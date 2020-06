26 561 osób zakaziło się koronawirusem, 1 157 zmarło, a 12 641 wyzdrowiało - to aktualny stan pandemii w Polsce. W niedzielę liczba osób zakażonych koronawirusem na całym świecie przekroczyła 7 milionów. Dziś rozpoczynają się egzaminy maturalne - wszystkie według sanitarnych wskazówek. Od dziś przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii muszą przejść obowiązkową dwutygodniową kwarantannę.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Maturzyści zdają do dziś egzaminy dojrzałości w wyjątkowych warunkach spowodowanych epidemią koronawirusa Już prawie 5 tys. górników zaraziło się koronawirusem Na świecie liczba zakażeń przekroczyła 7 milionów. Najbardziej dotkniętym przez pandemię krajem są Stany Zjednoczone. Nowa Zelandia ogłosiła, że w kraju nie ma ani jednego pacjenta z Covid-19 Od dziś w Wielkiej Brytanii obowiązuje 14-dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających





09:32 UKRAINA

W ciągu minionej doby na Ukrainie wykryto 463 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, 9 pacjentów z Covid-19 zmarło, a 141 wyzdrowiało. Bilans zainfekowanych wzrósł do 27 462, zgonów do 797, a wyzdrowień do 12 195.

09:30 OZDROWIEŃCY

Do tej pory wyzdrowiało w Polsce już 12 998 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV- 2; w szpitalach z powodu koronawirusa przebywa obecnie 1 881 osób. Taką informację podało o poranku Ministerstwo Zdrowia.

Kwarantanną objętych jest 82 tys. 921 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 19 tys. 703.

09:19 KORONAWIRUS W KOPALNIACH

Zwiększa się liczba zakażonych górników w Polskiej Grupie Górniczej. W tej chwili to dokładnie 1638 osób. Największy skok od dwóch dni jest w kopalni Marcel w Radlinie. Od czwartku do niedzieli trwały tam badania przesiewowe załogi. Łącznie od początku epidemii koronawirusem zakaziło się prawie 5 tys. górników z trzech spółek węglowych.





09:03 DANIA

Od poniedziałku w Danii zwiększono z 10 do 50 liczbę osób, które mogą się publicznie gromadzić. Od 15 czerwca Dania otworzy swoje granice dla mieszkańców sąsiednich Niemiec, a także Norwegii i Islandii. Mieszkańcy innych państw muszą czekać na otwarcie duńskich granic do końca lata.

09:01 MAZOWSZE

Dziewięciu strażaków z Legionowa (Mazowieckie) będących na kwarantannie wróciło w poniedziałek do pracy. Przeprowadzone u nich testy na obecność koronawirusa dały wyniki negatywny.

08:50 WICEPREMIER EMILEWICZ

Mimo kolejnego dnia z rekordową liczbą zakażeń, rząd nie ma planów powrotu do ograniczeń, mrożenia gospodarki. "Dzisiaj nie ma planów robienia kroku wstecz, mrożenia, jakiegokolwiek powrotu do ograniczeń, które mieliśmy" - podkreśliła w Polsat News wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zaapelowała przy tym o stosowanie się do ograniczeń.

07:42 NOWA ZELANDIA

Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern ogłosiła zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wyzdrowiała bowiem ostatnia z zakażonych osób. W 5-milionowym kraju zanotowano 1504 przypadki infekcji 22 osoby zmarły na Covid-19.





06:58 NIEMCY

W ciągu ostatnich 24 godzin wykryto w Niemczech 214 nowych przypadków zakażeń koronawirusem oraz stwierdzono sześć kolejnych zgonów na Covid-19. Dotychczas w Niemczech odnotowano ogółem 184 193 infekcje koronawirusem, z czego 8674 pacjentów zmarło.

06:09 MEKSYK

188 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Meksyku. Stwierdzono także 3484 nowe przypadki infekcji.

W sumie w Meksyku na Covid-19 zmarło do tej pory 13 699 osób, a zakażonych koronawirusem jest 117 103 osoby.

Eksperci szacują, że liczba zgonów spowodowanych koronawirusem może być nawet trzy razy wyższa.

05:39 WŁOCHY

37 procent ludności miasteczka San Giovanni Bianco w Lombardii na północy Włoch zaraziło się koronawirusem - wynika z masowych badań serologicznych. Władze nie są zaskoczone tym rekordowym wskaźnikiem i zwracają uwagę na nienotowaną tam wcześniej serię zgonów.

Rezultat z okolic Bergamo potwierdza, że w niektórych częściach Włoch odsetek osób, które zakaziły się koronawirusem, jest jednym z najwyższych na świecie - zaznacza "Corriere della Sera".

05:09 MATURA

Dziś rozpoczynają się egzaminy maturalne pod nadzorem sanitarnym. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. W egzaminie nie może uczestniczyć osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Na teren szkoły mogły wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Ławki w sali egzaminacyjnej muszą być tak ustawione, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp.

05:05 WIELKA BRYTANIA

Od dziś wszyscy przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii - zarówno jej obywatele, jak i cudzoziemcy - muszą przejść obowiązkową dwutygodniową kwarantannę. Za jej nieprzestrzeganie grozi grzywna w wysokości 1000 funtów, przy czym w przypadku wielokrotnego przyłapania na wykroczeniu jej wysokość może być nieograniczona, grozi także postępowanie sądowe. W przypadku osób, które nie są rezydentami Wielkiej Brytanii, w ostateczności możliwa jest deportacja.





05:02 ŁÓDZKIE

Dziś w Sieradzu odbędzie się posiedzenie sztabu kryzysowego. Służby sanitarne poinformowały o 80 przypadkach zakażenia SARS - CoV-2 w tamtejszym szpitalu. To 45 pacjentów i 35 pracowników placówki z kilku oddziałów.

W regionie łódzkim są też inne ogniska koronawirusa. Tak jest w fabryce mrożonek i lodów w Działoszynie. Dotychczas zanotowano 94 przypadki zakażenia SARS - CoV-2 na 300 przebadanych dotąd pracowników, na testy czeka jeszcze prawie 250 osób.





04:59 BRAZYLIA

W Brazylii stwierdzono do tej pory 37 312 śmiertelnych przypadków zakażenia koronawirusem. Pod względem ilości zakażeń Brazylia zajmuje drugie miejsce, za Stanami Zjednoczonymi, natomiast pod względem śmiertelności jest na trzecim miejscu, za USA i Wielką Brytanią.

Według wielu ekspertów rzeczywista liczba infekcji jest wyższa, a co więcej, Brazylia stoi w obliczu "trzeciej fazy epidemii": do wielkich miast zaczynają masowo napływać w poszukiwaniu pomocy lekarskiej chorzy z prowincji.

04:57 STANY ZJEDNOCZONE

691 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych. Tym samym liczba przypadków śmiertelnych wzrosła do 110 482. Łączna liczba zakażeń od początku pandemii wynosi w USA 1 938 842.

Prezydent USA Donald Trump stoi na stanowisku, że jego kraj "w znacznym stopniu przezwyciężył" kryzys i wzywa gubernatorów do złagodzenia ograniczeń w swoich stanach.

04:54 BILANS ŚWIATOWY

Liczba osób zakażonych koronawirusem na całym świecie przekroczyła w niedzielę 7 mln. Najwięcej infekcji jest w Stanach Zjednoczonych - prawie 2 miliony. Zmarło ponad 400 tys. osób. Kolejne dwa kraje na niechlubnej liście to Brazylia (ponad 690 tys.) i Rosja (ponad 467 tys.).