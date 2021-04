Od północy na szczepienia przeciw Covid-19 mogą się zapisywać 58-latkowie. Preparaty przeciwko chorobie przyjmuje coraz więcej Europejczyków. Przyspieszenie kampanii szczepień jest możliwie dzięki coraz większym dostawom od producentów. Muzułmanie rozpoczynają święty miesiąc ramadan - drugi raz w trakcie pandemii koronawirusa. Na całym świecie obchody dostosowywano do obwiązujących obostrzeń. Najważniejsze informacje z Polski i świata dotyczące walki z koronawirusem znajdziecie w naszej relacji!

Najmłodsi uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w szkołach. O zachowanie rygoru sanitarnego dbają pracownicy szkół / Martin Divisek / PAP/EPA

- Na szczepienie przeciw Covid-19 zapisywać mogą się 58-latkowie, którzy na początku roku nie wypełnili formularza zgłoszeniowego na szczepienie. Jak sprawdzić, czy masz już wystawione e-skierowanie? [ZOBACZ PORADNIK].

- "Zakładamy, że już od 19 kwietnia będzie możliwy powrót do przedszkoli. Kluczowe będą dane ze środy i czwartku" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Szef resortu edukacji poinformował też, że matury mają się rozpocząć 4 maja [CZYTAJ WIĘCEJ].



- Dziś rozpoczyna się praca w komisjach Parlamentu Europejskiego nad projektem wprowadzenia "paszportów covidowych", które ułatwią podróżowanie po UE w czasie pandemii.

- Dla wielu muzułmanów we wtorek rozpoczął się święty miesiąc ramadan, podczas którego codziennie przez cały dzień przestrzegają ścisłego postu. Po raz drugi ramadan odbywa się w trakcie pandemii koronawirusa i na całym świecie obchody dostosowywano do obwiązujących obostrzeń.





- Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 136 mln ludzi na świecie, a ponad 2,94 mln zakażonych zmarło.

Harmonogram szczepień /





10:07 Polska w 2022 roku wróci do PKB sprzed pandemii

Powrót Polski do poziomu PKB sprzed pandemii będzie możliwy już na początku 2022 roku - poinformowała w wywiadzie dla “Obserwatora Finansowego" główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Beata Javorcik.



"Mimo kolejnej fali pandemii i długotrwałego zamknięcia wielu największych gospodarek UE, powrót Polski do poziomu PKB sprzed pandemii będzie możliwy już na początku 2022 roku" - powiedziała Javorcik.



Tym samym główna ekonomistka EBOR podtrzymała prognozy wzrostu dla Polski z jesieni 2020 roku.







10:02 Hotelarze apelują o otwarcie obiektów noclegowych

"Hotele spełniają wszelkie rygory sanitarne, są bezpiecznymi miejscami, należy więc je otworzyć na długi weekend majowy" - uważa Marcin Mączyński z Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Dodał, że jeśli rząd nie otworzy hoteli na majówkę, Polacy wyjadą za granicę.









09:51 Jest branża odporna na pandemię

Branża papiernicza w Polsce jest grupie sektorów odpornych na pandemię - wynika z opublikowanego we wtorek raportu Banku Pekao SA. W 2020 r. wynik finansowy sektora wzrósł o 5 proc. rdr, a rentowność netto wyniosła ponad 9 proc. Zdaniem autorów raportu, pandemia nie tylko nie przeszkodziła w rozwoju sektora papierniczego, ale pod niektórymi względami okazała się wręcz dla niego sprzyjająca. Jak czytamy w raporcie "Papier - tradycyjny produkt, nowoczesna branża. Sytuacja polskiego przemysłu papierniczego w dobie cyfryzacji i gospodarki o obiegu zamkniętym", wzrósł bowiem popyt na domowe artykuły higieniczno-sanitarne, a także - wraz z przeniesieniem dużej części handlu do internetu - na opakowania z papieru.









09:45 Cessak o skuteczności szczepionki Pfizera u młodzieży

Badania kliniczne III fazy pokazują, że szczepionka przeciw Covid-19 firmy Pfizer jest w 100 proc. skuteczna u dzieci w wieku 12-15 lat - poinformował we wtorek prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak.



"Badania kliniczne III fazy: szczepionka p/#COVID-19 Pfizer jest w 100 proc. skuteczna w ochronie przed infekcją dzieci w wieku 12-15 lat. W badaniu wzięło udział 2260 nastolatków. Zaszczepieni wykazali silną odpowiedź przeciwciał bez poważnych skutków ubocznych" - napisał we wtorek na Twitterze szef URPL, załączając link do informacji na ten temat.







09:20 Minister o powrocie edukacji stacjonarnej

Zakładamy, że już od 19 kwietnia będzie możliwy powrót do przedszkoli. Kluczowe będą dane ze środy i czwartku - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jeśli potwierdzą tendencję spadkową, to począwszy od poniedziałku jest wielka szansa, żebyśmy wracali do przedszkoli, w kolejnym tygodniu do klas I-III i do kolejnych klas szkół podstawowych, a następnie w maju do szkół ponadpodstawowych, tak żeby w maju już wszyscy byli w systemie stacjonarnym - zapewniał gość Roberta Mazurka. Pytany o nauczanie hybrydowe, Czarnek podkreślał, że to propozycja alternatywna. Żeby w szkole było do 50 proc. uczniów, szkoły są na to przygotowane. To nie jest przesądzone, to jeden ze scenariuszy - dodał.



ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA CAŁEJ ROZMOWY!





