06:00 Szczepienia w Polsce

Ruszyły zapisy na szczepienie dla pacjentów onkologicznych, dializowanych, przed i po przeszczepach i mechanicznie wentylowanych. W poniedziałek 15 marca rozpocznie się ich szczepienie. To grupa około 150 tys. osób.



Do grupy 1B, czyli osób przewlekle chorych, zakwalifikowano tych, których stan zdrowia zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19, bo cierpią na poważne schorzenia. Resort zaleca, aby osoby te otrzymały preparaty mRNA, czyli Moderny i Pfizera.

05:44 Brazylia

Członkowie brazylijskiego Senatu na posiedzeniu zwołanym w związku z lawinowym wzrostem liczby zgonów z powodu Covid-19 w kraju zaapelowali do prezydenta Jaira Bolsonaro i jego rządu o niezwłoczne zastosowanie "właściwych metod" walki z epidemią.



W ciągu ostatniej doby w blisko 214-milionowej Brazylii padł kolejny smutny rekord: z powodu Covid-19 zmarły tam 1972 osoby i przybyło 70 764 nowe zakażenia koronawirusem. W szpitalach zaczyna brakować łóżek, a kraj stoi w obliczu całkowitej zapaści służby zdrowia - alarmują światowe media.

05:24 NOWE DANE ZE ŚWIATA

Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u około 117,2 mln ludzi na świecie, ponad 2,6 mln zakażonych zmarło. W Teksasie zniesione zostaną restrykcje epidemiczne.

05:20 Wielka Brytania

Wielka Brytania i Unia Europejska znów spierają się o eksport szczepionek. Brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab domaga się, by przewodniczący Rady Europejskiej sprostował fałszywą informację, jakoby Wielka Brytania wprowadziła zakaz ich eksportu.



Szef Rady Europejskiej Charles Michel w cotygodniowym newsletterze napisał, że jest zszokowany wysuwanymi pod adresem UE zarzutami "nacjonalizmu szczepionkowego". Fakty nie kłamią. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone wprowadziły całkowity zakaz eksportu szczepionek lub składników szczepionek wyprodukowanych na ich terytorium - napisał Michel, wyjaśniając, iż w przeciwieństwie do tych dwóch krajów Unia Europejska "po prostu wprowadziła system kontroli eksportu dawek wyprodukowanych w Unii".

05:15 Gibraltar

Gibraltar najprawdopodobniej będzie pierwszym terytorium w Europie, które zaszczepi przeciw Covid-19 całą populację. Jak ogłosił tamtejszy rząd, wszyscy mieszkańcy powyżej 16 lat i pracujący tam cudzoziemcy mają otrzymać szczepionki do końca marca.



Liczące 34 tys. mieszkańców brytyjskie terytorium zamorskie już teraz jest europejskim liderem, jeśli chodzi o odsetek zaszczepionych osób. Do tej pory obie dawki szczepionki przyjęło ponad 15 tys. osób, zaś kolejne 11 tys. - pierwszą. Do punktów szczepień zapraszane są teraz osoby pomiędzy 20. a 30. rokiem życia.