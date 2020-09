Trwa pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego groźne dla życia zapalenie płuc Covid-19. Zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 30,8 mln ludzi na świecie, a ponad 957,6 tys. osób zmarło. W Stanach Zjednoczonych w ciągu jednej doby przeprowadzono ponad milion testów na koronawirusa. Liczba zmarłych w tym kraju przekroczyła 200 tys. 1,12 miliona – tyle testów na koronawirusa przeprowadzono w Niemczech w ciągu zeszłego tygodnia.

- Liczba zmarłych osób zakażonych koronawirusem w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 200 tys.

- Od 4 marca, kiedy potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, odnotowano 79 tys. 240 zakażeń; najwięcej wykryto ich w woj. śląskim - ponad 21 tys. i w woj. mazowieckim - powyżej 11 tys., zaś najmniej w woj. lubuskim - poniżej 900.







06:07 Niemcy

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Niemczech 922 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i żadnego zgonu.

Najwięcej infekcji w ciągu doby zdiagnozowano w Niemczech na początku kwietnia - ponad 6 tysięcy.

05:18 USA

W Stanach Zjednoczonych w ciągu jednej doby przeprowadzono ponad milion testów na koronawirusa. To rekordowa liczba.. Według ekspertów jest ona jednak i tak niewystarczająca, by powstrzymać epidemię. Ich zdaniem testy pod kątem SARS-CoV-2 powinny być w USA bardziej powszechne i potrzeba od 6 do 10 milionów takich badań dziennie.

Telewizja NBC, informowała, że liczba zmarłych osób zakażonych koronawirusem w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 200 tys.

05:04 Brazylia

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Brazylii 16 389 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 363 kolejne zgony.

Według oficjalnych danych od początku pandemii ten największy kraj Ameryki Południowej zarejestrował ponad 4,5 miliona przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu Covid-19 zmarło do tej pory w Brazylii blisko 137 tysięcy osób.