Przemysław Czarnek: Zakładamy, że już od 19 kwietnia będzie możliwy powrót do przedszkoli Piotr Szydłowski / RMF FM





09:14 Rosyjska szczepionka w Indiach

Indyjski urząd regulacyjny DCGI dopuścił do użytku rosyjską szczepionkę Sputnik V przeciwko Covid-19 - podał w poniedziałek Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich (RDIF). Będzie to trzecia szczepionka stosowana w Indiach.







09:00 Ramadan



Dla wielu muzułmanów we wtorek rozpoczął się święty miesiąc ramadan, podczas którego codziennie przez cały dzień przestrzegają ścisłego postu. Po raz drugi ramadan odbywa się w trakcie pandemii koronawirusa i na całym świecie obchody dostosowywano do obwiązujących obostrzeń.







08:00 Szczepionki Moderny w Wielkiej Brytanii

Pierwsze dawki szczepionki firmy Moderna zostaną dostarczone dziś do Anglii.







07:41 Darmowy czynsz i zakupy. Portugalskie miasto zachęca do przeprowadzki

Władze miasta Braganca w północno-wschodniej Portugalii ogłosiły kampanię zachęt, która ma na celu “wykradnięcie" dużym aglomeracjom miejskim rezydentów. W zamian przybysze będą mogli liczyć na miesiąc darmowego czynszu, bezpłatnego internetu i kosz żywności.



Zapowiedziany przez samorządowców z Bragancy program pt. “Wolność rozpoczęcia na nowo" adresowany jest głównie do młodych małżeństw z dziećmi, zatrudnionych w ramach telepracy.



W piątek władze portugalskiego miasta zamknęły pierwszą listę kandydatur osób, które zamierzają sprowadzić się do Bragancy. Oficjalna inauguracja programu, w ramach którego przybysze otrzymają też kosze pełne regionalnych produktów spożywczych, została zaplanowana na maj.





06:59 Pandemia w Indiach

161 736 nowych przypadków zakażenia koronawirusem wykryto w Indiach - to najwyższy dobowy przyrost na świecie. Zmarło 879 osób.



Od początku pandemii w Indiach wykryto 13,7 mln przypadków. Zmarło 171 tys. osób.





06:25 Covid-19 a dolegliwości tarczycy

Covid-19 może być odpowiedzialny za utrzymujące się przez ponad trzy miesiące u ozdrowieńców dolegliwości tarczycy, wynika z obserwacji, których wyniki zaprezentowano podczas międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Amerykańskie Towarzystwo Endokrynologiczne z udziałem m.in. badaczy z Włoch i Hiszpanii.



Biorący udział w wydarzeniu online lekarze wskazali, że u około 15 proc. chorych na Covid-19 pojawiły się w okresie infekcji koronawirusem problemy z tarczycą, objawiające się nawet po kilku miesiącach od przebycia choroby.



W celu wykazania odsetka osób, u których pojawiły się zaburzenia w pracy hormonów tarczycy przenalizowano kilka tysięcy przypadków pacjentów leczonych w szpitalach we Włoszech w 2020 r.





06:22 Szczepienia w Polsce

W Polsce wykonano już 7 687 617 szczepień przeciw Covid-19, z tego 5 581 068 stanowi pierwsza dawka, a 2 106 549 druga - wynika z opublikowanego w poniedziałek przed południem zestawienia na stronie gov.pl. Ostatniej doby wykonano 147,3 tys. szczepień.



Dane te obejmują okres od 27 grudnia 2020 do północy dnia poprzedzającego dzień publikacji, czyli do północy w niedzielę. Wynika z nich, że do Polski trafiło łącznie 8 952 050 dawek szczepionek, a do punktów szczepień dostarczono ich 8 335 070.





06:10 Brazylijczycy chcą kupić szczepionki od USA

Ambasador USA w Brazylii Todd Chapman potwierdził podczas wirtualnej konferencji, że między rządami obu krajów prowadzone są rozmowy w sprawie zakupu przez Brazylię amerykańskich szczepionek przeciwko koronawirusowi.



"Dyplomaci w Waszyngtonie omawiali kwestię szczepionek, aby pomóc Brazylii; ja także rozmawiałem w tej sprawie z (brazylijskim) ministrem zdrowia i będziemy kontynuowali te rozmowy" - powiedział ambasador USA podczas wirtualnego spotkania z grupą ponad stu brazylijskich polityków i czołowych przedstawicieli kół gospodarczych.







06:09 W Wielkiej Brytanii wszystkim osobom z grup ryzyka zaoferowano szczepionkę

Wszystkim osobom z dziewięciu grup priorytetowych została zaoferowana możliwość zaszczepienia się przeciwko Covid-19, co oznacza, że udało się przed terminem zrealizować wyznaczony cel - ogłosił w poniedziałek przed północną brytyjski rząd.









06:00 Nowy Jork: Ruszył punkt szczepień dla artystów

W poniedziałek przy nowojorskim Times Square otwarty został ośrodek szczepień przeciw koronawirusowi przeznaczony dla pracowników filmu, teatru i telewizji. Sztuka i kultura mają kluczowe znaczenie dla powrotu Nowego Jorku do normalności - podkreślił burmistrz miasta Bill de Blasio.



Burmistrz przypomniał, że w Nowym Jorku podano już przeszło 5 milionów dawek szczepionek, a obecnie co tydzień przeprowadza się ponad pół miliona szczepień. Ambicją władz jest pełne zaszczepienie do czerwca pięciu mln osób z liczącej ponad 8 milionów mieszkańców aglomeracji.